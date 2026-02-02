【英会話レッスン回数無制限】ネイティブキャンプ　最大4,600円分のコインがもらえる！「世界の講師と話そうキャンペーン」を開催

株式会社ネイティブキャンプ

ネイティブスピーカーと回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する株式会社ネイティブキャンプ(東京都渋谷区 代表取締役:谷川国洋)は、世界各国の講師とのレッスンをより楽しみながら体験いただける「世界の講師と話そうキャンペーン」を開催いたします。

■多様な国・文化に触れる英語学習の機会を提供

英語学習において、さまざまな地域の英語話者と会話をすることは、リスニング力やスピーキング力の向上のみならず、国際感覚や異文化理解を深めるうえでも非常に効果的です。

ネイティブキャンプでは、2017年9月にヨーロッパ地域での講師採用を開始して以降、対象国を積極的に拡大してまいりました。現在では世界140ヵ国以上の講師が在籍しており、多様なアクセントや文化背景を持つ講師とのバラエティ豊かなレッスンを提供しています。

この機会に、これまで受講したことのない国の講師とのレッスンにぜひ挑戦し、世界との繋がりを感じてください。

■「世界の講師と話そうキャンペーン」概要

【キャンペーン期間】

2026年2月2日(月) 0:00 ～ 2026年2月22日(日) 23:59

【キャンペーン内容】

◆イベント１. 世界の国旗スタンプラリー

レッスンを受講した講師の該当国の国旗スタンプが、スタンプラリーに押されます。

獲得したスタンプ数に応じて、最大1,600円分のコイン（800コイン）をプレゼントいたします。

※コインはレッスンのご予約時にご利用いただけます。

◆イベント２. Instagram・Xにシェアでコインプレゼント

イベント１.の「世界の国旗スタンプラリー」画像を、InstagramもしくはXにシェアすると、もれなくコインをプレゼントいたします。

<参加方法>

1.世界の国旗スタンプラリーのスクリーンショットを撮影。

2.以下の手順でSNSに投稿してください。

【Instagramの場合】

ネイティブキャンプ公式アカウント「@nativecamp.official」をメンションし、ストーリーへ投稿。

【Xの場合】

ネイティブキャンプ公式アカウント「@NativeCamp」をメンションし、投稿。

3.投稿後、キャンペーンページ内のフォームより必要事項を入力し、申請してください。

<プレゼント>

週に一度、200円分のコイン（100コイン）をプレゼント。

最大600円分のコイン（300コイン）を獲得できます。

◆イベント３. Instagramに投稿でコインプレゼント

世界の講師にまつわる写真や動画をInstagramに投稿すると、最大2,400円分のコインをプレゼントいたします。

<参加方法>

1.レッスン風景など、世界の講師にまつわる写真や動画を撮影。

2.キャプションに「世界の講師とのレッスンエピソード」を記入。

3.指定の2つのハッシュタグを付けてください。

#ネイティブキャンプ #英会話

4.写真や動画に「nativecamp.official」をタグ付けして投稿。

5.投稿後、キャンペーンページ内のフォームより必要事項を入力し、申請してください。

<プレゼント>

・全員プレゼント： 400円分のコイン（200コイン）

・抽選プレゼント： 抽選で5名様に、2,000円分のコイン（1,000コイン）

キャンペーン詳細 :https://nativecamp.net/campaign/around_the_world

■ネイティブキャンプの特徴 https://nativecamp.net/(https://nativecamp.net/)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=BO4w3ztsSM8 ]

ネイティブキャンプは【ユーザー数】【講師数】【教材数】【レッスン数】【価格】【授業の受けやすさ】【日本人カウンセラーによる無料サポート回数】の7項目で1位を獲得したNo.1のオンライン英会話サービスです。(*)

ネイティブスピーカーとのレッスンを「回数無制限・予約不要」で受講できます。

1. ネイティブスピーカーとレッスン回数無制限

2. 24時間365日、今すぐレッスン

3. パソコン・スマホ・タブレット、どこでも場所を選ばずに

4. 世界135ヵ国を超える講師陣

5. カランメソッドをはじめ豊富な教材

6. NC×AI ALL-IN-ONEの英語学習アプリ

7. 家族で使える1,980円のファミリープラン

以上7点を特徴とし、世界各国のバラエティ豊かな15,000名以上の講師と32,000以上の豊富な教材による英会話レッスンは累計レッスン数7,000万回を超え、多くの方にご利用いただいています。

・ネイティブキャンプ キッズ https://nativecamp.net/kids(https://nativecamp.net/kids)

絵本や歌など、キッズ専用に開発したオリジナル教材が満載。バーチャル英会話講師や世界135ヵ国以上の講師と回数無制限・予約不要で受講できる唯一の子ども専門オンライン英会話サービスです。

・ネイティブキャンプ ビジネス https://nativecamp.net/business(https://nativecamp.net/business)

ビジネスパーソンが選ぶNo.1オンライン英会話。レッスン回数無制限・予約不要のため、日頃忙しいビジネスパーソンでも英語学習を継続できます。

・Native Camp Japanese https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes(https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes)

日本語ネイティブスピーカーの日本人講師とのオンラインレッスンが回数無制限で受講できる日本語学習プラットフォームです。予約不要でいつでも日本語会話レッスンを受講できます。

・ネイティブキャンプ留学 https://nativecamp.net/study_abroad(https://nativecamp.net/study_abroad)

オンライン英会話の強みを活かし、留学前から渡航後、さらに帰国後まで、一貫したサポートを提供する留学エージェントです。語学力強化を含めたトータルサポートを行います。

・法人向けサービス https://nativecamp.net/corporate(https://nativecamp.net/corporate)

法人様の英語研修なら私たちにお任せください。

限られた時間の中で効率よく最速で英語を習得するために最適な環境がネイティブキャンプには整っています。

・教育機関向けサービス https://nativecamp.net/school(https://nativecamp.net/school)

「話す」「聞く」「読む」「書く」の英語４技能を高めるために、最適な環境がネイティブキャンプには整っています。

・Going Global 世界への挑戦 https://nativecamp.net/going-global(https://nativecamp.net/going-global)

スポーツ・音楽・エンターテインメントなどあらゆる分野で世界に挑戦する方々を、英語を通じて応援しています。

■株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインで英会話レッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域、北米地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

2024年よりオンライン日本語会話サービス事業、留学エージェント事業も展開しています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容： オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業

https://nativecamp.co.jp/

