万博で提起された先端技術を「社会実装」へ（2月7日・大阪開催）

●開催の背景と目的

デジタル、エネルギー、ヘルスケアなど、万博では多種多様な革新的技術が示されました。一方で、それら革新的な技術を社会実装し、持続可能な事業として根付かせるまでには、技術面だけでなく、制度、資金、人材、地域連携など多くの課題が存在いたします。

本セミナーでは、「共創（Co-creation）」をキーワードに、異なる立場から具体的な経験や視点を持ち寄り、新技術の事業化・社会展開に向けた実践的なアプローチを探ります。

前回開催(2024年2月)の「地域産学官と技術士との合同セミナー」の様子。テーマ：「イノベーションによる社会課題の解決」

本セミナーは、産業界、学術機関、行政、金融機関、そして技術士が一堂に会し、万博でも提起された先端技術をいかに事業化し、社会に定着させていくかをテーマに議論します。

●開催概要

名称：第45回 地域産学官と技術士との合同セミナー（大阪）

テーマ：「万博で見えた未来の共創 ― 新技術の事業化、社会への展開 ―」

日時： 2026年2月7日（土） 13:30～17:30（交流会 17:45～19:30）

場所： 大阪科学技術センター 8階 大ホール（大阪市西区靱本町1丁目8番4号）

参加資格など： 特にありません

・万博という一大イベントの後という時事性

・万博でも示された先端技術の事業化・社会実装という関心の高い課題設定

・産・学・官・金融・技術士が一堂に会する横断的な取り組み

・中小企業・地域産業の活性化につながる地域密着型テーマ

●基調講演とパネルディスカッション

基調講演には、大阪公立大学 研究推進機構 特任教授の北村進一氏が登壇いたします。

続くパネルディスカッションでは、企業、自治体、金融機関、技術士といった多様な分野の登壇者が、それぞれの立場から「共創」の可能性と課題について意見を交わします。

●主なプログラム

基調講演：：

大阪公立大学 研究推進機構 特任教授 北村進一 氏

パネルディスカッション：

エース・システム株式会社 代表取締役 佐古圭弘 氏（企業）

東大阪市 企画財政部 統括主幹 谷一弘 氏（行政）

池田泉州銀行 地域共創イノベーション部 分林和久 氏（金融）

アナ国際技術士事務所 穴山恭廣 氏（技術士）

●参加対象

地域企業の経営者・管理者、地域産業振興に関わる団体・組織関係者、ならびに地域振興に関心を持つ技術士など。

後援（予定）：経済産業省 近畿経済産業局、大阪府、大阪商工会議所

主催：日本技術士会

●案内URL

