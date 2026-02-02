【初回20％OFFキャンペーン】インターコンチネンタル札幌　　　　　　　　　　　　　　　選ぶ楽しさと美しさを味わう、2つの新ランチメニュー開始

中島公園ホテル合同会社2026年2月より始まる、インターコンチネンタル札幌の新しいランチ体験

インターコンチネンタル札幌（北海道札幌市）は、オールデイダイニング「AuBlanc（オーブラン）」およびスペシャリティレストラン「SAWAKA（サワカ）」にて、2026年2月より新たなランチメニューの提供を開始いたします。

北海道の食材を軸に、「選ぶ楽しさ」「視覚的な美しさ」「満足感」を大切にした、日常使いしやすくも上質なランチ体験をご提案いたします。

AuBlanc ｜ Lunch & Sweets Buffet - Strawberry Selection

本フェアでは、旬のいちごを主役にした華やかなスイーツ&ベーカリーをはじめ、北海道の冬の食材を中心に構成したインターナショナルな前菜ビュッフェ、さらに数種類から選べる、満足感のある本格的なメインディッシュをご用意。

「多彩なスイーツを心ゆくまで楽しめる贅沢感」と「選べる楽しさ」、そして「食事としての満足感」を両立した、新しいランチ体験をお届けします。

素材の持ち味を生かした世界各国の料理

前菜ビュッフェでは、「Bistronomy-Inspired International Cuisine」をテーマに、ブリのカルパッチョや北寄貝と柑橘のサラダ、北海道産ブリーやパルミジャーノ・レッジャーノのチーズセレクション、ストロベリー＆モッツァレラのカプレーゼ、ビーフカルパッチョ ヴィテッロトンナート風など、素材の持ち味を生かした冷菜が並びます。さらに、冬野菜のムースやキアヌとビーツ、フェタチーズのサラダ、ほうれん草のキッシュ・ロレーヌ、北海道産野菜とトリュフチーズのフリッターなど、野菜の魅力を引き出した彩り豊かな前菜もご用意。銀鱈と白菜の煮込み、明太子クリームソースのリガトーニ、酒粕とガーリックマヨネーズのシーフードパエリア、ビーフミートボールとイカのトマト煮込みなど、温製メニューも充実しています。

ライブステーションでは、北海道ラーメンを出来立てでお楽しみいただけます。

いちごのスイーツ＆ベーカリー

前菜とスイーツをビュッフェスタイルで楽しみ、メインディッシュは出来立てをテーブルサービスで提供する「Lunch & Sweets Buffet - Strawberry Selection 」

旬のいちごを主役に、冬の北海道にふさわしい濃厚さと繊細さを兼ね備えたスイーツを取り揃えました。ホワイトチョコレートといちごのムース、いちごのパンナコッタ、いちごのタルト、いちごとアーモンドのフィナンシェ、いちごのマカロン、いちごのトリュフなど、見た目の華やかさと味わいの奥行きを兼ね備えたラインアップ。さらに、いちごのデニッシュ、いちごとカスタードのクロワッサン、いちごとクリームチーズのマフィンなど、香ばしく焼き上げたストロベリー・ベーカリーも揃います。

選べる冬のメイン料理

旬のいちごを主役にした見た目の華やかさと味わいの奥行きを兼ね備えたラインアップのスイーツ＆ベーカリービュッフェ

メインディッシュは、時期に応じた旬の鮮魚をシェフおすすめの調理法で仕上げた一皿をはじめ、真鱈のスチームシェルフィッシュソース、自家製キュアポークのポトフ 北海道野菜添え、骨付き鶏もも肉の赤ワイン煮込み クスクス添え、熟成牛サーロインとプレミアムメークインのステークフリット(+5,000円）など、冬らしいビストロノミーを感じるメインディッシュの中からお好みの一品をお選びいただけます。出来立てをテーブルまでお持ちいたします。

