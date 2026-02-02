広島の夜をド派手に彩る最高のエンターテインメントが明治安田J1百年構想リーグ初登場！2/27（金）vs.京都「超熱狂大万博FIREWORKS」開催決定！

株式会社サンフレッチェ広島

2月27日（金）京都サンガF.C.戦で、サンフレッチェ広島が誇る最高のエンターテインメントショー「超熱狂大万博FIREWORKS」の開催が決定！

スタジアムの最高の光と音に連動する「音連動型ペンライト」が超熱狂体験をさらに加速させる！

京都戦のチケットはサンフレチケットにて販売中！残りわずかとなっていますので、お買い求めはお早めに！

サンフレチケット：https://www.sanfrecce.co.jp/aso/ticket/

対象試合

試 合 明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド WESTグループ 第4節 vs.京都サンガF.C.

日 時 2月27日（金）19:00キックオフ

場 所 エディオンピースウイング広島

「超熱狂大万博FIREWORKS」概要

▼実施タイミング

１.選手紹介時（18:45頃）

２.ハーフタイム

“FIREWORKSについて”

バックスタンドとメインスタンドの屋根から花火を発射します。

ハーフタイムイベント内では横向きに花火を発射し、

スタジアムの真ん中付近で交差することによりスタジアムに“花火の屋根”を作ります。

※垂直ではなく横向きの発射でも下へゴミが落ちない特別に開発した技術を使用。

横向きの花火の発射はエディオンピースウイング広島での実施が国内初となります（当社調べ）

プログラムを組み、光と音に合わせて花火を発射。一体感のある演出を実現しています。

音響連動型ペンライト

演出に合わせて光る音響連動型ペンライトがエディオンピースウイング広島最高のナイトエンターテインメントショー体験を加速させる！

\3,500(税込)

ご購入はこちら

https://store.sanfrecce.co.jp/ja/%E9%9F%B3%E9%9F%BF%E9%80%A3%E5%8B%95%E5%9E%8B%E3%83%9A%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88%EF%BC%88%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%A0%EF%BC%89/p-249935094721613620+z-90-2888075700

