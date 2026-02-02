アストラゼネカ株式会社の代表取締役社長にアンディ・バーネットが就任

アストラゼネカ株式会社

アストラゼネカ株式会社（本社：大阪市北区）は、2026年4月1日付で、Andy Barnett（アンディ・バーネット）が代表取締役社長に就任することをお知らせします。併せて、現代表取締役社長の堀井 貴史は2026年3月31日付で現職を退任し、スムーズな引継ぎを行うためにシニアアドバイザーに就任します。

バーネットは、2019年の入社後、アストラゼネカ米国法人で、バイスプレジデントとしてがん免疫療法のグローバルマーケティングヘッドを務めました。2020年以後は、アストラゼネカ英国本社で、バイスプレジデントとしてリムパーザ(R)を含むDNA損傷応答ポートフォリオのグローバルフランチャイズヘッドを務め、幅広いオンコロジーポートフォリオの構築を主導しました。2022年からは、アストラゼネカ英国本社において、バイスプレジデントとしてグローバルインベスターリレーションズヘッドの責務を担っています。アストラゼネカ入社以前は、ロシュ社にて約10年間、責任範囲を拡大しながらキャリアを重ね、バイスプレジデントとしてアジア太平洋地域のコマーシャル＆イノベーション担当リージョナルヘッドを務めました。

堀井は、2022年7月の就任以来、アストラゼネカ株式会社のビジネス成長と企業変革を牽引し、イノベーション、共創、そして患者さんへのインパクトを最優先にする企業文化の醸成に注力しました。在職期間中に30件を超える新薬と新規適応症の承認取得を実現し、就任時第3位であった国内製薬企業における売上ランキングにおいても2024年中に第１位（販促会社レベル/薬価ベース）*を実現しました。さらに、2025年日本国際博覧会において、国内外の産官学民の有識者と日本の医療課題を議論し、日本の未来の医療と社会への貢献を推進しました。

今後、バーネットの幅広い経験と実績のもと、堀井が築いた基盤をさらに発展させ、革新的な医薬品をより迅速に患者さんへ届けるための取り組みを前進させてまいります。

以上

*Copyright (C) 2026 IQVIA. AstraZeneca Calculated based on IQVIA JPM Jul 2022, Apr May Jun 2024. Reprinted with permission

アストラゼネカについて

