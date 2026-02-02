最新のフードテックが神戸に集結！ 『NEXT KITCHEN 2026』グローバルフードテックカンファレンス2月4日（水）中央区文化センターにて開催

株式会社パソナグループ

株式会社パソナは、兵庫県、神戸市、日本貿易振興機構(JETRO)が主催する、『Next Kitchen 2026』の運営を受託し、今年は「食の未来を共創するーフードテックが拓く兵庫と世界の新産業」をテーマにした、グローバルフードテックカンファレンスを2月4日（水）に開催いたします。

『Next Kitchen』は、日本市場進出に関心のある海外フードテックスタートアップを神戸に招へいし、海外フードテックとの協働に関心のある国内企業とのビジネスマッチングを実施するプログラムです。今年で4回目の開催となり、京阪神スタートアップ・エコシステムのグローバルゲートウェイとしての機能を強化するため、内閣府拠点都市推進事業の一環で実施されています。

カンファレンス当日は、業界を牽引する起業家による講演や、世界各国から募集した48社の中から選ばれて来日する海外フードテックスタートアップ10社によるピッチを実施します。

◆『Next Kitchen 2026』グローバルフードテックカンファレンス 概要

日時：2026年2月4日（水）13:00～16:30（開場12:30）

場所：中央区文化センター 多目的ホール（神戸市中央区東町115番地1階）

内容：

【第1部】13：00～15：30

・講演１「フードテックでつなぐ兵庫と世界―食の未来共創フォーラム」（オンライン登壇）

株式会社UnlocX 代表取締役CEO 田中 宏隆 氏

・講演2「企業の取り組み、スタートアップとの連携について」

Future Food Fund株式会社 小倉 智裕 氏

・講演3「海外フードテックとの協業 ―取引実績から見えた成功の鍵」

日仏商事株式会社 ヴェンセック ギョーム氏/ 谷口 義樹氏

・海外フードテックスタートアップピッチ

【第2部】15：30～16：30

・参加者ネットワーキング（交流会）

料金：無料

主催：兵庫県、神戸市、日本貿易振興機構 (JETRO)

お申込み：https://nextkitchen2026.peatix.com/

U R L ：https://www.nextkitchen-kobe.com/

お問い合せ：

Next Kitchen 事務局（受託事業者：株式会社パソナ）

nextkitchen@pasona.co.jp