クリアルホテルズ、宿泊金額に応じてJALのマイルがたまるプログラムをスタート！

クリアル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 執行役員 CEO：横田 大造、以下「当社」）は、グループ会社のクリアルホテルズ株式会社（東京都港区、代表取締役 倉地 恵太、以下「クリアルホテルズ」）が運営するホテル施設「LACER OKINAWA NAHA MIEBASHI（レイサー沖縄那覇美栄橋）(https://hotels.creal.jp/brands/lacer/lacerokinawanahamiebashi)」「LACER OKINAWA NAHA TOMARIPORT（レイサー沖縄那覇泊ふ頭(https://hotels.creal.jp/brands/lacer/lacerokinawanahatomariport)）」において、宿泊金額に応じてJALのマイルがたまるプログラムを2026年2月2日（月）より実施いたします。

今後クリアルホテルズが新規に運営受託するホテルについても、随時本プログラムの対象として加えていくことで、運営ホテルの集客力を底上げし、ホテル運営における収益力を向上していくことを目指します。

- 第三者割当増資及び業務提携による取り組み第一弾

当社は、2025年12月に第三者割当による新株式の発行及び資本業務提携を発表いたしました（※1）。

配当先の1社である日本航空株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：鳥取 三津子、以下「日本航空」）とは、当社が運営する不動産クラウドファンディングサービス「CREAL（クリアル）(https://creal.jp/)」の提携サービスとして、約4,000万人のJALマイレージバンク（JMB）会員の方対象に、投資金額に応じてマイルがたまる「CREAL for JAL」を2020年より展開しておりますが、今回のクリアルホテルズのプログラムは業務提携後の新たな取り組みとなります。

（※1）2025年12月5日発表：新株式の発行及び資本業務提携 並びに主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ(https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS08738/dc7825d8/3d2e/41a2/8d43/c73deb35dd73/140120251205515425.pdf)

業務提携の概要と今回の取り組み

- プログラム概要

実施開始日：2026年2月2日（月）～

対象者：JALのマイレージプログラム「JALマイレージバンク（JMB）」会員の方

内容：期間中、「LACER OKINAWA NAHA MIEBASHI（レイサー沖縄那覇美栄橋）」「LACER OKINAWA NAHA TOMARIPORT（レイサー沖縄那覇泊ふ頭）」にご宿泊の方に宿泊金額に応じたマイルを積算

※詳細は本プログラム特設サイト(https://www.jal.co.jp/jp/ja/jmb/earn/travel/hotel/information/hotels-creal/)をご覧ください

当社はこの取り組みを通じて、クリアルホテルズが運営するホテルへの集客を強化し、当社事業における成長の加速とシナジーの実現を目指してまいります。

- クリアル株式会社について

クリアル株式会社では、「不動産投資を変え、社会を変える。」というミッションのもと、あらゆる投資ニーズに応える3つのサービスを展開しております。

１. 不動産ファンドオンラインマーケット「CREAL（クリアル）(https://creal.jp/)」

２. 個人向け不動産投資運用サービス「CREAL PB（クリアルピービー）(https://corp.creal.jp/services/creal-pb/)」

３. 機関投資家や超と富裕層向けの資産運用サービス「CREAL PRO（クリアルプロ）(https://corp.creal.jp/services/creal-pro/)」

「CREAL(https://creal.jp/)」は、1万円からインターネット上で不動産投資ができる、不動産投資オンラインマーケットです。今まで個人では投資の機会を得ることが難しかった一棟レジデンス・保育所・ホテル・オフィス・店舗・物流施設などの多彩な不動産への投資機会を、クラウドファンディング技術を活用して提供しています。

「CREAL PB(https://corp.creal.jp/services/creal-pb/)」は、1,000万円台から投資ができ、ミドルリスク・ミドルリターンで中長期的な資産形成を目的とした個人向け不動産投資運用サービスです。「CREAL」を通じて不動産投資を学んだ個人投資家が、より大きなリターンを目指してステップアップするサポートも行っています。

「CREAL PRO(https://corp.creal.jp/services/creal-pro/)」は、およそ1億円から利用ができる、機関投資家や超富裕層向けの資産運用サービスです。「CREAL」で運用する数億円の不動産をバルクでプロに売却・運用するなど、CREALとのシナジー効果も生み出しています。

会社概要

クリアル株式会社

URL︓https://corp.creal.jp/

本社︓東京都港区新橋二丁目12番11号 新橋27MTビル8階（グループ総合受付）

設立︓2011年５月11日

代表︓代表取締役社長 執行役員 CEO 横田 大造

資本金︓3,450,308,550円（2025年12月末時点）

事業内容︓不動産ファンドオンラインマーケット/個人向け不動産投資運用サービス/機関投資家・超富裕層向けの不動産ファンド運用サービス

免許等︓不動産特定共同事業 許可番号 金融庁長官・国土交通大臣 第135号／金融商品取引業（第二種金融商品取引業、投資助言・代理業）

登録番号 関東財務局長（金商） 第2898号／宅地建物取引業 免許番号 東京都知事（2） 第100911号

上場市場︓東京証券取引所グロース市場（証券コード: 2998）

クリアルホテルズ株式会社

URL：https://hotels.creal.jp/

本社：東京都港区新橋二丁目12番11号 新橋27MTビル8階（グループ総合受付）

設立：2024年7月19日

代表：代表取締役社長 倉地 恵太

資本金：50,000,000円（2025年9月末時点）

事業内容：ホテル運営事業