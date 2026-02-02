ヴェレダ直営店「ウィンター セルフケア キャンペーン」2026年2月20日まで開催。

株式会社 ヴェレダ・ジャパン

ヴェレダ直営店舗では2026年2月20日まで、冬の肌に潤いを与え心地よくケアするセットやプレゼントをご提案する「ウィンター セルフケア キャンペーン」を開催いたします。

ヴェレダ直営店のスタッフが、皆さまお一人おひとりに合ったセルフケア方法とアイテムをご案内、心地よく冬を過ごすためのお手伝いをさせていただきます。

◆詳細ページURL：https://www.weleda.jp/news_20260123_01

■ヴェレダ直営店「ウィンター セルフケア キャンペーン」詳細

期間中（～2026年2月20日まで）店頭にて限定セット「ウィンター セルフケアセット」やミニサイズ製品のプレゼント（数量限定）をご用意しお待ちしております。

■限定セット

ウィンター セルフケアセット

価格：3,630円

首・肩や腰、手足のマッサージにおすすめの「アルニカ マッサージオイル」。

オリジナルボディブラシを使えば毎日のケアも簡単に。「アルニカ バスミルク」のミニサイズでハーブ温浴もできる、寒い季節におすすめのホームケアセットです。

内容：

・アルニカ マッサージオイル 100mL

・アルニカ バスミルク 20mL

・オリジナル ボディブラシ

ウィンター セルフケアセット

キープラント：アルニカ

山岳地帯の草地で、厳しい山風に負けず華憐な花を咲かせるアルニカ。花部分には150種類以上もの有用成分が含まれます。アクティブなライフスタイルを支える植物として、90年以上にわたりヴェレダで使用されています。

■期間中購入特典

ヴェレダ直営店店頭にて、商品を5,500円以上お買い上げの方に、 ボディオイルとバスミルクのミニサイズセットを数量限定でプレゼントいたします。



＜ヴェレダについて＞1921年にスイスで誕生し、創設100年を越えるオーガニック化粧品ブランド「ヴェレダ」。現在ではオーガニックコスメのパイオニアとして、世界55カ国以上で愛されています。原料調達から使用する電力やパッケージ等、到達すべきゴールを自社で明確に定め、事業にまつわる全項目を「真にサステナブルであるか」で決断しています。その上で、ゆるぎない信念に基づいた高い品質基準をつくり上げています。https://www.weleda.jp/