「すとぷり」「騎士X」などSTPR所属の5グループで歌う新曲『STPR on STAGE』のMV公開！

株式会社STPR(本社:東京都渋谷区、代表:柏原真人、以下「STPR」)は、2026年2月に開催する大型ライブイベント『STPR Family Festival!!』に向け、当社所属の「すとぷり」「騎士X - Knight X -」「AMPTAKxCOLORS」「めておら - Meteorites -」「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC」からなるSTPR Creatorsによる新曲『STPR on STAGE』を発表、Music Videoを公開いたしました。

この度発表した『STPR on STAGE』は、「すとぷり」メンバーのるぅとが作詞・作曲を手掛けた、STPR Creatorsとして4曲目となる楽曲です。STPR所属の全グループ(「すとぷり」「騎士X - Knight X -」「AMPTAKxCOLORS」「めておら - Meteorites -」「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC」)が歌唱しています。

本楽曲の「君を待つ僕がいる」というフレーズには、リスナー(ファンの呼称)の皆さんにとっての“帰る場所”であり続けたいという、るぅとの想いが込められています。前作『STAR to STPR』(2025年3月発表)で描かれた“階段を登る”物語のその先として、本作では、メンバーそれぞれのメンバーカラーの星が輝く居場所が広がり、「そこが君の居場所だよ」と語りかけるような景色が表現されています。リスナーの皆さんへのこれまでの感謝と、これからも共に歩んでいく未来への想いを込めた、STPRFamilyの未来へとつながる一曲です。

また、グループの垣根を越えた歌唱やハーモニー、コール&レスポンスのパートなど、STPR Familyならではの一体感を感じられる構成も、本楽曲の大きな魅力となっています。

ぜひ本楽曲を聴きながら、「すとふぇす」の開催を楽しみにお待ちください。

【MV】STPR on STAGE / STPR Creators

YouTube： https://youtu.be/PR19sTZxHCk(https://youtu.be/PR19sTZxHCk)

Vocal：STPR Creators

Lyric：るぅと×TOKU

Music：るぅと×松

Arrangement：松

illust：nanao

movie：ﾔﾊｷ゛/ Yahagi

■場面写

■『STPR Family Festival!! 2026』 公演情報

【公演タイトル】STPR Family Festival!! 2026

【開催日】

- 2026年2月7日(土) 開場 16:00/開演 18:00

- 2026年2月8日(日) 開場 13:00/開演 15:00

【会場】東京ドーム 〒112-0004 東京都文京区後楽1-3-61

【特設サイト】https://festival.stpr.com/2026

【主催】東京メトロポリタンテレビジョン株式会社(TOKYO MX)・株式会社STPR・株式会社東京ドーム

■STPR所属クリエイター Profile

すとぷり

動画配信サイトを中心に様々な活動を行う2.5次元アイドルグループ。

公式サイト：https://strawberryprince.stpr.com/

公式X：https://twitter.com/StPri_info

公式YouTube：https://www.youtube.com/@StrawberryPrince/

騎士X - Knight X -

“声”とビジュアルを武器に独自の世界観で魅せる、ビジュアル系2.5次元歌い手グループ。公式サイト：https://knight-x.stpr.com/ 公式X：https://twitter.com/Knight_A_info 公式YouTube：https://www.youtube.com/@Knight_X_info

AMPTAKxCOLORS

ゲーム実況、歌ってみた、ASMR台詞など、動画配信サイトを中心に様々な活動を行う、超多才2.5次元歌い手グループ。

公式サイト：https://amptak-colors.com/

公式X：https://twitter.com/ampxtak

公式YouTube：https://www.youtube.com/@AMPTAKxCOLORS

めておら - Meteorites -

数々の「歌い手史上最速」記録を更新し続ける新進気鋭の2.5次元歌い手アイドルグループ。

公式サイト：https://stprcorp.com/meteorites/

公式X：https://x.com/mtor_info

公式YouTube：https://www.youtube.com/@mtor_info

すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC

テレビ番組と「STPR BOYS PROJECT」が連動した企画から誕生した2.5次元歌い手アイドルグループ。公式サイト：https://sneaker-step.com/ 公式YouTube：https://youtube.com/@Sneaker_Step 公式X：https://x.com/Sneaker_Step

■株式会社STPRについて

「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス：目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース＆サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。



現在は、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームと提携し、音楽原盤や映像コンテンツを軸としたライセンス管理や収益化サポート、プロモーション等を含めたソリューション提供を行う『MCN事業』等も拡大中。

2022年、事業拡大に伴い、新オフィスを「渋谷ヒカリエ」最上階へと移転。オフィス内には音楽スタジオ＆モーションキャプチャースタジオが併設されており、コンテンツスタジオ【STPR Studio】を設立。XRコンテンツの企画制作を行うSTPR Studio事業を開始。2023年にはシンガポール法人を設立し、クリエイターやコンテンツのアジア展開も実施。2024年からは、M&AやCVCなどの投資事業を本格的に開始。



会社名：株式会社STPR

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

設立：2018年6月

代表者：柏原 真人

URL：https://stprcorp.com/