【2月26日（木）開催】Amazon Quick Suiteで『情報収集・分析・実行』まで完結！～AIエージェントを身近な相棒に～
株式会社アイディーエス（本社：東京都港区、代表取締役：中野 貴志、以下アイディーエス）は、
2026年2月26日に、「AXからDXへ Amazon Quick Suiteで『情報収集・分析・実行』まで完結！
～AIエージェントを身近な相棒に～」を開催いたします。
▼お申込み
こちらからお申し込みください
（https://www.sunnycloud.jp/seminar/seminar260226/）
※参加者1名につき1回のご登録となります。
「DX」の次のステージ、「AX（AI Transformation）」の時代が到来しています。
しかし、「AIエージェント」と聞くと、「難しそう」「エンジニアじゃないと使えない」
と感じていませんか？
Amazon Quick Suiteは、そんな常識を覆すサービスです。
プログラミング知識がなくても、チャットで話しかけるだけでデータ分析ができ、
ノーコードで業務フローを自動化できます。
本セミナーでは、Amazon Quick Suiteの機能を丁寧に解説した上で、
Chat AgentsやFlows機能について実際のデモンストレーションをお見せします。
「AIエージェントを身近なパートナーに」--
その第一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。
▼開催概要
・日時：2026年2月26日（木）17：00～18：00
・参加費用：無料
・参加方法：ウェビナー（Zoom）
※ご視聴環境をご用意ください。
※当日のURLはお申込みいただいたメールアドレスに開催前日を目安にお送りいたします。
▼こんな方におすすめ
・DX推進を任されたが次の一手に悩んでいる方
・社内の業務効率化を進めたいユーザー部門の方
・AIエージェントに興味はあるが、何から始めればよいかわからない方
▼プログラム
第1部：DXからAXへ ～なぜ今AIエージェントなのか
第2部：Amazon Quick Suite サービス解説
第3部：【実演】Quick Suite デモンストレーション
第4部：セミナーのまとめ / サービス紹介
第5部：Q&Aセッション
▼お申込み
こちらからお申し込みください
（https://www.sunnycloud.jp/seminar/seminar260226/）
※参加者1名につき1回のご登録となります。
株式会社アイディーエスについて
http://www.ids.co.jp/
独立系クラウドインテグレータ。情報系システム構築を専門としており、ECサイトやAWSなどの各種システムの構築から運用、活用支援など、数多くの提案・開発実績を有します。特にデータ分析の領域においては、Amazon QuickSight及びAmazon RedshiftのSDP認定を取得し、分析基盤構築から運用保守、内製化支援など、豊富な知見を活かしたソリューションを提供しています。
本社所在地：〒105-0014 東京都港区芝2-3-18 YM芝公園ビル5階
代表 ：代表取締役 中野 貴志
事業内容 ：ソリューション事業（BI基盤構築、内製化支援、システム開発、アプリケーション開発、保守・運用）、Sunny Pay事業（AWS請求代行サービス）、スマラボ事業（オフショアラボ開発サービス）、SMOOZ事業（自社システムの開発及び運用）
AWS総合支援サービスについて：https://www.sunnycloud.jp/
