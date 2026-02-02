VOISINGのファン体験が進化！新アカウント『VOISING ID』本日開始。

株式会社VOISING

株式会社VOISING（本社：東京都港区、代表者：ないこ、以下、VOISING）は、本日よりVOISINGの各種サービスを一つのアカウントで利用可能にする新アカウントサービス『VOISING ID』の提供を開始したことをお知らせいたします。これに伴い、ファン同士やタレントとの新たな交流を生むコミュニティサービス『VOISING CONNECT』の発表、および既存のいれいすファンクラブ『いれらぶ』のリニューアルをお知らせいたします。VOISINGはこれらのサービスを通じて、ファン一人ひとりの「推し活」体験をより豊かに、より便利に進化させてまいります。

■「VOISING ID」とは

『VOISING ID』は、VOISINGが提供する各種サービスを、一つのアカウントでご利用いただける無料の共通アカウントサービスです。『VOISING ID』のご登録・ログインには普段使用している「Google アカウント」または「Apple Account」をご利用いただけます。メールアドレスやパスワードをVOISING IDで入力する必要はございません。 今後発表される新しいサービス（今回発表の『VOISING CONNECT』を含む）も、『VOISING ID』をお持ちであればすぐにご利用を開始いただけます。VOISINGは『VOISING ID』を軸として、ファンの皆様の推し活体験をさらに豊かに、便利にしてまいります。

VOISING IDの登録はこちら：https://id.voising-official.com/auth/login

VOISING IDの登録・利用・連携方法の解説記事はこちら：https://note.com/voising/n/nd93ce417e3e7

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=FiqjC6FLJlQ ]

＜旧VOISINGアカウントからのデータ引き継ぎについて＞

現在各グループのオンラインストアや「いれらぶ」でご利用いただいている旧VOISINGアカウントをお持ちのお客様は、簡単な手続きで『VOISING ID』へ情報を引き継ぐことが可能です。VOISING IDのアカウント作成後、マイページの上部に表示される「旧アカウントを引き継ぐ」よりお手続きいただけます。詳細については、下記掲載の動画をご覧ください。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=F6kWSRwKro4 ]

※お手続きには旧VOISINGアカウントのID、パスワードが必要です。

※最大5つの旧VOISINGアカウントの引き継ぎが可能です。

※旧VOISINGアカウントは1つのVOISING IDにのみ引き継ぐことが可能です。

※いれらぶの会員情報を引き継ぐ場合には『アカウントの移管』の項目から引き継ぐ必要があります。『購入履歴の引き継ぎ』の項目からはいれらぶの会員情報を引き継ぐことができません。

※旧VOISINGアカウントの引き継ぎは各種サービスご利用前に実施が必要です。

※VOISING IDへの旧VOISINGアカウントの引き継ぎは2026年7月31日までご利用可能です。

※VOISING IDにおける会員情報・利用履歴等の管理主体は株式会社VOISINGとなります。

■ファンコミュニティサービス「VOISING CONNECT」2月16日サービス開始！

『VOISING CONNECT』は2026年2月16日（月）にiOS / Android / Webブラウザでリリース予定のVOISING所属タレントとファン同士がもっと近くなる公式ファンコミュニティサービスです。

タレントやファンが投稿した日常にいいねやコメントができる『FEED』やVOISING CONNECTだけで見れる『LIVE配信・限定動画』、お使いのスマートフォンのホーム画面をカスタマイズできる『ウィジェット』など他にも様々な機能をアップデートで追加予定！「好きが広がる」きっかけを本コミュニティサービスで実現してまいります。

そして、本発表に伴いVOISING CONNECTのティザーPVを公開！

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=_KKHV5lvsJU ]

今後の最新情報は『VOISING CONNECT』公式Xをご確認ください。

VOISING CONNECT公式X：https://x.com/i/user/1993892831094841344

【サービス概要】

サービス名：VOISING CONNECT

サービス開始日：2026年2月16日

価格：基本無料（アプリ内課金・サブスクリプションあり）

対応プラットフォーム：App Store/ Google Play/ Webブラウザ

開発・運営支援：株式会社サイバーエージェント

■いれいす公式ファンクラブ「いれらぶ」2月24日リニューアルオープン！

VOISING所属グループ『いれいす』公式ファンクラブ『いれらぶ』が2026年2月24日（火）にリニューアルオープンを致します。リニューアルに伴い、サービスの改善や新規コンテンツの追加、決済手段の拡充などファンクラブ会員の皆様にとってより良い体験を提供してまいります。

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=z-taMMWiUrI ]

▼リニューアル後のコンテンツ・引き継ぎ情報・お支払い方法などの詳細は以下のURLからご確認いただけます。

https://irelove.ireisu.com/notification?tb=gl&glid=1373442(https://irelove.ireisu.com/notification?tb=gl&glid=1373442)

今後の最新情報は『いれらぶ』公式Xをご確認ください。

いれらぶ公式X：https://x.com/irelove_info

■運営体制の変更

本リニューアルにあわせて、より充実したサービスをお届けするため、株式会社サイバーエージェントの支援のもと新たな運営体制へ移行予定です。お客様の会員情報やご利用履歴はVOISING IDを介して引き継ぎが行われます。リニューアル後のご利用をご希望されないお客様につきましては、お手数ですが、下記よりお問い合わせください。尚、リニューアルの都合上、2026年2月20日（金）23:59までにお問合せいただけますよう、お願い申し上げます。

お問い合わせ：https://irelove.ireisu.com/contact

いれらぶ会員の方は「VOISINGアカウント」を「VOISING ID」へ連携することで、ご登録情報を引き継ぐことができます。会員有効期限も引き継ぐことができますので、引き続きご利用いただけます。会員有効期限後の継続利用はお支払い方法の再登録が必要となりますのでご注意ください。

■「VOISING ID」を使用したサービス展開

今後のIDを活用したサービス展開については、後日プレスリリースおよび公式X等にて発表いたします。あわせて、これからのサービス展開をまとめた特設ページを公開いたしました。VOISINGの新展開をご期待ください。

VOISING IDの登録はこちら：https://id.voising-official.com/auth/login

特設ページ：https://product.voising-official.com/

■株式会社サイバーエージェントについて

サイバーエージェントは「21世紀を代表する会社を創る」をビジョンに掲げ、新しい未来のテレビ「ABEMA」の運営を行うメディア＆IP事業をはじめ、国内トップシェアを誇るインターネット広告事業、ゲーム事業などインターネットを主軸にしたビジネスを多角的に展開しています。

■会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/115076/table/97_1_8a805cc7f1da4a8bdac834fe8894c54b.jpg?v=202602020451 ]