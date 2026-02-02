全校児童約700名が「未来の創り手」として登壇！

京都聖母学院小学校

学校法人聖母女学院 京都聖母学院小学校（京都市伏見区、校長：中島 正子）は、2026年2月7日（土）、全児童が自ら選択したテーマで成果を発表する「第4回 SEIBOわくわくDAY」を開催します。

本イベントは、単なる発表会ではありません。子どもたちが自ら課題を見つけ、仲間や外部機関（企業・公共機関等）と連携しながら改善策を見出していく「探究型学習」の集大成です。当日は、低学年から高学年までがそれぞれの視点で社会を見つめ、英語での発信やICTを活用したプレゼンテーションを披露します。

■ 開催の背景と「SEIBOわくわくDAY」が目指すもの

「プレゼンが終わりではない。実践していかなければいけない。」 これは、準備を進める児童から自然と湧き上がった言葉です。本校では、プレゼンテーションを「伝える手段」であると同時に、他者と共感し、新たな学びを「協創」するプロセスと定義しています。 自分たちが誰かの役に立ち、支えられていることに気づく。この経験を通じて、予測困難な未来を生き抜くための「自己肯定感」と「コミュニケーション能力」を育みます。

【「第4回 SEIBOわくわくDAY」3つの注目ポイント】

「全員が主役」：全校児童による多様なプレゼンテーション

一人ひとりが主役となり、個々の関心事に基づいた多様なテーマで登壇。聴衆（オーディエンス）との対話を通じて、さらなる学びの深化を目指します。

1年生の練習風景クラスメイトのプレゼンを真剣に聴く

「グローバル＆ICT」：英語での発信力とデジタル活用

多くの児童が英語でのプレゼンに挑戦。タブレット等を駆使した視覚的な演出など、現代の教育現場における最先端の学びをご覧いただけます。

調べたこと、考えたことを自分の言葉で発信

「社会との繋がり」：地域・企業を巻き込んだ教育モデル

家庭や企業、公共機関を巻き込んだプロジェクトの報告も多数。学校内にとどまらない「社会と地続きの学び」を実践しています。

4年生は昨年秋、お茶と宇治のまち交流館「茶づな」でプレゼン

第４回ALLプレゼン SEIBOわくわくDAY

【日 時】 ２０２６年２月７日（土）9：00～12：25

【場 所】 京都聖母学院小学校 講堂および各教室

【内 容】 児童プレゼン・研究発表会・教育講演会

本イベントは、在校生保護者や教育関係者の皆様を対象に開催しています。

当日は取材のほか、児童や教職員へのインタビューも可能です。ぜひ、子どもたちが織りなす「未来の学び」子どもたちの「成長の瞬間」をお見逃しなく。