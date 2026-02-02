Central Japan Startup Ecosystem Consortium主催「TechGALA Japan 2026」が閉幕！

Central Japan Startup Ecosystem Consortium

一般社団法人中部経済連合会、名古屋大学、愛知県、名古屋市、浜松市等で構成され、

当地域のスタートアップ・エコシステムの形成を目指す「Central Japan Startup Ecosystem Consortium」は、愛知県名古屋市にて、テクノロジーの祭典「TechGALA Japan 2026」を1月27日（火）から29日（木）の3日間にかけて開催し、昨年を上回る5,000人以上が来場いたしました。

TechGALA Japan 2026 Keynote

Day1 Monika Bielskyte / NIKE Futurist

Day1となる1月27日（火）にはNIKE初のFuturist、Monika Bielskyte氏が登壇。

基調講演では、想像力を実務に転換し、現実の行動変容につなげる“未来を描く技術”についてお話しされました。

Day2 Shradha Sharma / YourStory Founder & CEO

Day2となる1月28日（水）には、インド最大級のスタートアップメディア「YourStory」のFounder & CEOであるShradha Sharma氏がオンラインにて登壇し、会場では、リブライトパートナーズ株式会社の蛯原 健 氏、Tech Japan株式会社の西山 直隆氏が登壇。

基調講演では、急速に変化する環境に対応しながら組織を成長させ、相互につながるグローバル市場で意味あるインパクトを生み出すための実践的な視座が提供されました。

Day3 天野浩 / 名古屋大学 未来材料・システム研究所未来エレクトロニクス集積研究センター センター長・教授

Day3となる1月29日（木）では、ノーベル物理学賞を受賞された名古屋大学の天野浩氏が登壇。会場では京都フュージョニアリング株式会社の長尾 昂氏、名古屋大学の宇治原 徹氏が登壇されました。

基調講演では、基礎科学のブレイクスルーから、ビジネス化、グローバル戦略まで、幅広くイノベーションの可能性について語られました。

TechGALA Japan 2026 Closing

クロージングには、総合プロデューサーの奥田浩美氏とアンバサダーの粟生万琴氏が登壇。

続いて、世界各国のスピーカーやボランティアなど、TechGALAを彩った多様な参加者たちが壇上に集結しました。それぞれが「国境を超えた交流」や「新たな共創の可能性」について語り、会場は温かな一体感に包まれました。

フィナーレではnobodyknows+によるスペシャルライブも開催されました。圧倒的なパフォーマンスに会場はさらに熱狂に包まれ、TechGALAは、大盛況のうちにその幕を閉じました。

TechGALA総合プロデューサー奥田浩美氏コメント

この3日間を経てこうしてここに立てることをとても幸せに思っています。今回のTechGALAを振り返り、私の心に残った5つのキーワードをお話しさせてください。

まず1つ目として、2回目のTechGALAで一番感じたのは「熱量」でした。それは単に炎のように燃え上がるものではなく、皆さんの中に静かに火がつき、自分の「問い」は立ったものの、それをどう周囲に伝えればいいのかというワクワクと戸惑いが入り混じった小さな灯りの集結のような熱量を感じました。

2つ目は「共鳴」です。言葉だけでシェアし合うのではなく、誰かの心や身体で感じたものが相手と感じあえる、楽器が響き合うような「共鳴」が生まれていました。

3つ目は「身体」です。AIの時代だからこそ、私たちの「身体」を信じ、大切にすることの重要性を再確認しました。Jacques Attali氏のセッションでも「これから大切になるものは何ですか？」という問いに、「農業と食を守り、良い食品を接種し、脳の機能を強化する」というお話がありましたが、未来のことばかり考えるのではなく、目の前の食べ物や家族で囲む食卓を大切にしていこうと感じました。

単純に健康でいようということだけでなく、色々なことに反応でき、違いを探れる。敏感に何かを感じ取れる「身体」を大切にすることが、これからの時代に不可欠だとハッとさせられました。

4つ目は「深度」です。今回のTechGALAでは自分自身が深まっていくと同時に、他人が深い感情に満ちていく瞬間を受け取ることができました。他人が感じていることに自分も共鳴することができる、そんな「深さ」をTechGALAの設計の中で実現できた気がしています。

5つ目は「物語」です。 一人ひとりの中に、ストーリーやナラティブが生まれた気がします。この地域、愛知・名古屋・浜松には価値があるのにあまり語られてこなかった「奥ゆかしさ」がありますが、いま私たちは自分たちが持つ物語を世界に出していかなければなりません。どこに生まれようが、その地域から得たものを物語として次の世代に送り込むことの大切さを痛感しました。

今回は、この5つのキーワードとともにTechGALAを作ることができて良かったと思います。また、「TechGALA」という名前に込めた想いですが、「GALA」はフランス語で祝祭やお祭りを意味します。テクノロジーの進化は喜べることばかりではなく危機感もありますが、だからこそ私たちは「心から祝えるテクノロジーの進化」をみんなで考えなければなりません。これからの数十年、数千年をどう作っていくか。それを考える場所がTechGALAなのだと思いました。

愛知県知事 大村秀章氏コメント

3日間、本当に多くの皆様にご参加いただき、心から感謝申し上げます。

最初の2日間は中日ホールを中心とした会場、そして3日目の今日はSTATION Aiに、多くの方々に集結いただきました。セッション数は140以上、企業展示数は250以上。120以上のサイドイベントが開催と、本当に盛り上がっていました。

STATION Aiができて約1年4ヶ月が経ちますが、現在スタートアップは約650社、約360社のパートナー企業に入居いただいています。そして、そんなSTATION Aiをさらに盛り上げていくのがTechGALAだと思っています。さらに、TechGALAは名古屋といわず、愛知といわず、日本をさらに盛り上げていくイベントだと思います。スポンサーの29社の企業の皆様も、本当にありがとうございました。

名古屋市副市長 中田英雄氏コメント

前回も色々と視察させていただき、クロージングにも登壇させていただきましたが、今回は、初めてTechGALAで登壇させていただきました。地元のスタートアップの皆さまとお話させていただき、大変良い時間でした。今回のTechGALAではグローバル連携も意識していて、インド、シンガポール、韓国などから優秀なスタートアップを招へいいたしました。

今日こちらの会場に来る際にも、シンガポールやインドの方と一緒になり、海外の方にも多くお越しいただいていることを実感しました。まさにTechGALAの特徴である、国際色豊かな体験ができました。

皆さま本当にありがとうございました。

主催者情報 Central Japan Startup Ecosystem Consortium

一般社団法人中部経済連合会、名古屋大学、愛知県、名古屋市、浜松市等により、当地域のスタートアップ・エコシステムを形成するために組成されたコンソーシアム。広域産学官金が連携し、中部圏に「イノベーションのうねり」をもたらすような、スタートアップ・エコシステムの形成に向けた活動を展開。令和7年6月には、「第２期スタートアップ・エコシステム拠点都市 グローバル拠点都市（広域都市圏型）」として内閣府から選定された。