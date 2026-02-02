美容・ライフスタイル・スピリチュアルの領域を横断し日常に寄り添う商品を展開するオンラインストア『Coton（コトン）』本リリースのお知らせ

株式会社ザッパラス

ザッパラスグループの株式会社コンコース（代表取締役：川崎正人）は、昨年より試験的に運用してきたオンラインストア『Coton（コトン）』（https://coton-ec.com/）を、このたび本リリースいたしました。

■ オンラインストア『Coton』とは

『Coton（コトン）』は、「心にCoton。私を輝かせる、やさしいおまじない。」をコンセプトに、心と日常の浄化をサポートするオンラインストアです。美容アイテムや雑貨、スピリチュアルアイテムを通じて、毎日にふんわりとした幸せと前向きな変化を届けることを目指しています。

『Coton』が提供するのは、単なる商品ではなく、心のトーンを整え、日常に明るい光を呼び込むためのライフスタイル提案です。表面的な美しさだけでなく、内側から湧き出るエネルギーや心地よさに着目し、使うたび・身につけるたびに、自分自身と向き合うきっかけとなる商品を取り揃えています。

また本サイトは、占い・スピリチュアルコンテンツ領域で25年以上の実績を持つ株式会社ザッパラスグループの知見を基盤に運営されています。長年にわたり人の「心」に寄り添ってきた経験と堅実な事業基盤のもと、品質と信頼性を重視した運営体制を構築しています。

『Coton』は、日常に幸せと運を届け、人生のさまざまなフェーズにおいて心をやさしく支え、未来へのワクワク感を育む存在として、一人ひとりの内にある「輝く力」を引き出すパートナーであり続けます。

- 提供URL：https://coton-ec.com/

■占い師監修によるオリジナルプロダクトの展開

『Coton』では、占い師監修のもと、オリジナルブレスレットを展開しています。これらのブレスレットは、監修者自らが、石が持つ色やパワーをひとつひとつ丁寧に厳選し、日常のお悩みや魅力アップをサポートするお守りとして企画・設計されたプロダクトで、アクセサリーとしてのデザイン性とともに日常に寄り添う存在となることを目指しています。専門家の知見を取り入れた商品開発により『Coton』ならではの独自性を持つアイテムとして展開しており、今後も監修プロダクトをはじめとしたオリジナル企画商品の拡充を予定しています。

■商品ラインナップ（一部）

- スキンケア／ヘアケア商品- 開運雑貨、浄化・リラックスアイテム- 天然石アクセサリー など

美容・ライフスタイル・スピリチュアルの観点から、日常生活に取り入れやすい商品を取り揃えています。

■今後の展開

『Coton』では、ブランドの核となる天然石アクセサリー・ヘアケア・スキンケアの各カテゴリーにおいてさらなるラインナップの拡充を図るとともに、専門知識を持つ監修者や他ブランドとの連携企画なども積極的に行い、多角的な視点からお客様のライフスタイルに新たな価値を提供し続けるECサイトを目指します。

■サイト概要

・サイト名：Coton（コトン）

・URL：https://coton-ec.com/

・運営：株式会社コンコース

■株式会社コンコース

- 会社名：株式会社コンコース- 公式サイト：https://concourse.jp/- 住所：東京都渋谷区千駄ヶ谷3-51-7 PORTAL POINT HARAJUKU ANNEX 3階- 設立：2019年12月2日- 主な事業：占いを中心としたコンテンツ企画・制作・運営、オンライン鑑定サービス、アライアンス事業をおこなっています。

〈株式会社ザッパラス〉

占いサービス市場を代表する1社として認知されています。スマートフォンやPC向けに配信する占いコンテンツ、電話やチャットでのオンライン占い、対面占いの店舗「cocoloni占い館」、法人向け占いサービスなど、グループ各社を通じて多様な占いサービスを提供しています。

■本件に関するお問い合わせ先

担当：近藤

e-mail : info@cocoloni.com

