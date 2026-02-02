ニジゲンノモリ公式ラグジュアリーヴィラ「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」 クレヨンしんちゃんコラボルーム限定チケット 2月限定！「ジップライン2回飛べちゃう！リトライパス」
兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」の公式ラグジュアリーヴィラ「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」では、子どもたちに大人気のアトラクション「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」の大迫力ロングジップライン「チャレンジ！アクション仮面飛行隊！」の再開を記念し、クレヨンしんちゃんコラボルームの宿泊者を対象とした限定企画「ジップライン２回飛べちゃう！リトライパス」を2026年2月1日（日）～28日（土）に提供いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340660/images/bodyimage1】
本企画では、毎年、公園の自然保護を目的に、おしどりの飛来に合わせて休止する「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」のジップライン「チャレンジ！アクション仮面飛行隊！」が2月1日（日） より再開することを記念し、同パークの公式ラグジュアリーヴィラ「GRAND CHARIOT北斗七星135°」のクレヨンしんちゃんコラボルーム「オラのコクーン」、「ヘンダーコクーン」の宿泊者を対象に、ジップラインを1回追加で遊べる「ジップライン2回飛べちゃう！リトライパス」をプレゼントいたします。
コラボルームの宿泊者には、特典として「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」のゴールドチケットが付属します。ゴールドチケットでは、ジップラインはの利用可能回数は1回となっておりますが、今回プレゼントするリトライパスを使えばジップラインのチャンスが2回に！1回目は全力でジップラインを楽しんで、2回目は225m×140mの往復ロングジップから見える風景をゆっくり楽しもう！大人も子どもも夢中になれるジップラインで、この冬最高の思い出をつくりましょう！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340660/images/bodyimage2】
■GRAND CHARIOT 北斗七星135° クレヨンしんちゃんコラボルーム限定「ジップライン2回飛べちゃうリトライパス」概要
期間：
2026年2月1日（日）～ 28日（日）
対象：
上記期間中にコラボルーム「オラのコクーン」、「ヘンダーコクーン」にご宿泊された方
内容：
期間中に、クレヨンしんちゃんコラボルーム「オラのコクーン」、「ヘンダーコクーン」に宿泊された方を対象に、アトラクション「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」のジップライン「チャレンジ！アクション仮面飛行隊！」を1回追加で楽しめる「ジップライン2回飛べちゃうリトライパス」をプレゼント。
コラボルーム特典として付属する「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」のゴールドパスと合わせて本パスを使うことにより、ジップラインを2回お楽しみいただけます。
■ （参考）GRAND CHARIOT 北斗七星135°『オラのコクーン』『ヘンダーコクーン』
時間：
チェックイン15：00～18：30／チェックアウト11：00
定員：
オラのコクーン／4名
※0～3歳のお子様は2名まで添い寝でご宿泊いただけます
ヘンダーコクーン／2名
※0～3歳のお子様は2名まで添い寝でご宿泊いただけます
内容：
※上記ノベルティと、宿泊特典を含む
オラのコクーン／50,518円/名～（夕・朝食付き、税・サ込料金）
登場キャラクターである「しんのすけ」や「ひまわり」が高さ5mの天窓からお部屋を覗く様子や、大きなシロのラグマット、隠れぶりぶりざえもんの装飾などが施されており、「クレヨンしんちゃん」の世界を体験できるお部屋です。実際に作中で着用しているデザインをモチーフにしたパジャマ、大人用アクション仮面のコスチュームなど、大人も子ども楽しめる限定グッズもご用意しております。
