コーヒーの風味とパッケージに四季折々の情緒を表現した2026年春のご家庭向け商品「丸山珈琲の春限定 桜」を２月2日（月）より発売

株式会社丸山珈琲

桜とともに香り咲く一杯、丸山珈琲の春限定 桜

心地よい春の陽気と満開の桜をイメージした、春限定の中深煎りブレンドです。やさしいコクと苦みが、 春を待つ季節の心を温めてくれます。どなたにも親しみやすい味わいを目指して、中深煎りのブレンドコーヒーに仕上げました。春の陽気に包まれながら、お花見でコーヒーとスイーツのペアリングを楽しんでみてはいかがでしょうか。また、可愛らしい桜柄のパッケージはちょっとしたお礼やお返しにもぴったり。気軽に贈れるプチギフトとしてもおすすめです。

抽出器具がなくても、カップとお湯さえあれば豊かな香りと味わいのスペシャルティコーヒーを手軽に楽しむことができる、ドリップバッグにてご提供。全国の量販店および小売店にてお取り扱いいたします。なお、丸山珈琲直営店および公式オンラインストアでの販売は行っておりません。

春夏秋冬それぞれの情景に寄り添い、季節の移ろいを感じさせる味わいをお楽しみください。

【商品概要】

商品名：丸山珈琲の春限定 桜

焙煎度合い：中深煎り

味わい：優雅な香り。まろやかで心地よい味わい。

苦味：●●●〇〇 酸味：●●〇〇〇 コク：●●●〇〇 香り：●●●●〇

参考小売価格：オープン価格(単品、5個入り)

販売期間：2026年2月2日(月)より

販売場所：全国の量販店、小売店にて

（丸山珈琲直営店舗・オンラインストアでの取り扱いはございません）

【丸山珈琲とは】

丸山珈琲は、スペシャルティコーヒーのメーカーです。取り扱うコーヒー豆は生産地に赴き、生産者より直接買い付けを行っています。会社全体でコーヒー豆の品質にこだわりをもって関わっているため、他社にはない、多種多様な銘柄・バリエーションを有しています。また、丸山珈琲が取り扱うコーヒー豆は、生産者との信頼関係に基づいて仕入れている希少価値の高いコーヒー豆であり、20年以上の長いお付き合いから高品質なコーヒー豆を選りすぐっています。丸山珈琲は、素材であるコーヒー豆を”農作物”として捉え、品種や生育環境、精製処理方法が大切であると考えています。

現在、軽井沢本店を含めて長野県内に４店舗、東京都内に8店舗と山梨県に1店舗、全13店舗の直営店のほか、オンラインストアや、スーパー、一般量販店にて、幅広くお取り扱いいただいています。スペシャルティコーヒーの味わいをご家庭でも簡単に味わっていただける「リキッドコーヒー」や「カフェラテベース」のほか、原料にスペシャルティコーヒーを使った「マシュマロ」や「ようかん」「バームクーヘン」など様々なお菓子を提供しています。

製造業でありながら飲食業でもある丸山珈琲は「産地からお客さまのカップ一杯に至るすべてのプロセスに密接に関わること」を信念に社業に取り組んでいます。

公式サイト:https://official.maruyamacoffee.com/

オンラインストア︓https://www.maruyamacoffee.com/ec

公式 X︓https://twitter.com/MARUYAMA_COFFEE

公式Instagram︓https://www.instagram.com/maruyama_coffee/

この件に関する報道関係者からのお問い合わせ先：

https://official.maruyamacoffee.com/contact/official-contact/