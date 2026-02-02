市民バス「祖母石・上円井線」新設・運行開始のお知らせ 4月1日～
韮崎市では、山梨交通株式会社が運行している路線バス「下教来石線」が令和8年3月末をもって廃止されることに伴い、新たに市民バス「祖母石・上円井線」の運行を開始します。
新路線では、朝の通勤・通学時間帯に合わせた定時運行に加え、日中は予約制のAIオンデマンド交通を導入。利用状況に応じて最適なルートで運行する「ハイブリッド運行」を行います。
■AIオンデマンド交通とは
あらかじめ決められた時刻表やルートを持たず、電話やスマートフォンアプリで予約すると、AIが他の利用者の予約状況も踏まえて、最適な配車や運行ルートを判断する完全予約制の乗合交通です。
最寄りの乗降場所（ミーティングポイント）から目的地まで、効率的に移動することができます。
「祖母石・上円井線」詳細
■運行開始予定日
令和8年4月1日（水曜日）
■路線・運行エリア
旧下教来石線エリア・ライフガーデン・東京エレクトロン韮崎アリーナ、ほか
■運行形態
朝：定時運行
日中：予約制AIオンデマンド交通
※時間帯により運行方法が異なります
■運賃
エリア別運賃制 高齢者・障害者・小中高生：100円
■利用方法
スマートフォンアプリ「のるーと」
または
専用ナビダイヤルから利用登録・予約が可能です。
・予約開始：利用日の1週間前から
・専用ナビダイヤル：050-3097-4528
・受付時間：平日 9:00～17:00
日常の通院や買い物、公共施設への移動など、市民のみなさんの身近な移動手段として、ぜひご活用ください。
韮崎市の魅力を紹介｜ 銀河の駅 にらさき♪
国道141号線沿いの「道の駅にらさき」内にある「銀河の駅にらさき」。
市内の老舗醸造元の井筒屋醬油株式会社のシロップを使用した「しょうゆソフトクリーム」や山梨県産シャインマスカットのソフトクリーム、土日限定販売の半熟味たまごが丸々1個入った「手作り爆弾おにぎり」など、銀河の駅にらさきでのみ楽しめる商品も多数。
地元の新鮮な野菜や果物、ワインなどの特産品を豊富に取り揃えています。
軽食コーナーでは、大人気のとろろ定食のほか、そばやうどん、甲州名物とりもつ煮などを楽しむことができます！
また、国道をはさんだ向かい側には、市営の日帰り温泉施設「ゆ～ぷるにらさき」もあります。
詳しくはこちら♪
https://www.nirasaki-kankou.jp/syukuhaku_onsen_tokusanbutsu_osyokujidokoro/omiyage/omiyage/6569.html