AuBlanc Lunch & Sweets Buffet - Strawberry Selection

期間：2026年2月2日（月）より

時間：平日 11:30～15:00（ビュッフェクローズ 14:30）

週末・祝日 11:30～16:00（ビュッフェクローズ 15:30）

通常料金：5,800円（税込・サービス料込）

※2月28日までの予約で初回20%OFF（4,640円）

会場：AuBlanc（インターコンチネンタル札幌）

SAWAKA ｜ ランチ＆スイーツ 彩 - Irodori -

前菜ボックス、選べる炭火焼のメインディッシュ、季節のご飯、デザートワゴンの4つの要素で構成するランチコース

スペシャリティレストラン「SAWAKA（サワカ）」では、前菜ボックス、選べる炭火焼のメインディッシュ、季節のご飯、デザートワゴンの4つの要素で構成するランチコース「ランチ＆スイーツ 彩 - Irodori -」を、2026年2月5日（木）より開始いたします。

本コースは、「洗練されたポーション」「選ぶ楽しさ」「美意識の高いダイニング体験」をテーマに、少しずつ上質な料理を心地よいテンポで楽しめる構成。量より質を重視し、食事そのものがひとつの体験となる、SAWAKAならではの和のランチをご提案します。

また、これまで土日祝日のみ営業していたSAWAKAのランチタイムを、火・水曜日を除く平日にも拡大。より身近に、上質な和のダイニングとしてご利用いただけるようになります。

前菜ボックス

季節の食材を取り入れた6種の前菜を美しく盛り合わせた前菜ボックス。鰻・抹茶・しめじの天ぷらや、海藻サラダ 昆布締めサーモン、キャベツのエスプーマ 蟹、豚肉・味噌・紫蘇の餃子、蒸し野菜、黄ハマチの炭火焼き 焦がし醤油だし・ガーリックオイル、鮑とサンルートなど、和の技法と素材の魅力を掛け合わせた一品一品が、軽やかにコースの始まりを彩ります。

炭火焼メイン

メインディッシュは、炭火でダイナミックに焼き上げる肉料理を中心に、季節に応じて魚介も取り入れた炭焼き料理の中からお好みの一品をお選びいただけます。

魚のグリル 大根のブレゼー 味噌エスプーマソース、豚ロースのグリル 季節野菜 味噌とマスタードソース、チキンルーレ グリルオニオン・マッシュルーム 柚子胡椒クリームソースに加え、和牛の炭火焼き グリル野菜 わさびビーフソース（＋2,500円）など、素材の旨みを最大限に引き出したラインアップをご用意しております。

釜炊き飯

お食事には、旬の食材を取り入れ、注文ごとに炊き上げる北海道産昆布ご飯と、北海道味噌を使用した味噌汁、香の物をご提供。立ち上る香りとともに、その時季ならではの味わいをご堪能ください。

デザート・ワゴン

デザートは、季節感と美しさを大切にした数種類のスイーツをワゴンスタイルでご提供。ストロベリーシュー、抹茶シフォンケーキ、小豆パウンドケーキ、金柑タルト、ストロベリーオペラ、抹茶と紫蘇のパンナコッタなどの中から、目の前でご案内しながらお好みのデザートをお選びいただけます。

SAWAKA ｜ ランチ＆スイーツ 彩 - Irodori -

期間：2026年2月5日（木）より

営業日：火・水曜日を除く毎日

時間：11:30～15:00（L.O. 13:30）

通常料金：6,200円（税込・サービス料込）

2月28日までのご予約で初回20%OFF（4,960円）

会場：SAWAKA（インターコンチネンタル札幌）

【取材・メディア関係のお問い合わせ】

内覧会や取材のお申し込みについては、下記事務局にて承っております

IHGホテルズ＆リゾーツ／インターコンチネンタル札幌

広報事務局／株式会社CN International

Email：pr@cni.tokyo

IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて

IHG ホテルズ&リゾーツ[LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Good（真のおもてなし）を提供するグローバルホスピタリティー企業です。20のホテルブランドと1億4,500万人の会員を持つ世界最大級のロイヤリティプログラム「IHGワンリワーズ」を有するIHGは、世界100ヶ国以上に6,800軒超の開業中ホテル、100万超の客室、2,300軒超の開発パイプラインを展開しています。

InterContinental Hotels Group PLCはグループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGのホテルとコーポレートオフィスには約385,000人のスタッフが勤務し、日々世界中のお客様をお迎えしています。

※本リリースに記載された内容は、すべて発表日時点のものであり、今後変更となる可能性がございます。