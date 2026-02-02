スマートフォン パズルゲーム「すみすみ」祝・8周年！　アニバーサリーイベント開催　シリーズ史上最高のスコア性能を持つ「新すみすみ」がついに登場！

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社（本社：東京都千代田区、以下 サンエックス）は、イマジニア株式会社（東京都新宿区）が展開するパズルゲーム『すみすみ』が配信開始から8周年を迎えたことを記念し、8周年記念イベントが開催されることをおしらせします。

シリーズ史上最高のスコア性能を誇る新すみすみが登場します。さらに、反響が高かった人気コラボの復刻や、次なる新キャラをプレイヤーの皆様が選ぶ「新すみすみ投票企画」など、8年間の感謝を込めた企画を用意しています。

■「すみすみ」について

リラックマやすみっコぐらし、たれぱんだなど、歴代のサンエックスキャラクターたちが可愛くデフォルメされた「すみすみ」になって登場するパズルゲームです。

となりあったすみすみをタップしてかたづけていく、どなたでも楽しめるカンタンな操作性と、個性豊かで可愛らしいすみすみを集めて、各キャラクターのとくぎを活かしながらステージクリアを目指すパズルとしての面白さに支持が集まり、現在800万ダウンロードを突破しています。

8周年記念イベントの詳細は、アプリ内よりご確認ください。

▼ダウンロードはこちら

https://sumisumi.onelink.me/3mBM/yd5nwbbf

●8周年記念イベント「すみすみピクセルワールド」開催！

8周年を記念した新エリアイベントを開催します。

専用ステージをクリアすることで、ここでしか手に入らない豪華報酬を獲得できます。また、ガチャにはシリーズ史上最高のスコア性能を誇る新すみすみ「リラックマ だらだら用心棒風」「コリラックマ いちご勇者風」が期間限定で登場。

ハイスコア更新の鍵となる強力なキャラクターをぜひ手に入れてください。

【エリアイベント開催期間】

2026年1月28日（水）～2月12日（木）

※リラックマだらだら用心棒風 / コリラックマいちご勇者風 この期間だけの限定配信です。お見逃しなく！

●8周年記念「こげぱん お祝い風」が登場！過去の限定キャラも一挙復刻

「お祝い風すみすみ」シリーズの最新作として、新たに「こげぱん」が仲間入り！

ミッションクリアでどなたでも入手可能です。さらに、これまでに登場した全ての「お祝い風すみすみ」が復刻配信される、アニバーサリーならではの豪華な期間となります。

【配信期間】

2026年2月9日（月）～ 3月4日（水）

●人気コラボ復刻！「すみっコぐらし 農園つくるんです」

過去ご好評いただいた「すみっコぐらし 農園つくるんです」とのコラボイベントを復刻開催します。

イベント限定のコラボすみすみを再び手に入れられるチャンスです。

【コラボ期間】

2026年2月16日（月）～3月2日（月）

●みんなの投票で新すみすみ誕生「新キャラクター投票キャンペーン」開催

全33キャラクターを対象とした、ユーザー参加型の投票企画を実施します。

投票数上位3キャラクターは、後日「すみすみ」としてアプリ内に実装予定。

お気に入りのキャラをあなたの力で「すみすみ」として登場させることができます。

【投票受付期間】2026年2月2日（月）～2月23日（月）

【結果発表】2026年3月中旬予定

【投票サイト】https://sumisumigame.com/fan_vote_202602/

●リアルな限定グッズも！「てのりぬいぐるみ付き8周年記念セット」販売

ゲーム内アイテムと、「すみすみオリジナルてのりぬいぐるみ」がセットになった、特別なアニバーサリーセットをアプリ内で限定販売します。

【販売期間】

2026年2月16日（月）～2月23日（月）

●8周年記念「称号」プレゼント

8周年を記念した「称号」が登場｡

ミッションイベントをクリアして、8周年を一緒に盛り上げた証（あかし）を手に入れましょう。

【配信期間】

2026年2月9日（月）～3月4日（水）

【サービス概要】

正式名称： すみすみ～まったりパズル

ジャンル： キャラクターパズル

対応端末： iOS及びAndroid対応スマートフォン

対応言語： 日本語 英語 繁体字

対応地域： 全世界 ※中国本土を含めた一部地域を除く

価格： 無料（アイテム課金）

配信： イマジニア株式会社

開発： 株式会社SoWhat

著作権表記：(C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

(C) Imagineer Co., Ltd. (C)SoWhat, Inc.

公式サイト： https://sumisumigame.com

公式X： https://x.com/sumisumi_game

■サンエックスについて（https://www.san-x.co.jp/company/）

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。 見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

