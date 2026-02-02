津南醸造の日本酒を新潟から世界へ 米国オレゴン州ポートランドにてテイスティングイベントを開催

津南醸造株式会社ポートランド「Uwajimaya Beaverton」での試飲販売イベントの様子

津南醸造株式会社（本社：新潟県中魚沼郡津南町、代表取締役：鈴木健吾、以下『津南醸造』）は、吟醸酒である「つなん藍」（Tsunan Ai: Blue）を米国オレゴン州ポートランドにて、現地でのテイスティングおよび販売イベントを実施したことをお知らせいたします。本展開は、新潟県に拠点を置く商社・愛宕商事株式会社および、米国における日本酒流通の専門企業 Namazake Paul Imports との戦略的パートナーシップにより実現しました。

雪国・津南とクラフト文化の街ポートランドをつなぐ

今回のテイスティングおよび販売イベントは、アジア食材の発信拠点として知られる「Uwajimaya Beaverton」と、日本の高品質プロダクトを厳選して取り扱う専門店「Fulamingo」の2会場で開催されました。

豪雪地帯・津南の雪解け水が育む酒造りの背景と、クラフトマンシップやサステナビリティを重視するポートランドの文化を結びつける場として、両会場が選定されました。

「つなん藍」（Tsunan Ai: Blue）について

「Uwajimaya Beaverton」での試飲販売「Fulamingo」での試飲販売津南醸造の吟醸酒「つなん藍」（Tsunan Ai: Blue）

「つなん藍」（Tsunan Ai: Blue）を含む津南醸造の日本酒は、標高2,000メートル級の苗場山系に降り積もった雪が長い時間をかけて濾過された、超軟水の雪解け水を仕込み水として使用しています。

豪雪の森に囲まれた津南という土地の空気感と透明感をそのまま映し出すことを目指した酒質は、澄んだ味わいの中に奥行きを感じさせる設計となっています。土地（テロワール）と酒との強い結びつきを体現する一本です。

伝統と科学の融合

津南醸造では、杜氏の経験と勘に基づく伝統技術を中核に据えつつ、発酵過程における生物データや環境データを解析する「スマート醸造」を導入しています。

これにより、気候変動など外部環境の変化があっても品質の再現性を高め、職人技を“置き換える”のではなく“拡張する”酒造りを実現しています。近年の取り組みでは、プレミアム・テーブルライス日本酒として、ブランド食用米の魚沼産コシヒカリを原料にした、『GO GRANDCLASS 魚沼コシヒカリEdition』を開発し、こちらの世界展開も開始しています。

代表取締役 鈴木健吾 コメント

プレミアム・テーブルライス日本酒として、ブランド食用米の魚沼産コシヒカリを原料にして生産する『GO GRANDCLASS 魚沼コシヒカリEdition』津南醸造の代表取締役 鈴木健吾 ＠アメリカ、オレゴン州ポートランドにて

「津南醸造のミッションである『Brew for Future（共生する未来を醸造する）』は、自然・地域・テクノロジーが共に生きる関係性を酒造りを通じて表現することです。

クラフト文化が根付くポートランドは、地域資源を尊重するという点で津南と強く共通するものがあります。愛宕商事、Namazake Paul Importsの支援のもと、雪国・津南のテロワールとデータに裏打ちされた酒造りの物語を、この街に届けられることを大変嬉しく思います。」

津南醸造について

津南醸造株式会社は、新潟県中魚沼郡津南町に本社を構える日本酒を生産する酒蔵で日本有数の豪雪地帯に位置し、標高2,000m級の山々から湧き出る天然水を仕込み水として活用しています。

「Brew for Future～共生する未来を醸造する～」をブランドコンセプトに、地元産の酒米「五百万石」を活用した伝統的な酒造りとともに、地元の食用米ブランドである「魚沼産コシヒカリ」を用いたテーブルライス日本酒の生産と販売を行っています。

豪雪地にある津南醸造の酒蔵

津南醸造のWebページ： https://tsunan-sake.com/