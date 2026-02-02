株式会社パルマ 関西にてセルフストレージ事業セミナーを開催
株式会社パルマ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：木村純一、以下「当社」）は、2026年1月30日（金）、関西エリアのセルフストレージ事業者向けに、セミナーを開催いたしました。
本セミナーには、11社20名の方にご参加いただき、現地参加16名、WEB参加4名と、会場・オンラインを併用したハイブリッド形式で実施しました。
■ セミナー開催の背景
近年、物価上昇や建築コストの高止まり、遊休地活用ニーズの高まりを背景に、セルフストレージ市場は引き続き堅調な成長を見せています。
当社では、「保証」「運営支援」「施設開発」を軸とした独自のビジネスモデルにより、土地オーナー様・事業者様双方にとって持続可能なセルフストレージ事業の構築を支援してまいりました。
本セミナーは、最新の市場動向と実務的な事業モデルを共有することを目的として開催したものです。
■ 当日のプレゼンテーション内容
１. 株式会社パルマ
最新セルフストレージ市場データ
・国内セルフストレージ市場の動向
・需要拡大の背景と今後の成長見通し
２. 株式会社パルマ
屋外型セルフストレージの現況について
・屋外型トランクルームの特性
・立地・コスト・収益性の観点から見た事業性
３. 株式会社Japan Storage
低コスト＆収益最大化の実現
― 次世代トランクルームモデル ―
・建築・運営コストを抑えた施設設計
・収益最大化を実現する運営手法
■ 今後の取り組み
当社は今後も、セルフストレージ事業を通じた有休不動産の有効活用、および安定的な収益機会の創出をテーマに、全国各地での情報発信・パートナー連携を強化してまいります。
【株式会社パルマについて】
代表者 ：代表取締役社長 木村 純一
本社所在地 ：東京都千代田区麹町四丁目５-20 KSビル５階
資本金 ：600百万円
上場取引所 ：東証スタンダード市場・名証メイン市場
証券コード ：3461
URL ：https://www.palma.jp