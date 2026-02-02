The 1st EP Album ’ALLDAY PROJECT’ POP-UP STORE in Tokyo開催決定！

FG ENTERTAINMENT株式会社

アイドルグループ ALLDAY PROJECT（オールデイプロジェクト） が、 1st EP「ALLDAY PROJECT」のリリースを記念し、東京にてポップアップストアを開催することが決定した。

ALLDAY PROJECTは、5人の個性豊かなアーティストが集結した男女混合グループです。

それぞれ異なるバックグラウンドと表現力を持つメンバーが、ジャンルや形式の枠にとらわれない音楽とパフォーマンスを通じて、新たな可能性を提示しています。

トレンドを追うのではなく、自らスタイルを築き上げる姿勢と、強いメッセージ性を持った表現で注目を集めています。

本ポップアップストアでは、1st EP「ALLDAY PROJECT」の世界観を反映したオフィシャルグッズを中心に展開。 作品のビジュアルやコンセプトを感じられる展示要素などを通して、ALLDAY PROJECTの魅力に触れられる空間となる予定です。 また、日本開催ならではの企画も予定されており、ファンの期待が高まっています。

1st EP「ALLDAY PROJECT」には、先行公開曲「ONE MORE TIME」をはじめ、 タイトル曲「LOOK AT ME」など全6曲を収録。 グループとしての方向性と多彩な音楽性を示す作品として高い評価を受けています。

ALLDAY PROJECTは各種授賞式でも存在感を発揮しており、 2025年9月に開催された「2025 THE FACT MUSIC AWARDS」ではネクストリーダー賞を受賞。 さらに「2025 MAMA AWARDS」では、初出場にして受賞を果たすなど、 次世代を担うアーティストとして注目を集めています。

なお、本ポップアップストアは、東京・神宮前に位置する mysha Gallery にて開催されます。

オープン初日となる2026年2月26日（木）は、16:00～20:00の特別営業時間となり、

2月27日（金）から3月8日（日）までは、10:00～20:00の通常営業時間で営業いたします。

【購入特典のご案内】

- 5,000円以上購入：ランダム抽選プレゼント(缶バッジ＜肖像5種／キャラクター5種＞、フォトカード5種の中から1種をランダムで当選)- アパレル含む15,000円以上購入：未公開フォトカード（全5種より1種ランダム）- 20,000円以上購入：抽選でサイン会ご招待（3月7日（土）60名）、（3月8日（日）60名）