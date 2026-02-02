ガイアックス、宇都宮ベンチャーズ（宇都宮市）・宇都宮東中高と、市内小学生を対象に1dayの起業家教育ワークショップを開催

株式会社ガイアックス

産学官と連携した起業家教育プログラムを提供する株式会社ガイアックス（本社：東京都千代田区、代表執行役社長：上田 祐司、証券コード：3775、以下 ガイアックス）は、起業家の育成支援を行う宇都宮ベンチャーズ（宇都宮市）、栃木県立宇都宮東高等学校・附属中学校と連携し、小学生向け起業家教育ワークショップ「UTSUNOMIYA起業ゼミ」を開催します。本ワークショップでは、小学生が身近な困りごとをテーマに、課題設定からアイディア創出、プロトタイプ制作、発表まで、起業の一連のプロセスを1日で体験することを通して、アントレプレナーシップの重要性や起業の魅力などについて学びます。

なお、当社が宇都宮市と連携して小学生向けにプログラムを提供するのは、昨年度に引き続き2年連続2回目となります。宇都宮市ではこれまで、若い世代に対して、体系的な起業家教育の機会が限られていましたが、本プログラムでは宇都宮東中高の生徒が小学生のメンターとして参加し、教える側・学ぶ側双方にとって学びの深まる場を創出します。

STEP1：お申し込み

必要事項を入力し、お申し込みフォームを送信

（締め切り：2026年2月20日(金) 12:00）

▼お申し込みフォーム

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3mVTtRa5_UCS25Lye5qk4oc3RrsgNoNDoQItM3D3OjRUNlc4UENITlY5SzlEQkUyNUJLMFJCOU5CVi4u

STEP2：選考結果の確認

2026年2月24日(火)までに届く、選考結果の通知メールを確認

※お申し込み者全員にメールをお送りします。

STEP3：プログラムへの参加

（当選された方のみ）当日、プログラムに参加

■ 類似ワークショップの参加者の声

参加者の感想：

・自分の考えをゼロから形にできるのは、とても楽しいと思いました。自分で困りごとを解決へ近づけることができることにワクワクしました。

・起業とは何か難しいことをするのだと漠然と考えていましたが、「誰かの困りごとを解決すること」から始まると学び、自分にもできるかもしれないと起業が身近になりました。

・日常の困りごとに気づく視野や、失敗を恐れずに挑戦する気持ちが大切だと分かりました。

・中高生がグループで活動を助けてくれたおかげで、スムーズに話せました。

保護者の感想：

・親の私にとっても起業は未知の世界でしたが、参加させて本当によかったです。「起業とは何か」「何をきっかけにどのように進んで行くのか」が、子どもにも理解できる内容で構成されており、親である私も一緒にたくさん学ばせていただきました。

・短い時間でも大変成長した姿が感じ取れて感動しました。

・発想力、コミュニケーション能力、プレゼン力など、普段使わない部分を鍛えることができ、またそれを間近で観察することで、子供の持つ新たな能力に気付かされた。

■ 昨年度の同プログラムの様子

ガイアックスの起業家教育の取り組みについて

プロトタイプを作成している様子グループで発表をしている様子

ガイアックスでは産学官で連携し、小学生～高校生を主な対象として起業家教育プログラムを提供しています。これまでの取り組みの詳細やプログラムで使用している教材については、下記webサイトよりご覧ください。

ガイアックス 起業家教育事業HP：

https://gaiax-education.com/

産学官連携の実績（一部のみ記載）：

・地方自治体... 北海道、茨城県、宇都宮市、つくば市、東京都、東京都、福井県、長野市、愛知県、名古屋市、兵庫県、神戸市、広島県、山口県、高知県、福岡市、飯塚市

・高等教育機関など... 旭川工業高等専門学校、福島工業高等専門学校、GTIE、筑波大学、武蔵野大学、早稲田大学、TeSH、石川工業高等専門学校、Tongali、名古屋大学、鳥取大学

・民間企業... アルファドライブ、伊藤忠商事、エティック、NTTドコモ、シスコシステムズ、日本政策金融公庫

表彰・任命実績：

・2021年 経済産業省「キャリア教育アワード」奨励賞

・2022年 経済産業省「キャリア教育アワード」経済産業大臣賞（最優秀賞）

・2024年 当社 執行役の佐々木が文部科学省「アントレプレナーシップ推進大使」を拝命

・2025年 当社 起業家教育事業 責任者の吉川が文部科学省「アントレプレナーシップ推進大使」を拝命

ガイアックスについて

設立：1999年3月

代表執行役社長：上田 祐司

本社所在地：東京都千代田区平河町2-5-3 MIDORI.so NAGATACHO

事業内容：ソーシャルメディアサービス事業、シェアリングエコノミー事業、web3/DAO事業、インキュベーション事業

URL： https://www.gaiax.co.jp/(https://www.gaiax.co.jp/)