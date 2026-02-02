BTS・Vが銀座駅構内を広告ジャック！「パラダイスシティ」初公開ビジュアル、無邪気さと解放感がにじむVの表情に注目

株式会社パラダイスセガサミー

株式会社パラダイスセガサミーが展開するアートテインメントリゾート「パラダイスシティ」は、公式アンバサダーを務めるBTSのV氏を起用した駅構内広告を、2026年2月2日（月）から2月8日（日）までの期間、東京・銀座駅構内にて展開します。

アートテインメントリゾート「パラダイスシティ」は、3000点以上のアート作品が点在する空間をはじめ、エンタテインメント、ウェルネスなど静と動の多層的な体験を通じて、訪れる人の感性をひらく、韓国最大級の統合型リゾートです。

本広告は、パラダイスシティのブランドメッセージ「FEEL YOUR PARADISE-それは、夢のような韓国」の世界観を表現。音楽活動にとどまらず、アートやファッションの分野でも独自の感性を発信し続けるBTS・V氏を起用。ジャンルの枠を越えて表現を広げるV氏の姿勢が、アートとエンタテインメント、そして感性を刺激する体験を大切にするパラダイスシティの世界観と重なり合い、今回のビジュアル広告が実現しました。アートとエンタテインメントが交差する静けさと高揚感が共存するムードの中で、V氏の自然体でありながらも芯のある佇まいを切り取り、“旅先で自分自身を解き放ち、感性をひらく”という、パラダイスシティならではの体験価値を表現しています。

なお、パラダイスシティ内にある屋内型テーマパーク「ワンダーボックス」を背景にしたビジュアルは、今回の銀座駅構内での広告展開にて世界初公開となります。メリーゴーランドとともに軽やかに切り取られた、無邪気さと解放感がにじむV氏の表情は、ファンならずとも必見の仕上がりです。

ビジュアルが描くムードに誘われて、新たな挑戦や変化が訪れる春を前にパラダイスシティで感性をアップデートするひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。

ビジュアル広告 概要

掲出期間：2/2（月）～2/8（日）

掲出場所：東京・銀座駅構内

東京メトロ銀座駅柱巻広告

パラダイスシティとは

パラダイスシティは、仁川国際空港から至近、約33万平方メートル の広大な敷地に広がる東アジア初の統合型アートテインメントリゾートです。2017年の開業以来、自身の感性に委ね、感性のままに過ごす体験設計により、韓国のエンタテインメントシーンを牽引してきました。

草間彌生氏やダミアン・ハースト氏、ロバート・インディアナ氏など、3,000点以上の世界的アーティストの作品が点在する空間をはじめ、伝統的なチムジルバンを再解釈した昼夜で表情を変えるラグジュアリースパ「シメール」や、洗練された空間とエンタテインメントが融合する大人の社交場「パラダイスカジノ」など、静と動が交差する時間の中で、思索と解放をゆるやかに行き交う大人の滞在を提案します。

さらに、上質な滞在を叶えるフラッグシップホテル「パラダイスホテル&リゾート」、ミシュランガイド2025 ホテルセレクションにおいて1ミシュランキーを獲得したヨーロピアン・ブティックコンセプトの「アートパラディソ」、夜の遊園地をコンセプトにした屋内型テーマパーク「ワンダーボックス」、多彩なグルメやショッピングまで、五感に響く体験が揃います。

日常から解放され、思索にふける。静と動が交差する五感に響く体験を通じて自身の感性をひらく、「大人のディスティネーション」として国内外から多くのゲストを迎えています。

公式サイト：https://www.p-city.com