【埼玉県】「東京インターナショナル・ギフト・ショー」に埼玉県ブースを出展します！
埼玉県では、伝統工芸や地場産業事業者等の販路開拓を支援するため、日本最大のパーソナルギフトと生活雑貨の国際見本市「東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026 LIFE×DESIGN」に県内中小事業者による「埼玉県ブース」を出展します。
● 展示会概要
１ 展示会名称
東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026 第19回LIFE×DESIGN
２ 開催日時
令和８年２月４日（水曜日）～６日（金曜日）
午前１０時～午後６時（６日（金曜日）は午後５時まで）
３ 開催場所
東京ビッグサイト 西展示棟 西１・３・４ホール、アトリウム
（東京都江東区有明３丁目１１-１）
埼玉県ブースは西展示棟 西４ホール（４階）、産地ならではの職人の技や伝統技術をモダンにアレンジした逸品が集結する「伝統とModernの日本ブランドフェア」エリアに出展します。
※埼玉県ブース番号は「西４-Ｔ４３-０４」です。
４ 主催者
株式会社ビジネスガイド社
５ 来場対象者
パーソナルギフトマーケットに携わる国内外の流通関係者（事前登録制）
６ 開催規模
約２，８００社出展（同時開催展含む）
※ギフト・ショー秋２０２５（前回）の来場者は約２２万人
７ 出展事業者
公募により選定した県内事業者８者の優れたアイテムを出品
● その他
・イベントの詳細は、東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026 LIFE×DESIGN公式ホームページをご確認下さい。
https://www.giftshow.co.jp/tigs/life19/