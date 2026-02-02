『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』発売記念メニューを「アロハテーブル」で提供開始。ゲーム内に登場するメニューをアレンジした特別商品も！

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、飲食事業や公園再生事業などを展開する株式会社ゼットン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：菊地大輔）が運営する「アロハテーブル」では、世界的な人気を誇るドラマチックアドベンチャーゲーム「龍が如く」シリーズの新作、『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』の発売を記念し、2026年1月26日（月）～3月1日（日）の期間、発売記念メニューを提供いたします。

本作の舞台のひとつ・沖縄にちなみ、ホーメルフーズ社の「SPAM(R)︎製品」を使用したメニューをはじめ、ゲーム内に登場するメニューを特別にアレンジした商品が登場します。また、発売記念メニューを1品ご注文につき、アロハテーブル店舗限定のオリジナルステッカーを1枚プレゼントするほか、抽選で「龍が如くスタジオ」の非売品グッズが当たるSNSキャンペーンも開催いたします。

『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』発売記念メニュー概要

●提供期間：2026年1月26日（月）～3月1日（日）

●提供店舗：アロハテーブル国内全店舗（飯田橋、大崎、ららぽーと豊洲3、横浜ベイクォーター、コレットマーレみなとみらい、湘南、ららぽーと海老名、ペリエ千葉、ルミネ大宮、アスナル金山、星が丘テラス、あべのハルカスダイニング、くずはモール）

『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』発売記念メニュー全4品が登場！ゲームの世界観を“食”でお楽しみください

（左上）桐生が贈るイチゴショートケーキ、（右上）ドラゴンハンバーグ SPAM(R)︎のせ、（左下）ドラゴンカレー SPAM(R)︎のせ、（右下）峯が贈る SPAM(R)︎好きのための SPAM(R)・スティック・カツ

ゲーム内に登場する沖縄の児童養護施設「アサガオ」で、桐生一馬が子どもたちに振る舞うボリュームたっぷりのハンバーグや、子どもたちとの絆を深めるきっかけとなる特別なカレーをご用意しました。また、かつてアロハテーブルで人気を博した「SPAM(R)・スティック・カツ」が、峯義孝をフィーチャーし限定復活。デザートには、ゲーム内で桐生が贈るショートケーキを。苺と生クリームをふんだんに使用した、シェアしても楽しめる愛情たっぷりのケーキです。キャラクターや物語の背景を感じさせる、ファンにはたまらない内容となっています。ぜひ、物語を思い浮かべながらお召し上がりください。

●ドラゴンハンバーグ SPAM(R)︎のせ 1,680円（税込）

●ドラゴンカレー SPAM(R)︎のせ 1,680円（税込）

●峯が贈る SPAM(R)︎好きのための SPAM(R)・スティック・カツ 800円（税込）

●桐生が贈る イチゴショートケーキ 2,970円（税込）

アロハテーブル店頭限定！メニューご注文で「限定ステッカー」プレゼント！

「ドラゴンハンバーグ」対象「ドラゴンカレー」対象「SPAM(R)・スティック・カツ」対象「イチゴショートケーキ」対象

発売記念メニューを1品ご注文につき、対象の限定ステッカーを1枚プレゼント。アロハテーブル店頭限定のオリジナルデザインとなっております。※なくなり次第終了となります

【SNSキャンペーン開催！】龍が如くスタジオ・非売品のオリジナルグッズが抽選で当たる！

「龍が如くスタジオ」オリジナルグッズセット（非売品）

発売記念メニュー提供開始日の1月26日（月）より、抽選で5名様に「龍が如くスタジオ」オリジナルグッズセットが当たるSNSキャンペーンがスタート！

『アロハテーブル×龍が如く SNSキャンペーン』概要

●応募期間：2026年1月26日（月）～3月1日（日）

●参加条件

１.アロハテーブル公式アカウント（＠alohatable_jp(https://www.instagram.com/alohatable_jp/)）のフォロワーの方（新規の方も可）

２.発売記念メニュー画像とともに「#アロハテーブルで龍が如く2026」をつけて投稿

●賞品：「龍が如くスタジオ」オリジナルグッズセット（非売品） 5名様

（内訳：スマホスタンド、フェイスタオル、プラサーモマグ、アクセサリーケース、折りたたみ傘、コットンバッグ、充電ケーブル、ステッカー）

※参加規約等の詳細は、アロハテーブルの公式Instagram(https://www.instagram.com/alohatable_jp/)をご確認ください※

■『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』とは

『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』は「変わる伝説、新たな歴史」というコンセプトのもと、2009年にリリースされた『龍が如く３』をリメイクした『龍が如く 極３』と、完全オリジナルストーリーで描かれる新作『龍が如く３外伝 Dark Ties』の2作品を1本に収録したタイトルです。

『龍が如く 極３』では、数多の絆を背負い、守るために戦い続ける主人公・桐生一馬の物語、『龍が如く３外伝 Dark Ties』では、桐生の前に立ちふさがる強敵・峯義孝を主人公とした物語が描かれます。

＜URL＞https://ryu-ga-gotoku.com/kiwami3/

■アロハテーブルについて

ワイキキに本店を構えるハワイアンカフェ＆レストラン。ハワイ州観光局公認プログラム「111-HAWAII AWARD（ワン・ワン・ワン ハワイアワード）」において、3年連続No.1を獲得したプレミアム・ロコモコをはじめ、ガーリックシュリンプやパンケーキなど、本場ハワイのロコフードをお楽しみいただけます。

＜HP＞https://www.alohatable.com/

＜店舗一覧＞https://www.alohatable.com/shop

＜Instagram＞https://www.instagram.com/alohatable_jp/

■株式会社ゼットンについて

株式会社ゼットン(代表取締役社長：菊地大輔)は、「店づくりは、人づくり 店づくりは、街づくり」の企業理念のもと、人気のハワイアン・カフェ＆ダイニング「アロハテーブル」を核に、多様な業態を展開するダイニング事業、公共施設を活用したブライダル事業などを展開しています。2019年より公園プロジェクトにも着手し、街の特性に合わせた飲食店経営及びプロデュースを行っています。

＜本部所在地＞〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1丁目10-9 MIYAMASU TOWER 9階

＜HP＞https://www.zetton.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜HP＞https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞https://www.instagram.com/andSTHD_official/