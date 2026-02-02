小金井市×総合学院テクノスカレッジ 初の連携プロデュースによる「市民結婚式」を開催

学校法人田中育英会

総合学院テクノスカレッジ（東京工学院専門学校/東京エアトラベル・ホテル専門学校）は、東京都小金井市と締結した地域活性化包括連携協定に基づく取り組みとして、「小金井市市民結婚式～小金井市シヴィルマリッジ～」を企画し、2026年2月14日（土）に挙行します。

本学ブライダル科では、自治体と連携した実践的な学びの機会として、結婚式のプロデュースに取り組んでいます。今回、小金井市との初の試みとなる結婚式プロデュースでは、市内の名所「はけの森美術館」を式場に設定。歴史と文化が息づく自然豊かな小金井市の魅力を発信するという視点もふまえ、学生ならではの自由な発想と感性を生かしたオリジナリティ溢れるセレモニーを演出します。市との協働を重ねながら、約9か月にわたる準備期間を経て本番を迎える学生たちは、本学の学びの特色でもある“社会を体感するコラボレーション”を実践します。

なお、この「小金井市市民結婚式～小金井市シヴィルマリッジ～」は、親族や関係者だけでなく、市民の皆さまもご参加・ご観覧いただけるイベントです。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

「小金井市市民結婚式～小金井市シヴィルマリッジ～」について

小金井市が市民サービスと市のPRを目的に、今回初めて取り組む市民結婚式事業で、小金井市での挙式を希望する市民から公募により一組を選出し、市の公共施設を活用した結婚式を提供します。

総合学院テクノスカレッジでは、ブライダル科を中心に2019年より自治体との連携による結婚式プロデュースを行っており、学生の実践的な学びの場として位置づけています。

これまで、他自治体と協働で行った挙式では、学生ならではの発想と感性を生かし、地域とのつながりを感じられる温かいセレモニーを演出し、参加者および地域から高い評価をいただいております。

その経験をふまえ、今回は「小金井市市民結婚式～小金井市シヴィルマリッジ～」において、企画・制作・運営を担当。昨年5月から9か月間にわたり、ブライダル科の学生が、主役となる夫妻と面談を重ね、夫妻が望むテーマに沿った演出プランをもとに、式の構成を提案したり、ヘアメイクやドレス選び、ロケーションフォトの撮影などを実施してきました。

式当日には、進行管理や空間演出のほかに、親族・列席者のサポートまですべて行い、“模擬”ではなく、“本物”の結婚式のプロデュースをテクノスカレッジの学生が担います。

■「小金井市市民結婚式～小金井市シヴィルマリッジ～」実施要項

・挙式日程：2026年2月14日（土） 午前11時30分～

・会場：市立はけの森美術館

・「小金井市市民結婚式～小金井市シヴィルマリッジ～」

総合学院テクノスカレッジについて

1959年、文部省認定唯一のテレビ専門学校「名城大学付属東京テレビ高等技術学校」を創立。

現在、エンタメ、クリエイター、スポーツ・教育、工学・情報分野などを学ぶ東京工学院専門学校と、エアライン、語学、ホテル、ブライダル、観光分野などを学ぶ東京エアトラベル・ホテル専門学校の2校、計30学科が一つのキャンパスに集う教育機関です。

社会の縮図を体感できる施設・設備が揃っており、学生が自身の専門分野以外の他学科とも協同しながら多角的に学べるところが特長です。

オックスフォード大学をはじめとする海外姉妹提携校との交流を通して、グローバルな情報や人脈とのコミュニケーションスキルを手に入れるプログラムを実施。「専門士」や「高度専門士」の資格と併せて、大卒資格（学士）を取得できる「大学コース」を全学科に設置するなど、個々の目標に応じて幾通りにもカスタマイズできる履修プランを展開しています。

【学校概要】

総合学院テクノスカレッジ

東京工学院専門学校／東京エアトラベル・ホテル専門学校

■法人名：学校法人 田中育英会

■設立：1959年

■所在地：〒184-8543 東京都小金井市前原町5-1-29

■学院長：亀田 俊夫

■オープンキャンパスについて

