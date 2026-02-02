にじさんじ「スパイボイス」2026年2月9日(月)17時より発売決定！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber/バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、「スパイボイス」を2026年2月9日(月)17時より、にじさんじオフィシャルストア・NIJISANJI EN Official Storeにて販売を開始いたします。

2026年2月9日(月)17時からにじさんじ「スパイボイス」販売開始！

スパイに扮したライバーがアナタに急接近！

嘘で塗り固められた2人の関係――アナタへの想いは偽装(フェイク)か、真実(リアル)か？

珠乃井ナナ、叢雲カゲツ、レイン・パターソン、ローレン・イロアスが出演する「スパイボイス」は、にじさんじオフィシャルストア(https://shop.nijisanji.jp)と、NIJISANJI EN Official Store(https://nijisanji-store.com)にて2026年2月9日(月)17時から2026年3月9日(月)23時59分までの期間販売をいたします。

購入特典として、各種キービジュアルのPC＆スマートフォン用壁紙付きとなっておりますので、ぜひボイスと合わせてお楽しみください。

にじさんじ「スパイボイス」

■叢雲カゲツ編

＜あらすじ＞

依頼人から依頼を受けて屋敷に潜入した叢雲。

そんな中、屋敷のボスの娘であるアナタに見つかってしまう。

焦る叢雲だったが、突然「喋り相手になってほしい」とお願いされ――？

＜商品情報＞

・出演：叢雲カゲツ

・価格：3,000円(税込)

・購入特典：キービジュアルのPC＆スマホ用壁紙、ライバー単体のスマホ用壁紙

※本ボイス設定はフィクションです

■ローレン・イロアス編

＜あらすじ＞

パトロール中に不審な男を見つけ、後を追ったローレンは謎の組織へ潜入することに。

そこで出会ったアナタと不思議な縁を感じ仲を深めていくが、

重要な取引現場で大事件が起きて――？

＜商品情報＞

・出演：ローレン・イロアス

・価格：3,000円(税込)

・購入特典：キービジュアルのPC＆スマホ用壁紙、ライバー単体のスマホ用壁紙

※本ボイス設定はフィクションです

■珠乃井ナナ編

＜あらすじ＞

とあるサーカス団にスパイとして潜入する珠乃井。

彼女が経験するのは、見習いパフォーマーであるアナタとの出会い、交流、そして――

これはサーカス『シルク・ド・ロンブル』で起こる物語。

＜商品情報＞

・出演：珠乃井ナナ

・価格：3,000円(税込)

・購入特典：キービジュアルのPC＆スマホ用壁紙、ライバー単体のスマホ用壁紙

※本ボイス設定はフィクションです

■レイン・パターソン編

＜あらすじ＞

マフィアのアジトで潜入調査するレイン。

素性を隠して、ボスであるアナタと交流を深めていく。

──やがて、2人の関係は、予想外の展開を生んで……。

待ち受けるのは涙か、それとも微笑みか？

＜商品情報＞

・出演：レイン・パターソン

・価格：3,000円(税込)

・購入特典：キービジュアルのPC＆スマホ用壁紙、ライバー単体のスマホ用壁紙

※本ボイス設定はフィクションです

イラストレーター

■ 「スパイボイス -叢雲・ローレン編-」イラストレーター

CHAPPU チャップ 様(https://x.com/ma1000_88)

■ 「スパイボイス -珠乃井・レイン編-」イラストレーター

pong 様(https://x.com/pong__o0)

販売概要

【販売サイト】

・にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp/TAG_41

・NIJISANJI EN Official Store：https://nijisanji-store.com/collections/nijisanji-voice-drama

※販売開始直前に商品ページが公開されます。

【販売期間】

2026年2月9日(月)17時 ～ 2026年3月9日(月)23時59分

※今後再販される可能性があります。

また、新たな情報に関しては、下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app

・ハッシュタグ：#にじさんじスパイボイス

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞

公式サイト：https://www.nijisanji.jp

X：https://x.com/nijisanji_app

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji

Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

bilibili：https://space.bilibili.com/410484677

にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp

にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞

コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp

最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit

Webマガジン：https://magazine.anycolor.co.jp

X：https://x.com/ANYCOLOR_Inc

YouTube：https://www.youtube.com/c/anycolor_inc



■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について

ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム

https://www.anycolor.co.jp/contact



■ 本件に関する取材のお申し込み先について

ANYCOLOR株式会社 広報担当

Email：pr@anycolor.co.jp



■ 会社概要

会社名：ANYCOLOR株式会社

本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者：代表取締役CEO 田角 陸