「常陸野ネストビール デイジーエール」3日間限定ポップアップストア 東京 表参道にて開催

木内酒造株式会社(茨城県那珂市)は、世界的なアーティストG-DRAGONをグローバルアンバサダーに迎え誕生した「常陸野ネストビール デイジーエール（Hitachino Nest Beer Daisy Ale）」 の期間限定ポップアップストアを2月21日（土）～2月23日（月・祝）の3日間、Seeen表参道(東京都渋谷区)にて開催いたします。

本ポップアップストアでは、「常陸野ネストビール デイジーエール」の世界観を体感できるほか、オリジナルグッズの販売を予定。ビールを愛する方はもちろん、カルチャーを楽しむすべての方にお楽しみいただけます。

ポップアップストアについて

本ポップアップストアでは、常陸野ネストビール デイジーエールが持つ世界観を、味わいだけでなく空間全体で体感していただけます。グローバルアンバサダーである世界的アーティストG-DRAGONによるプロモーションムービーの演出や、デイジーエールをモチーフとしたフォトスポットエリアも登場。さらにはビールセットやオリジナルグッズを販売いたします。

●詳細・お申込みはチケット購入ページをご確認ください。

》https://livepocket.jp/t/pc07j

*ご来場のお客様に年齢確認をする場合がございます。

本人確認書類の提示を求める場合がございますので必ずご持参ください。

20歳以下のお客様に酒類の販売はいたしません。

*全ての商品には数に限りがございます。売切れの際はご容赦ください。

開催概要

HITACHINO NEST DAISY ALE POP UP STORE “BLOOMING YOUR DAISY ” IN JAPAN

▼開催日時：2026年2月21日（土）～2月23日（月・祝）*事前予約制

2月21日（土）：10:00～19:00 *最終入場18:30

2月22日（日）：10:00～19:00 *最終入場18:30

2月23日（月・祝）：10:00～18:00 *最終入場17:30

▼会場：Seeen 表参道 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前４丁目13-12

https://maps.app.goo.gl/c1twPXULdb86sheT9

アクセス 表参道駅徒歩4分

▼入場料：無料（事前予約制）

*本ポップアップストアは、事前予約制となります。

予約開始日時：2026年1月31日（土）12:00～

予約方法：下記URLよりお申し込みください。

https://livepocket.jp/t/pc07j

※ご予約は先着順となります。

※お申込みには事前にLivepockeの会員登録(https://livepocket.jp/login)が必要です。会員登録後にご予約ください。

※当日の状況により、当日入場枠を設ける可能性がございます。

※一回のお申し込みで2枚までお申し込み可能です。

※入場受付時にLIVE pocketのQRコードをご提示ください。

常陸野ネストビール デイジーエールについて

“Blooming Your Daisy”

― “今、あなたのデイジーが咲く瞬間”をコンセプトに、厳選された原料と独自の醸造技術によって深みのある味わいを実現しています。キク科の花のハーブティーと蜂蜜を使用し、やわらかく上品な口当たりに仕上げたこのビールは、フレッシュな清涼感と華やかなフローラルノートが特長のゴールデンエールです。

パッケージには「PEACEMINUSONE（ピースマイナスワン）」の感覚的なデザインアートワークを融合。一輪のデイジーを象徴として置くのではなく、花が広がり舞う瞬間の感情をパターンとして描き、ミントカラーの缶の上にデイジーが咲き誇るようなアートワークとして表現しました。

商品情報

1. 商品名：常陸野ネストビール デイジーエール

2. 品目：ビール

3. 内容量・容器：350ml 缶

4. 原材料名：麦芽(外国製造)、ホップ、乾燥カモミール、はちみつ

5. アルコール分：5.0%

6. 税込価格：539円

7. 製造者：株式会社 木内酒造1823

木内酒造について

1823年に現在の茨城県那珂市の地で、木内儀兵衛により創業。清酒「菊盛」にはじまり、1996年には常陸野ネストビールの製造を開始。伝統の技と厳選した原料にこだわり、国内外へ向け日本の酒造りを発信しています。2016年にはウイスキー製造を開始。2020年には茨城県石岡市に「八郷蒸溜所」を新設し、ジャパニーズウイスキーの生産体制を確立しました。酒造りのみならず、食と酒を楽しむ場として飲食事業も展開し、関東で「常陸野ブルーイング」「蔵＋かつ」などの飲食店も運営しています。

会社名 ：木内酒造株式会社／株式会社 木内酒造1823

創業 ：1823年（文政6年）

事業内容：酒類製造・販売・飲食事業

所在地 ：〒311-0132 茨城県那珂市南酒出808

HP ：https://kiuchibrewery.co.jp/

