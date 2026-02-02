2026年2月版人気の保険ランキングを発表しました！| 保険の一括比較・見積もりサイト「コのほけん！」

Sasuke Financial Lab株式会社

Sasuke Financial Lab株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：松井 清隆）が運営する保険の一括比較・見積もりサイト「コのほけん！（https://konohoken.com/(https://konohoken.com/)）」において、2026年2月版の人気の保険ランキングを発表しました。

2026年2月版人気の保険ランキング概要

・調査実施期間：2025年12月1日～31日

・調査目的：保険の人気調査（申込数・保険会社遷移数をもとに算出）

生命保険

生命保険（死亡保険）・医療保険ランキングがん保険・持病がある方向け医療保険ランキング自動車保険・ペット保険ランキング生命保険 総合ランキングはこちら :https://konohoken.com/ranking/生命保険（死亡保険）ランキング

1位 はなさく生命 はなさく定期

https://konohoken.com/life/term-life/hanasaku/hanasaku_life_1/

2位 オリックス生命 終身保険RISE[ライズ]

https://konohoken.com/life/whole-life/orix/orix_life_1/

3位 ライフネット生命 かぞくへの保険

https://konohoken.com/life/term-life/lifenet/lifenet_life_1/

医療保険ランキング

1位 はなさく生命 はなさく医療

https://konohoken.com/medical/hanasaku/hanasaku_medical_1/

2位 メディケア生命 新メディフィットＡ(エース)ライトプラン(25)

https://konohoken.com/medical/medicare/medicare_medical_1/

3位 オリックス生命 医療保険CURE Next[キュア・ネクスト]

https://konohoken.com/medical/orix/orix_medical_1/

がん保険ランキング

1位 はなさく生命 はなさくがん保険

https://konohoken.com/cancer/hanasaku/hanasaku_cancer_3/

2位 メディケア生命 メディフィットがん保険

https://konohoken.com/cancer/medicare/medicare_cancer_1/

3位 ライフネット生命 ライフネット生命の定期がん保険

https://konohoken.com/cancer/lifenet/lifenet_cancer_4/

女性医療保険ランキング

1位 オリックス生命 医療保険CURE Lady Next[キュア・レディ・ネクスト]

https://konohoken.com/medical/lady/orix/orix_medical_2/

2位 はなさく生命 はなさく医療（女性プラン）

https://konohoken.com/medical/lady/hanasaku/hanasaku_medical_2/

3位 チューリッヒ生命 終身医療保険プレミアムZ Lady

https://konohoken.com/medical/lady/zurich/zurich_medical_2/

持病がある方向け医療保険ランキング

1位 メディケア生命 新メディフィットRe(リリーフ)

https://konohoken.com/medical/relax/medicare/medicare_medical_4/

2位 はなさく生命 かんたん告知はなさく医療

https://konohoken.com/medical/relax/hanasaku/hanasaku_medical_3/

3位 オリックス生命 医療保険CURE Support Plus[キュア・サポート・プラス]

https://konohoken.com/medical/relax/orix/orix_medical_4/

就業不能保険ランキング

1位 SBI生命 働く人のたより

https://konohoken.com/disability/sbi/sbi_disability_1/

2位 ライフネット生命 働く人への保険3

https://konohoken.com/disability/lifenet/lifenet_disability_4/

3位 チューリッヒ生命 くらすプラスＺ

https://konohoken.com/disability/zurich/zurich_disability_2/

外貨建て保険ランキング

https://konohoken.com/life/foreigncurrency/

1位 マニュライフ生命 こだわり外貨終身

2位 オリックス生命 米ドル建終身保険ユーエス・ライズ

3位 オリックス生命 米ドル建終身保険キャンドル

変額保険ランキング

https://konohoken.com/life/variable/

1位 はなさく生命 はなさく変額保険

2位 アクサ生命 ユニット・リンク保険（有期型）

3位 アクサ生命 ユニット・リンク個人年金保険

損害保険

自動車保険ランキング

https://konohoken.com/car/

1位 三井ダイレクト損害保険 強くてやさしいクルマの保険

2位 楽天損保 ドライブアシスト（個人用自動車保険）

3位 SBI損害保険 SBI損保の自動車保険

ペット保険ランキング

https://konohoken.com/pet/

1位 リトルファミリー少額短期保険 わんデイズ・にゃんデイズ

https://konohoken.com/pet/little_family_ssi/little_family_ssi_pet_1/

2位 SBIペット少額短期保険 SBIペット少短のペット保険

https://konohoken.com/pet/sbipet_ssi/sbipet_ssi_pet_1/

3位 日本ペット少短 いぬとねこの保険 ネクスト

https://konohoken.com/pet/nihon_pet_ssi/nihon_pet_ssi_pet_2/

コのほけん！とは

URL：https://konohoken.com/

「コのほけん！」は、保険選びをオンラインで完結できるデジタル保険代理店です。保険の見積り・比較・検討・申込まですべてをデジタル化し「自分に合った保険を、自分で選べる世界」を実現します。コのほけん！は直感的に操作しやすく、イラストやインフォグラフィックスを取り入れることで、複雑で分かりづらいと思われがちな保険商品を見やすく、分かりやすく掲載しています。また、口コミや専門家のコメントが充実しており、インターネットがあれば時と場所を選ばず、保険を検討することができます。

Sasuke Financial Lab株式会社について

URL：https://sasukefinlab.com/

「自分に合った保険を、自分で選べる世界を。」をミッションに、保険はむずかしいものというイメージを払拭しネットで気軽に保険に加入できる・見直せる、そんな世界を目指しています。個人のお客様にはデジタル保険代理店「コのほけん！」、「しっかり保険、ちゃんと節約。」を展開、保険業界向けには各種システム開発やマーケティング支援の提供を通じ、デジタルを通じ保険をわかりやすく、より簡単に感じられる世界を実現したいと考えています。

会社概要

会社名： Sasuke Financial Lab株式会社（https://sasukefinlab.com/）

本社所在地： 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル2階 FINOLAB内

設立： 2016年3月

代表者： 代表取締役 松井 清隆

事業内容： デジタル保険代理店事業、InsurTech事業

「コのほけん！」

URL：https://konohoken.com/

「しっかり保険、ちゃんと節約。」

URL：https://www.navinavi-hoken.com/

