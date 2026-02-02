起業家創出拠点「AGORA Hon-atsugi」の令和７年度後期“チャレンジャー”成果発表会を開催！

神奈川県

県では、起業家の創出拠点「AGORA Hon-atsugi」において、起業を目指す“チャレンジャー”を募集・選考の上、起業の実現を後押しする約５カ月間の伴走支援プログラムを実施しています。 このたび、令和７年度後期に採択したチャレンジャーによる成果発表会を開催しますので、お知らせし ます。

- 令和７年度後期チャレンジャーの成果発表会について

日時：令和８年３月２日（月曜日）15時30分から18時40分まで（予定）

場所：ビナSUNホール（海老名市中央１丁目４番１号 ビナウォーク３番館６階）

発表人数：12名

参加方法等：現地参加。参加を希望される方は、次のサイトからお申込みください。

https://forms.gle/k8oYvQ3YQXScxbja9

- 取材について当日は取材・撮影が可能です。希望される場合は２月27日（金曜日）17時までに問合せ先にご連絡ください。- 別紙 発表者（令和７年度後期チャレンジャー）https://prtimes.jp/a/?f=d108051-1441-8d2a381924ece59b4b465b948cecdb1b.pdf

問合せ先

神奈川県産業労働局産業部

ベンチャー支援担当課長 永井 電話 045-285-0213

産業振興課新産業振興グループ 上野 電話 045-210-5636