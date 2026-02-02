【埼玉県】LINEでアンケートに答えると“癒しのグリーン”が当たる！―身近にみどりを楽しむキャンペーンを初開催―

埼玉県

埼玉県では、県民の皆様にみどりや自然環境に関する情報を分かりやすく届けるため、「埼玉みどりのポータルサイト」やSNSを活用した情報発信に取り組んでいます。

このたび、「埼玉みどりのポータルサイト」の年間アクセス回数が10万件を超えたことから、さらに多くの方に御活用いただけるサイトとするためのアンケートを実施することとしました。アンケートにお答えいただいた方には、本県とゆかりの深い「盆栽」を抽選でプレゼントします。令和7年に開村100周年を迎えた大宮盆栽村など盆栽文化が根づく埼玉県ならではの“癒しのグリーン”を通じて育てる楽しみ、自然とのつながりを感じていただけます。多くの皆様の御参加をお待ちしています。

● キャンペーン概要

1 目的

国内最大規模のSNSであるLINEを活用して「埼玉みどりのポータルサイト」へアクセスを促し、みどりや自然環境に関するお知らせ、募集、イベント等の情報を県民の皆様にお届けします。

2 ポイント

(1)LINEで手軽にアンケートに参加

県公式LINEアカウントからアンケートにアクセスし、その場で回答可能です。

お寄せいただいた声を、ポータルサイトの改善や情報提供の充実につなげます。

(2)“癒しのグリーン（盆栽）”が当たる

近年人気のグリーンアイテムで、机や玄関にも飾ることができる「日々の生活に小さなみどりの癒し」をプレゼント（抽選）します。

3 プレゼントの内容

(1)5,000円相当のミニ盆栽（5名様）

(2)1,200円相当の盆栽栽培セット（5名様）

(3)500円相当の盆栽栽培セット（20名様）

4 参加方法

(1)「埼玉県みどり自然課」LINE公式アカウント（@906nauaa）を友だち追加 （既に登録済みの方は不要です。）

(2)「埼玉県みどり自然課」LINE公式アカウントから送られてくるメッセージに記載されたリンク、またはリッチメニューのリンクからアンケートに回答

（既に友だち登録済みの方はリッチメニューのリンクから御回答ください。）

5 募集期間

令和8年2月2日（月曜日）午前9時～2月27日（金曜日）午後5時

6 その他（注意事項）

・抽選結果は、後日当選者の方にのみ御連絡させていただきます。

・発送は日本国内に限ります。

・詳しい応募方法や注意事項は、「埼玉みどりのポータルサイト」でお知らせしますので、御確認ください。

「埼玉みどりのポータルサイト」

https://midorinoportal.pref.saitama.lg.jp/