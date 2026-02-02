森の中のプライベートホテルで、富士山を望む静穏の時を過ごすー『HOTEL SEION FUJI』が開業

株式会社SEIONHOTEL SEION FUJI：建物外観/日本庭園

株式会社SEION（本社：山梨県南都留郡山中湖村、以下「SEION」）は、1日1組限定のプライベートリゾートホテル「HOTEL SEION FUJI（ホテル セイオン フジ）」を山中湖村（山梨県）に2026年2月2日よりオープンいたします。新規開業を記念して、期間限定で10%OFFクーポンを配布いたします。詳しくは公式Instagramをフォローして、情報をご確認ください。

都会の喧騒から解き放たれた“静穏”をテーマに、最大8名まで宿泊可能な完全プライベート空間です。最大天井高5mを誇る坪庭付きの象徴的なバルコニーを備え、各所に障子のモチーフを取り入れた、黒と木目のコントラストが印象的な和モダンデザインを採用。豊かな自然と和の美を融合させた贅沢なひと時をご提供します。音・光・香りにまでこだわり、全ての空間が五感を刺激し、日常から離れるための“余白”を大切にしています。

予約サイト▶︎ https://hotelseionfuji.booking.chillnn.com/

公式サイト▶︎ https://fuji.hotel-seion.com/

Instagram▶︎ https://www.instagram.com/hotel.seion.fuji/

■ CONCEPT “CONTRAST”

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=VJS-y1nO1LE ]

日々の喧騒を忘れ、富士山を望む森に囲まれた空間で過ごす静穏な時間

大切な家族、仲間を呼び、

皆が集える憩いの空間と、

プライベートな空間を完備したこだわりの設計。

自然の中に溶け込むかのような、

天井高5mを誇る坪庭付きバルコニー。

富士北麓の湧水を利用した、

サウナも楽しめる露天風呂と内風呂。

木目と黒を基調とし、KUROとSHIROのベッドルームを備えたコントラストデザインを採用。

静穏なひと時を楽しめる、

プライベートリゾートホテル。

OUTLINE

建物外観/日本庭園

1拠点1棟の完全貸切プライベートホテル

森の上に浮かぶ富士山を望むルーフバルコニーからの景色

総面積239.84平方メートル 、最大8名が滞在可能なHOTEL SEION FUJI。道路に面した南側には4台駐車可能な駐車場を完備し、北側は森を望む完全プライベート空間に。高さ10mのルーフバルコニーからは、森の上に浮かぶ天空の富士山を堪能できます。

LIVING / DINING / KITCHEN

外観（日本庭園側）外観（駐車場側）

“和”と“静”を感じる、モダンな空間美

ロゴのモチーフにもなったホテルを象徴する丸障子（リビング）8名での食事を楽しむことができるダイニング日本庭園を望むラウンジチェア

テラスを含めて50畳を超えるリビング・ダイニング・キッチンには、8名での団欒や食事を楽しむことができるソファやダイニングテーブル、造作キッチンを完備。ロゴのモチーフにもなった巨大な丸障子や黒と木目調で統一した家具が和モダンな印象を演出します。また、大開口の窓からは、四季を感じられる日本庭園とその奥へと続く森を一望することができます。

BALCONY

自然と一体化する天高5mの坪庭付きバルコニー

露天風呂を完備した坪庭付きバルコニー

HOTEL SEION FUJIを象徴するバルコニー。横幅10m、最大天井高5mを誇り、サウナ・浴室から自然と一体化するようにデザインされた露天風呂付きの坪庭を完備。TIME & STYLEで統一したラグジュアリーな家具が、特別なひと時をより一層引き立てます。

BATH

富士北麓の湧水を利用した造作内風呂と露天風呂

造作内風呂自然と一体化できる露天風呂アメニティ｜OSAJI

四季折々に合わせて、ゲストがお好みで水風呂とお湯風呂を自由に利用可能です。冬の寒い日には、露天風呂にお湯を張り、内風呂を水風呂に。夏の暑い日には、露天風呂を水風呂にして避暑を楽しめます。また、直結するバルコニーで自然と一体化する外気浴も可能です。ホテルのアメニティには、国内ブランドであるOSAJIを採用。アロマティックウッディの香りは、深い呼吸と心地よさをもたらします。

SAUNA

四季を感じ“ととのう”、オリジナルサウナ

落ち着いたBLACK基調でリラックスできるサウナHARVIAストーブ｜CILINDRO宙に浮いているような感覚を覚える“ととのい”チェア

大きく開かれたガラス越しに四季を楽しめるサウナ。ストーブは、HARVIAのCILINDROを採用し、BLACKとNATURALのコントラストデザインで、落ち着いたひと時を過ごせます。隣接する浴室とバルコニーには、どちらでも水風呂として利用可能な内風呂と露天風呂を備え、充実のととのいを実現します。

