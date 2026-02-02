【マルベリー】春の新作バッグ「ボストン」を発表

マルベリージャパン株式会社

英国のライフスタイルブランド、マルベリーが新作バッグ「ボストン」を発表。マルベリーのアーカイブに着想を得た「ボストン」は、洗練された佇まいと高い汎用性を兼ね備え、現代のライフスタイルに寄り添うデザインに仕上げられています。

柔らかなヘビーグレインレザーを使用したこのシリーズは、幅35cmの「ボストン」と、よりコンパクトな幅24cmの「スモール ボストン」の2サイズ展開。いずれもマルベリー初期のデザインと感性を、モダンで機能的な構造に落とし込み、移動の多い日常に自然に寄り添うバッグです。

ボストン Col.チョークボストン Col. ブライトオークボストン Col. ブラックボストン Col. ヴィンテージオーク（スエード）

ラージサイズの「ボストン」はショルダーバッグとして使用でき、日常の必需品を、余裕をもって収められる容量を確保。「スモール ボストン」は、トップハンドルとして、また調節可能なストラップで腕にかけて持つこともでき、スタイリングに応じた多彩な持ち方が可能です。

スモール ボストン Col. チョークスモールボストン Col. ファーンスモール ボストン Col. ブライトオークスモール ボストン Col. ブラック

カラーは、「スモール ボストン」がブライトオーク、チョーク、ブラック、そして新色のファーンの4色を展開。「ボストン」は同4色に加え、スマートフォン収納に便利なジップ付きポケットを備えた、質感豊かなヴィンテージオークのスエード素材もラインナップ。いずれのモデルも乗馬文化に着想を得たバックルとマルベリーを象徴するツリーモチーフのメダルチャームがあしらわれています。

マルベリーは2026年にB Corp認証を取得しました。ブランドが掲げるサステナビリティへの継続的な取り組みの一環として、本コレクションで使用されるレザーは、すべて環境認証を取得したタンナリーから調達されています。

【製品情報】

- ボストン価格：278,300円（税込）素材：牛革サイズ：H 19 x W 35 x D 19 cm- スモール ボストン価格：217,800円（税込）素材：牛革サイズ：H 15 x W 24 x D 15 cm

マルベリーについて

1971年、英国サマセット州で創業したマルベリーは、英国ならではの遊び心と創造性、コミュニティ、クラフツマンシップ、そしてカルチャーを融合させたライフスタイルブランド。「Made to Last（長く使える、確かなつくり）」を理念に、サステナビリティを重視。2024年にはB Corp認証を取得し、地球と人々にポジティブな影響を与える企業を目指しています。

