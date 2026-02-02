アミューズメントフィットネスクラブ フィットイージー 日本ホッケー協会と「オフィシャルサプライヤー契約」を締結

フィットイージー株式会社

全国にアミューズメントフィットネスクラブを展開するフィットイージー株式会社 (本社：岐阜市、以下：当社)は、公益社団法人日本ホッケー協会とオフィシャルサプライヤー契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。

本契約により、日本代表チーム（女子：さくらジャパン／男子：サムライジャパン）のトレーニング・コンディショニング強化並びに選手の健康管理推進を図ってまいります。

◆日本ホッケー協会×フィットイージー 連携について

本契約に基づき、当社は日本代表チーム（男女）の選手およびスタッフの皆様に対し、全国250店舗以上展開するフィットイージーの施設を提供いたします。これにより、日常的なトレーニングはもちろん、コンディショニングやリカバリー環境の充実を図り、日本代表チームの競技力向上をサポートしてまいります。

また本契約に伴い、日本代表チームが着用するTシャツ等のウェア前面への当社ロゴ掲出に加え、日本ホッケー協会公式ホームページへのロゴ掲載を行う予定です。

選手からは、当社のアミューズメントフィットネスクラブの魅力などについてSNSを通じて発信していき、日本国内そして世界に向けたプロモーション活動をしてまいります。

◆公益社団法人日本ホッケー協会 会長 三須 和泰氏 コメント

「このたび、フィットイージー株式会社様と新たにオフィシャルサプライヤー契約を締結できましたことを、心より嬉しく思います。同社が提供する先進的なトレーニング・リカバリー設備とAIを活用した新しいフィットネス環境は、代表チームの競技力向上と選手の健康増進の両面において高い親和性があると確信しております。今後は女子・男子代表の強化活動を共に推進し、日本ホッケーのさらなる発展につなげてまいります。」

◆フィットイージー 代表取締役社長・國江仙嗣 コメント

「このたび、日本ホッケー協会様とオフィシャルサプライヤー契約を締結し、日本代表チームの選手・スタッフの皆様を支援できることを、心より光栄に思っております。本社を置く岐阜県は「ホッケー王国」としても知られており、その地にルーツを持つ企業として、今回ご支援できることに大きな意義を感じております。今後は全国の施設を通じて、トレーニング・コンディショニング・リカバリーの環境を提供し、国際舞台、そして世界へ挑戦する日本代表チームを支えることで、日本ホッケーの発展に貢献してまいります。」

◆公益社団法人 日本ホッケー協会 概要

所在地：東京都新宿区霞ヶ丘町4-2 JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE

代表者：会長 三須 和泰

設立：1923年

事業内容：日本国内におけるホッケー競技の統括団体としての競技普及・強化・国際交流推進

URL：https://hockey.or.jp

◆フィットイージー 会社概要

社 名：フィットイージー株式会社

本社所在地：〒500-8034 岐阜県岐阜市本町三丁目2番地1

事 業 内 容：アミューズメントフィットネスクラブの運営、企画、FC展開事業

資 本 金：1,356,005,125円

従 業 員 数：304名 ※2025年10月1日現在

店 舗 数：256店舗 ※2026年2月2日現在

U R L：https://fiteasy.jp/（サービスサイト）

https://fiteasy.co.jp/（コーポレートサイト）