韮崎市では、山梨交通株式会社が運行している路線バス「下教来石線」が令和8年3月末をもって廃止されることに伴い、新たに市民バス「祖母石・上円井線」の運行を開始します。

新路線では、朝の通勤・通学時間帯に合わせた定時運行に加え、日中は予約制のAIオンデマンド交通を導入。利用状況に応じて最適なルートで運行する「ハイブリッド運行」を行います。

■AIオンデマンド交通とは

あらかじめ決められた時刻表やルートを持たず、電話やスマートフォンアプリで予約すると、AIが他の利用者の予約状況も踏まえて、最適な配車や運行ルートを判断する完全予約制の乗合交通です。

最寄りの乗降場所（ミーティングポイント）から目的地まで、効率的に移動することができます。









「祖母石・上円井線」詳細

■運行開始予定日

令和8年4月1日（水曜日）

■路線・運行エリア

旧下教来石線エリア・ライフガーデン・東京エレクトロン韮崎アリーナ、ほか

■運行形態

朝：定時運行

日中：予約制AIオンデマンド交通

※時間帯により運行方法が異なります

■運賃

エリア別運賃制 高齢者・障害者・小中高生：100円

■利用方法

スマートフォンアプリ「のるーと」

または

専用ナビダイヤルから利用登録・予約が可能です。

・予約開始：利用日の1週間前から

・専用ナビダイヤル：050-3097-4528

・受付時間：平日 9:00～17:00









日常の通院や買い物、公共施設への移動など、市民のみなさんの身近な移動手段として、ぜひご活用ください。

銀河の駅 にらさき♪









国道141号線沿いの「道の駅にらさき」内にある「銀河の駅にらさき」。

市内の老舗醸造元の井筒屋醬油株式会社のシロップを使用した「しょうゆソフトクリーム」や山梨県産シャインマスカットのソフトクリーム、土日限定販売の半熟味たまごが丸々1個入った「手作り爆弾おにぎり」など、銀河の駅にらさきでのみ楽しめる商品も多数。

地元の新鮮な野菜や果物、ワインなどの特産品を豊富に取り揃えています。

軽食コーナーでは、大人気のとろろ定食のほか、そばやうどん、甲州名物とりもつ煮などを楽しむことができます！

また、国道をはさんだ向かい側には、市営の日帰り温泉施設「ゆ～ぷるにらさき」もあります。

https://www.nirasaki-kankou.jp/syukuhaku_onsen_tokusanbutsu_osyokujidokoro/omiyage/omiyage/6569.html