BEDROOM

KURO(黒)とSHIRO(白)が織りなす、洗練されたプライベート空間

ゲストそれぞれがリラックスできるようこだわり抜いて設計したプライベート空間です。両親や友人を招いても気兼ねなく過ごせるよう、洗面、トイレ、シャワー室をそれぞれの空間に設置。寝室は隣接していないため、赤ちゃんの泣き声などの音漏れも最小限に。別の寝室にまた泊まりたくなる、雰囲気が全く異なる黒と白のコントラストデザインを採用しました。

書斎

BEDROOM（KURO）BEDROOM（SHIRO）BATHROOM（KURO）BATHROOM（SHIRO）SEIONオリジナル館内着館内着着用イメージ

四季折々を感じるプライベートデスク

屋上に続く3Fにプライベートな書斎を完備。気持ちの良い朝日が入り、読書や仕事が捗ります。すぐ近くに見える木々や奥の山の稜線は四季折々にその表情を変え、季節の移ろいを感じることができます。

■ おもてなし / お食事（オプション）

3Fに設置された書斎

下記は、全て無料でご利用いただけます。

-富士山の湧水を利用したお水

-オリジナルコーヒー

-オリジナル饅頭

-サウナドリンク｜マッチ（サウナ室）

オリジナルコーヒーオリジナル饅頭

お食事はオプションにて承っております。予約完了後、公式LINEからお問い合わせ下さい。

-プライベートシェフによる夕朝食のオプションもご用意

-1FテラスにてBBQ（オプション）が可能

■ 家具

プライベートシェフプラン（オプション）鮨/和食/イタリアン/フレンチなどをご用意（オプション）BBQグリルBBQ用 屋根付きテラス席

和モダン建築に合わせ、以下のブランドのこだわりの家具を取り揃えました。

LIVING / DINING ：TIME & STYLE、造作家具

BEDROOM ：TIME & STYLE

BALCONY ：TIME & STYLE

TERRACE ：CARL HANSEN & SON

FRITZ HANSEN

■LOCATION

都内から車で90分。富士山を最も間近に感じる、雄大な自然と調和した特別な場所

山中湖畔沿いの「平野の浜」まで車で5分

富士五湖最大の面積を誇り、標高約1,000mに位置する「山中湖」は、古くから避暑地として親しまれてきました。湖畔からは富士山の全景を遮ることなく望め、季節ごとに変わる絶景は訪れる人々を魅了します。「白鳥の湖」とも呼ばれ、四季折々の自然と野鳥観察が楽しめるのも魅力です。

HOTEL SEION FUJIは、都内から車で90分、湖畔から車で5分の自然豊かで富士山を望む絶景のロケーションに位置します。夏と冬では全く異なる表情を見せる自然も魅力の一つです。

施設概要

名称 ：HOTEL SEION FUJI（ホテル セイオン フジ）

※GoogleMapsに上記名称を入れることでナビゲーション可能

所在地 ：〒401-0502 山梨県南都留郡山中湖村平野683-53

客室数 ：1棟貸切（最大8名、4人用寝室×2）

駐車場 ：4台（無料）

面積 ：屋内面積 142.00平方メートル

テラス/バルコニー 97.84平方メートル

敷地面積：495.41m2（149.86坪）

株式会社SEIONについて

ロゴのモチーフになったSEIONを象徴する丸障子

SEIONは、富士山を望む森に囲まれた土地との出会いから始まりました。周囲に住宅・施設がなく、テラスやバルコニーから見える景色には、電線などの人工物も一切視界に入らない、とても珍しく貴重な場所でした。その場所が、とても静かで穏やかであったことから、静穏と名付けました。学生時代に出会った仲間たちが家族を持ち、大切な友人や子ども、両親を連れて気兼ねなく宿泊できる“ホテル”があまりなかったことがきっかけで、プライベートリゾートホテルを展開する会社を創設しました。SEIONでは皆で集まる憩いの空間はもちろんのこと、サウナや浴室、寝室などはプライベート性を重視した設計を取り入れています。憩いの場所から完全に独立したサウナや浴室などのリトリートスペースは、屋内に設置。トイレ・洗面・シャワールームをそれぞれの寝室に完備し、各寝室を空間的にも離すことで騒音なども最小限に設計されています。今後も、大切な人と気兼ねなく静穏なひと時を過ごせるプライベートリゾートホテルを各地に展開してまいります。

会社概要

会社名 ：株式会社SEION

設立 ：2024年7月3日

所在地 ：山梨県南都留郡山中湖村平野683-53

予約サイト：https://hotelseionfuji.booking.chillnn.com/

公式サイト：https://fuji.hotel-seion.com/

Instagram： https://www.instagram.com/hotel.seion.fuji/

＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社SEION

Email：info@hotel-seion.com