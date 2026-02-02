ポーカープロリーグ『DMM POKER LEAGUE Season 0』一般参加者の募集を本日20:00より開始

株式会社Waitinglist

アミューズメントポーカー事業を展開する株式会社Waitinglist（本社：東京都港区、代表取締役：Kim Hongsung、以下Waitinglist）は、すべてのポーカープレーヤーに夢とキャリアの舞台を提供する、プロリーグ『DMM POKER LEAGUE』幕開けとなるSeason 0の一般参加者募集を2026年2月2日（月）20:00より開始いたします。

■DMM POKER LEAGUE Season 0、参加者募集がスタート

アミューズメントポーカーに特化したプラットフォームを提供する株式会社Waitinglistは国内において、ポーカープレーヤーがプロとして長期的なキャリアを築くことのできる環境を整えるため、ポーカー界を牽引する国内外のトッププロを招集し、厳格な参加基準と公正な運営を行うポーカーのプロリーグを開催することを決定いたしました。

この度、記念すべき開幕を飾るSeason 0に一般参加者の募集を本日より開始します。本大会には獲得賞金億越えの国内外プロプレーヤーの参加を予定しており、プロアマ混合チームとして構成いたします。国内プロとともに、海外のトッププレーヤーと肩を並べて戦えるチャンスです。ぜひ皆様のご参加をお待ちしております。

参加者募集特設サイト：https://league-entry.waitinglist.co.jp

※2026年2月2日20:00公開

■Season 0 一般参加者募集要項

＜ゲーム形式＞

テキサスホールデムルールでのチーム対抗戦

※1チーム3名体制のプロアマ混合チーム

※国内外で活躍するチームリーダーが最終選考に進出したメンバーをドラフト形式で指名し、チームを決定

＜優勝賞金＞

1,000万円

＜契約金＞

あり

※最終選考後、出演決定時にご案内予定

＜配信先＞

専用YouTubeチャンネル（後日公開予定）

＜応募資格＞

・満18歳以上

・ポーカー経験1年以上

・撮影期間中の参加が可能

・日本国内在住

＜選考プロセス＞

１.書類選考（応募フォーム）

２.一次選考（オンライン面接）

３.最終選考（ドラフト指名）

＜最終選考進出枠＞

30名

＜スケジュール＞

・募集期間：2026年2月2日（月）19:00～2月15日（日）23:59

・最終選考結果通知：2026年2月下旬

※各選考結果については通過者のみにご連絡いたします。

・撮影期間：2026年4月2日（木）～4月6日（月）

＜その他詳細＞

公募に関する詳細、その他の情報は決定次第下記ホームページやXアカウントで配信いたします。

・ホームページ：https://waitinglist.co.jp/

・参加者募集特設サイト：https://league-entry.waitinglist.co.jp

※2026年2月2日20:00より公開

・DMM POKER【公式】X：https://x.com/DMM_POKER

■DMM POKER LEAGUEとは

「DMM POKER LEAGUE」は、すべてのポーカープレーヤーに夢とキャリアの舞台を提供する、年間を通して競い合うプロポーカーリーグです。本リーグでは、「テキサスホールデム」によるチーム対抗のシーズン制を採用。国内外のトッププロを招集し、厳格な参加基準と公正な運営のもと、才能あるプレーヤーを継続的に育成・評価できる環境を整えてまいります。競技やエンターテインメントとしての価値、そして産業としての持続可能性を兼ね備えたリーグとして、日本のポーカー文化を次のステージへ引き上げることを目指します。

DMM POKER LEAGUEスタジオイメージ

■株式会社Waitinglistについて

株式会社Waitinglistは、アミューズメントポーカーに特化したポータルサイトおよび店舗管理システムの提供と運営/動画コンテンツ制作/ポーカートーナメント・リーグ事業を展開する企業です。「今日、ポーカーしたい」を加速するために今後も国内のポーカーシーンやアミューズメント市場をリードする存在として、さまざまなステークホルダーと連携しながら事業を拡大してまいります。

社名：株式会社Waitinglist

設立日：2022年12月1日

代表取締役：Kim Hongsung（キム ホンソン）

所在地：〒106-6224

東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー24F

・ホームページ：https://waitinglist.co.jp/

・DMM POKER【公式】YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@DMMPOKER

・DMM POKER【公式】X：https://x.com/DMM_POKER