猫との暮らしがもっと楽しくなる！「ペッツトウキョウ新聞」2月号〈猫特集〉を発行

Lehman Holdings株式会社

Pets Tokyo株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：Raymond Chen）は、ペットとの毎日を豊かにする情報をお届けするフリーペーパー「ペッツトウキョウ新聞」2月号を発行いたしました。

本号では、近年ますます注目が高まっている“猫との暮らし”をテーマにした特集をお届けします。

■ ペッツトウキョウ新聞とは？

Pets Tokyoの詳しい最新情報や、実際にご来店いただいているお客様へのインタビュー記事を掲載している、ペットとの暮らしがもっと豊かになるPets Tokyoオリジナルのフリーペーパーです。

■ 猫特集について

特集では、楽しみながら学べる「ねこクイズ」をはじめ、飼い主様からお問い合わせの多い「初めての猫トリミング」についてもわかりやすく解説。猫の性格や習性を踏まえ、無理をさせないケアの考え方や、安心してトリミングを始めるためのポイントをご紹介しています。

Pets Tokyo株式会社について

── Pets Tokyo は、“また行きたい”と思えるペット保育園。──

Pets Tokyoは、ペットと飼い主さんのための保育園を中心とした複合型ケアスペースです。

保育園、トリミング、ホテル、トレーニングまで、 すべてのサービスを“いつもの場所”で提供することで、わんちゃんにも、飼い主さんにも、安心と信頼がつながる暮らしをサポートします。

会社概要

会社名 ：Pets Tokyo株式会社

所在地 ：東京都千代田区平河町2-4-5 VORT平河町II5F

事業内容：

ペット保育園事業／ペットホテル事業／トリミング事業／動物病院事業／物販事業／動物愛護事業／スクール事業

URL ：https://petstokyo.com/

Lehman Holdings株式会社について

Lehman Holdings株式会社は、テクノロジーを活用し新たなペットライフを提案する企業グループです。web3プロジェクト「LOOTaDOG」やペットケア施設「Pets Tokyo」を運営し、デジタルとリアルを融合した事業を推進しております。他にも不動産・エネルギー分野など多角的に事業を展開しております。

Pets Tokyo株式会社宛／お問い合わせ

■メール

marketing@petstokyo.com

■SNS

Pets Tokyo公式Instagram

https://www.instagram.com/petstokyo_official/

Pets Tokyo公式TikTok

https://www.tiktok.com/@petstokyo

プレス担当：菊地