【釧路プリンスホテル】スギ・ヒノキ花粉のない地「釧路」で心も体もリフレッシュ　“避粉”の旅先・釧路で澄んだ空気と絶景を楽しむ「花粉ゼロの釧路で快適滞在！高層階客室グレードアッププラン」を販売

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

釧路プリンスホテル（所在地：北海道釧路市幸町7-1、総支配人：柳澤 義人）では、花粉症に悩む方が春の花粉シーズンでも快適に滞在できる“避粉”をテーマに、高層階客室へのグレードアップを確約した「花粉ゼロの釧路で快適滞在！高層階客室グレードアッププラン」を2026年2月2日(月)～4月30日（木）まで販売いたします。釧路市は、スギ・ヒノキが自生していないことから、スギ・ヒノキ花粉が飛散しない地域として知られています（参照元：くしろ長期滞在ビジネス研究会 URL:https://cool946.com/feature/）。また、北海道内でも積雪量が比較的少なく日照率が高いため、冬から春にかけても過ごしやすい気候が特徴です。当ホテルでは、花粉を気にせず、澄んだ空気と開放的な眺望を楽しみながら、釧路ならではの自然体験や北海道の食を満喫できる滞在スタイルをご提案します。

毎年ご好評いただく本プランでは、今年は新たに、こうした快適な環境に加え、釧路市内や港町ならではの景色を一望できる高層階客室を確約。静けさと眺望に優れた空間で、より上質なホテルステイをお楽しみいただけます。外出時だけでなく、客室内でも快適に過ごせる点は、避粉旅行を目的とした滞在ならではの大きな魅力です。また、味わいでも「スッキリ」をお楽しみいただけるよう、ミントの清涼感を活かしたスイーツとドリンクもご用意しております。

さらに、ホテル周辺には釧路湿原をはじめとする豊かな自然や、タンチョウなど希少な野生生物を観察できるスポットが点在し、港町ならではの新鮮な海の幸を楽しめるのも釧路の魅力のひとつです。自然・食・快適性がそろった釧路は、春の旅の拠点として最適なエリアといえます。釧路プリンスホテルでは、“避粉”という旅のスタイルに、高層階ステイという付加価値を組み合わせることで、花粉ストレスから解放された、心身ともにリラックスできる春の滞在をご提供いたします。

花粉ゼロの釧路で快適滞在！高層階客室グレードアッププラン

客室は15F以上確約。客室の窓からは、太平洋や世界三大夕日を一望いただけます。

(シングルルーム利用時は、釧路市街地側となります。)

【期 間】2026年2月2日（月）～4月30日（木）

【料 金】\5,815～（ツインルーム1室2名さまご利用時）

【内 容】1泊室料のみ【お問合せ】TEL 0154-31-1111 （受付時間 9:00A.M.～6:00P.M.）

避粉の旅先・釧路で味わう、ミント香るスッキリスイーツ＆ドリンク

高層階ツインルームイメージ

避粉の旅先・釧路ならではの「スッキリ」を、味わいでもお楽しみいただけるよう、ミントの清涼感を活かしたスイーツとドリンクをご用意しました。花粉を気にせず過ごせる快適な環境の中で、爽やかな香りとやさしい甘さが広がる一品を味わいながら、春のひとときを心地よくお過ごしいただけます。食後のデザートやティータイムにもぴったりな、気分まで軽やかになるメニューです。

【場 所】 レストラン トップオブクシロ(17F)

【時 間】 11：30A.M.～4：30P.M.

【期 間】 2026年2月6日（金）～4月30日（金）

【料 金】 ミントティー\700／ ミントティラミス\900／ ハーバルスイーツセット\1,200

ハーバルスイーツセットイメージ

【滞在中のご案内】ホテル周辺の観光スポット

〇おすすめアクティビティ

大自然の中で体感するカヌー体験や釧路湿原木道散策やバードウォッチング。澄んだ空気のもと花粉を

気にせずゆったりとした時間をお過ごしいただけます。

季節により変わる風景とともに野生動物を見れるチャンスも。

釧路湿原木道イメージ

〇和商市場・勝手丼

北海道三大市場・釧路和商市場名物「勝手丼」で海の幸を満喫。

たくさん並んだネタの中からオリジナルの丼を作れます。お店の方に相談しながら旬の食材も堪能。

勝手丼イメージ

タンチョウイメージ【タンチョウ】場所：鶴居村

特別天然記念物であるタンチョウは、一度は絶滅したと思われていた幻の瑞鳥。白、黒、赤の美しいコントラストと気品に満ちた佇まいは、湿原の神とも呼ばれています。真っ白な雪原に舞うタンチョウは冬の風物詩とされ、幻想的な光景を望むことができます。 3月中旬頃まで見ることができますが、2月下旬ごろまでがおすすめです。

イメージ【SL冬の湿原号】

SL冬の湿原号は、JR釧網本線の釧路駅と標茶駅間を運行する特別列車。冬の釧路の風物詩として知られており、レトロな車内も人気です。

車窓からは白銀に輝く釧路湿原や釧路川を望むことができ、エゾシカやタンチョウ、キタキツネなどの野生動物を見られることもあります。

釧路川イメージ【蓮葉氷】場所：釧路川

厳冬期１月中旬から2月にかけて、主に早朝に気象条件が整うと見ることができます。

気温や風にも影響されますので、厳冬期でも必ず見られるとは限りませんがぜひお立ち寄りください。例年2月頃まで見られる場合がございます。

ホテル概要

外観イメージ

船乗りたちがときめいた、世界の夕日が織りなす絶景を望める釧路プリンスホテル。釧路市内最高層ホテルであり、釧路空港や釧路駅からのアクセスの良さも魅力。最上階レストランからは、釧路市街・太平洋を一望でき、絶景を望みながらお食事をお楽しみいただけます。また、釧路市内ホテルで最大規模の駐車場をご用意しております。 約170台の駐車が可能で、第二駐車場も徒歩約1分と大変便利にご利用いただけます。

所在地：〒085-8581 北海道釧路市幸町7-1

TEL：0154-31-1111

アクセス：たんちょう釧路空港より平常時約55分(バス)

客室数：400

※上記内容は、リリース時点(2月2日)の情報であり、変更になる場合がございます。

※写真はイメージです。

※料金には、サービス料、消費税（10％）が含まれております。