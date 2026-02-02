株式会社 幻冬舎

株式会社幻冬舎(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：見城 徹)と株式会社トップアスリート（本社：東京都渋谷区、代表取締役：松尾 和祥）が運営する「13歳のハローワーク公式サイト」（https://www.13hw.com）にて2026年1月の人気職業ランキングを発表いたしました。この職業ランキングは、サイトに掲載中の1,037職種をアクセスユーザ数、ページビュー数などからポイント化して算出、100位までを発表しています。




2026年1月の人気職業ランキングTOP20は以下の通りです。



1位　プロスポーツ選手


2位　イラストレーター


3位　保育士


4位　美容師


5位　パティシエ



6位　医師


7位　ブリーダー


8位　漫画家


9位　看護師


10位　歌手



11位　トリマー


12位　ユーチューバー（YouTuber）


13位　フラワーデザイナー


14位　公務員[一般行政職]


15位　税理士



16位　中学校・高校教師


17位　薬剤師


18位　警察官


19位　気象予報士


20位　建築家




【ランクイン・ランクアウト】


20位外からランクイン、または20位からランクアウトした職業は・・・


ランクイン　： ユーチューバー（YouTuber）、税理士、気象予報士


ランクアウト： ファッションデザイナー、声優、臨床心理士




【順位変動】


順位の変動が激しかったものTOP3は・・・


順位を上げたもの： 衆議院・参議院法制局員、衆議院・参議院事務局員、国会議員政策担当秘書


順位を下げたもの： アイラッシュスタイリスト、ビジネスカウンセラー、環境教育指導者




13歳のハローワーク公式サイトでは、毎月100位までを発表しています。


→ こちらからご覧いただけます。
https://www.13hw.com/jobapps/ranking.html




●サイトについて
村上龍氏のベストセラー書籍『13歳のハローワーク』の公式サイト。書籍収録の職業紹介をはじめ、働く大人への質問コーナー、著名人・働くプロへのインタビュー、特集記事などがあり、また子どもたちの将来につながるイベント、ワークショップを開催しています。コンセプトは「中高生のための・・・未来のヒントに出会う場所」。



サイト名：13歳のハローワーク公式サイト


サイトURL：https://www.13hw.com/


企画・運営：株式会社幻冬舎・株式会社トップアスリート