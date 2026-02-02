「13歳のハローワーク公式サイト（13hw）」から2026年1月（月間）の人気職業ランキングを発表！
株式会社幻冬舎(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：見城 徹)と株式会社トップアスリート（本社：東京都渋谷区、代表取締役：松尾 和祥）が運営する「13歳のハローワーク公式サイト」（https://www.13hw.com）にて2026年1月の人気職業ランキングを発表いたしました。この職業ランキングは、サイトに掲載中の1,037職種をアクセスユーザ数、ページビュー数などからポイント化して算出、100位までを発表しています。
2026年1月の人気職業ランキングTOP20は以下の通りです。
1位 プロスポーツ選手
2位 イラストレーター
3位 保育士
4位 美容師
5位 パティシエ
6位 医師
7位 ブリーダー
8位 漫画家
9位 看護師
10位 歌手
11位 トリマー
12位 ユーチューバー（YouTuber）
13位 フラワーデザイナー
14位 公務員[一般行政職]
15位 税理士
16位 中学校・高校教師
17位 薬剤師
18位 警察官
19位 気象予報士
20位 建築家
【ランクイン・ランクアウト】
20位外からランクイン、または20位からランクアウトした職業は・・・
ランクイン ： ユーチューバー（YouTuber）、税理士、気象予報士
ランクアウト： ファッションデザイナー、声優、臨床心理士
【順位変動】
順位の変動が激しかったものTOP3は・・・
順位を上げたもの： 衆議院・参議院法制局員、衆議院・参議院事務局員、国会議員政策担当秘書
順位を下げたもの： アイラッシュスタイリスト、ビジネスカウンセラー、環境教育指導者
13歳のハローワーク公式サイトでは、毎月100位までを発表しています。
→ こちらからご覧いただけます。
https://www.13hw.com/jobapps/ranking.html
●サイトについて
村上龍氏のベストセラー書籍『13歳のハローワーク』の公式サイト。書籍収録の職業紹介をはじめ、働く大人への質問コーナー、著名人・働くプロへのインタビュー、特集記事などがあり、また子どもたちの将来につながるイベント、ワークショップを開催しています。コンセプトは「中高生のための・・・未来のヒントに出会う場所」。
サイト名：13歳のハローワーク公式サイト
サイトURL：https://www.13hw.com/
企画・運営：株式会社幻冬舎・株式会社トップアスリート