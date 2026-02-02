Microsoft Dynamics 365 Business Central 向け タイ税務・会計に対応したローカライゼーション機能「Thai Localization」を開発・提供を開始

株式会社メディカルネット

株式会社メディカルネット（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長 CEO 平川 大、以下、「当社」）の子会社で ある AVision Co., Ltd.（以下、「AVision」）は、Microsoft Dynamics 365 Business Central 向けに、タイ税務・会計に対応したローカライゼーション機能「Thai Localization」を開発し、提供を開始いたしましたので、お知らせいたします。

■ローカライゼーション機能(Thai Localization)とは

当社の連結子会社であるAVisionは、Microsoft認定パートナーとして、20年以上にわたりERPやPOSシステムの導入支援を行ってまいりました。特にタイにおける税務・会計対応は、制度が複雑であることに加え、コンプライアンス上、高い正確性が求められる分野です。

一方、一般的なグローバルERPシステムでは、タイ特有の税務・会計要件への対応が十分でないケースも見受けられます。こうした状況を踏まえ、AVisionではMicrosoft Dynamics 365 Business Centralを対応可能にするため、タイの税制および会計基準に対応したローカライゼーション機能(Thai Localization)を開発いたしました。

本機能は、タイ現地企業のみならず、タイでの事業展開を検討・推進する日本企業にとっても、現地の税制・会計基準を踏まえた業務運用をシステム上で行うことを可能にするものです。なお、AVisionはタイ現地におけるサポート体制を整備しております。

■Thai Localizationの主な拡張機能

・VAT（付加価値税）の設定（税率7％）

・源泉徴収税（Withholding Tax：WHT）に関する帳票対応

・仕入税・売上税（インプット税／アウトプット税）レポート

・タイ歳入局（Thai Revenue Department）に準拠した税請求書番号管理

・タイの会計年度設定およびTFRS（タイ財務報告基準）に準拠したレポーティング

■Thai Localization導入の主な利点

１.税務計算の自動化

・VAT（7％）や源泉徴収税（WHT）など、タイ特有の税務要件をシステムに組み込み

・Excelや手作業による帳票作成を減らし、レポートの自動生成

２.最新のタイ法規制に連動したシステム更新

・税制・会計ルールを「人の知識」に依存せず、システム上で処理

３.グローバルERPを活かしながら現地対応が可能

・Microsoft Dynamics 365 Business CentralというグローバルERPをベースにした機能

・各国で共通基盤システムを持ちながら、タイ固有要件に対応

・拡張機能のため、複数の国に展開するグローバル企業でも有用

【AVision Co., Ltd.（AVISION）について】

タイを拠点に、Microsoft Dynamics 365 Business Centralを中心としたERP導入支援を行うITソリューション企業。Microsoft認定パートナーとしてERP・POSシステムの導入実績を有し、タイの税務・会計要件に配慮したローカライゼーション機能の開発・提供を通じて、タイで事業を展開する企業の業務基盤整備を支援。

https://avision.co.th/

【株式会社メディカルネットについて】

「インターネットを活用し 健康と生活の質を向上させることにより 笑顔を増やします。」をミッションに掲げ、インターネットを活用した医療・生活関連情報サービスを提供。特に歯科医療分野においては、生活者への歯科医療情報サービスの提供、歯科医療従事者への情報サービスの提供、歯科医療機関の経営支援事業、歯科関連企業のマーケティング支援事業など歯科医療の総合ビジネス（プラットフォームビジネス）を展開。

https://www.medical-net.com/

■お問い合わせ先

株式会社メディカルネット

管理本部 IR担当

TEL：03-5790-5261

MAIL：mn-ir@medical-net.com

https://prtimes.jp/a/?f=d12372-112-e7102b7f70c737cf78d143e4ab7296ab.pdf