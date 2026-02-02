AI・EV・先端ロジックが牽引：2031年75.23億米ドルへ拡大するCMP装置需要
ウエハー平坦化の核心技術が未来を形づくる
化学機械研磨装置（CMP装置）とは、半導体製造工程において不可欠な装置であり、化学的腐食と機械的研磨を組み合わせることで、ウエハー表面をナノレベルで均一かつ平坦に加工する技術である。
革新が臨界点を迎えるCMP装置の世界
化学機械研磨装置（CMP装置）業界は、ナノレベルの平坦度を要求される半導体製造プロセスにおいて、不可欠な基盤技術を担っている。ロジックICやメモリデバイスの微細化・多層化が進む中で、CMP装置は配線間隔の狭小化に伴う凹凸を均一化する役割を果たし、製品歩留まり向上と工程安定化に寄与している。特に新素材の採用や複雑な層構造に対応するため、研磨パッド・スラリー・圧力制御システムの最適化が進み、プロセス制御の高度化が競争力の鍵となっている。2025年LP Informationの最新レポートでは、先端ロジック向け7nm以下ノードの生産拡大が装置需要を押し上げ、主要サプライヤーのシェア争いが激化していると示唆されている。
市場動向としては、スマートフォンやAIサーバー、電気自動車などの旺盛な需要に支えられ、半導体ファウンドリ・IDMによる設備投資が堅調に推移している。政府による半導体産業支援政策や、地政学リスクに伴う生産分散もCMP装置需要を底上げする要因である。一方で、高精度と低欠陥率を両立させるための装置性能要求が年々厳格化しており、企業はプロセス連携機能や人工知能による自動補正機能などの開発に注力している。研磨均一性の向上、省スラリー化、装置稼働率最大化といった課題への対応力が、市場評価に直結する状況にある。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界化学機械研磨装置(CMP)市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/220308/chemical-mechanical-polishing-machine--cmp）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが11.9%で、2031年までにグローバル化学機械研磨装置(CMP)市場規模は75.23億米ドルに達すると予測されている。
図. 化学機械研磨装置(CMP)世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340604/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340604/images/bodyimage2】
図. 世界の化学機械研磨装置(CMP)市場におけるトップ11企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、化学機械研磨装置(CMP)の世界的な主要製造業者には、Applied Materials、Ebara Corporation、Hwatsing Technology Co., Ltd、KCTech、Beijing Semicore Microelectronics Equipment Co., Ltd、ACCRETECH、Sizone Technology、Logitech、Revasum、Okamoto Machine Toolなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約99.0%の市場シェアを持っていた。
技術革新を武器に成長を加速させる企業
CMP装置メーカーは高度なプロセスノウハウと装置設計力を組み合わせ、顧客ラインに最適化したソリューションの提供を進めている。特にAI・IoTと連携したリアルタイム監視や予兆保全機能の統合により、生産歩留まりの継続的改善と装置稼働率向上が図られ、顧客価値を飛躍的に高めている。また、研磨パッド・スラリーとの協調開発を行い、材料企業とのエコシステム形成による差別化戦略が加速している。企業はこれら基盤技術を深化させることで、次世代ロジック・3D NAND・先端パッケージ向け市場を取り込み、収益構造を強固にしている。
