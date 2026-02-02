株式会社 幻冬舎

株式会社幻冬舎(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：見城 徹)と株式会社トップアスリート（本社：東京都渋谷区、代表取締役：松尾 和祥）が運営する「13歳のハローワーク公式サイト」（https://www.13hw.com）にて2026年1月の人気職業ランキングを発表いたしました。この職業ランキングは、サイトに掲載中の1,037職種をアクセスユーザ数、ページビュー数などからポイント化して算出、100位までを発表しています。

2026年1月の人気職業ランキングTOP20は以下の通りです。

1位 プロスポーツ選手

2位 イラストレーター

3位 保育士

4位 美容師

5位 パティシエ

6位 医師

7位 ブリーダー

8位 漫画家

9位 看護師

10位 歌手

11位 トリマー

12位 ユーチューバー（YouTuber）

13位 フラワーデザイナー

14位 公務員[一般行政職]

15位 税理士

16位 中学校・高校教師

17位 薬剤師

18位 警察官

19位 気象予報士

20位 建築家

【ランクイン・ランクアウト】

20位外からランクイン、または20位からランクアウトした職業は・・・

ランクイン ： ユーチューバー（YouTuber）、税理士、気象予報士

ランクアウト： ファッションデザイナー、声優、臨床心理士

【順位変動】

順位の変動が激しかったものTOP3は・・・

順位を上げたもの： 衆議院・参議院法制局員、衆議院・参議院事務局員、国会議員政策担当秘書

順位を下げたもの： アイラッシュスタイリスト、ビジネスカウンセラー、環境教育指導者

13歳のハローワーク公式サイトでは、毎月100位までを発表しています。

