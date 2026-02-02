『カードコネクト』に赤とピンクのキャンディをモチーフとしたキュートな「サンリオキャラクターズ」デザインが登場！

株式会社コナミアーケードゲームス

株式会社コナミアーケードゲームスは、アミューズメント施設向けカードプリントゲーム機『カードコネクト』にて、株式会社サンリオのキャラクターたちとのコラボデザインイベントを2月2日(月)から4月5日(日)まで開催することをお知らせします。

『カードコネクト』は、両面印刷やホログラム印刷に対応しており、クオリティの高いカードを筐体内で印刷することが可能です。

イベント期間中、コンテンツ「サンリオキャラクターズ」内で、プリントしたい写真をアップロードしてオリジナルカードを作成できる「オリジナルプリント」とランダムでカードが払い出される「ガチャプリント」の2種類を選択できます。

「オリジナルプリント」では、「サンリオキャラクターズ」の「ハローキティ」、「マイメロディ」、「クロミ」、「シナモロール」、「ポムポムプリン」、「ポチャッコ」の各キャラクターデザインが6種類と、全キャラクターが集結した横型デザイン1種類の合計7種類のキャラクターフレームから選択することが可能で、お気に入りの写真をコラージュできます。

色付きのホログラムでさらにキュートになった「サンリオキャラクターズ」のカード全14種類の中からランダムに獲得できる「ガチャプリント」もお楽しみいただけます。

ぜひ、この機会に『カードコネクト』をお楽しみください。

『カードコネクト』について

アミューズメント施設にてプレー可能なカードプリントゲーム機です。

KONAMIの人気ゲームとつながり、ゲーム名刺の作成、プレー記録のカード化、さらにキャラクターの美麗カードの獲得や、オリジナルカードの作成など、カードを通じて新たな体験を提供します。

両面印刷、ホログラム印刷に対応しておりクオリティの高いカードをプリントすることが可能です。

タイトル：カードコネクト

メーカー：KONAMI

機種：カードプリントゲーム機

著作権表記：(C)2026 SANRIO CO., LTD.APPROVAL NO.L661504

(C)Konami Arcade Games

稼働日：稼働中

プレー人数：1人

稼働施設：全国アミューズメント施設

