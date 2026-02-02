『ペルソナ３ リロード』2周年記念 描き下ろしイラスト＆「ずっと真夜中でいいのに。」公式タイアップMV公開
株式会社セガのグループ会社の株式会社アトラスより現在好評発売中のRPG『ペルソナ３ リロード』は、本日発売から2周年を迎えました。
こちらを記念し、キャラクターデザイナー 嶋田あずさ描き下ろしの「記念イラスト」を公開しました。
記念イラストを使用したサイン入り色紙のプレゼントキャンペーンも実施中です。
さらに、人気音楽バンド「ずっと真夜中でいいのに。」と公式タイアップしたマッシュアップミュージックビデオも公開中です。
また、ニンテンドーeショップ、PS Storeにて2周年記念セールも開催！
Nintendo Switch2版は初のセールとなります。
この機会にぜひ『ペルソナ３ リロード』をお楽しみください。
●嶋田あずさ 描き下ろし「記念イラスト」公開！
『ペルソナ３ リロード』の発売2周年を記念して、キャラクターデザイナー 嶋田あずさによる描き下ろし「記念イラスト」を公開！
●「嶋田あずさ 直筆サイン入りイラスト色紙」が当たる２周年記念キャンペーン開催！
Xの「モルガナ_ペルソナ広報アカウント（@p_kouhou(https://x.com/p_kouhou)）」にて、「嶋田あずさ 直筆サイン入りイラスト色紙」が10名様に当たるプレゼントキャンペーンを実施中です。ぜひご参加ください。
＜応募方法＞
（１）「モルガナ_ペルソナ広報アカウント（@p_kouhou(https://x.com/p_kouhou)）」をフォロー！
（２）#P3Rここが好き を付けて『P3R』未プレイの人に伝えたい
「推しキャラ」や「物語」の魅力を投稿！ ※ネタバレにご配慮ください
＜賞品＞
「嶋田あずさ 直筆サイン入りイラスト色紙 10名様
＜応募締切＞
2026年2月23日（月）23:59 まで
＜当選発表＞
「モルガナ_ペルソナ広報アカウント（@p_kouhou(https://x.com/p_kouhou)）からDMでご連絡
※投稿にあたりましては、X(旧Twitter)の利用規約を遵守した上で投稿してください。
※非公開のアカウントは抽選の対象外となります。
※ポスト内容は公式にて紹介、お取り上げさせていただく可能性がございます。
※当選のご連絡は「@p_kouhou(https://x.com/p_kouhou)」からDM(ダイレクトメッセージ)にてご連絡させていただきます。
Xの設定からDMの受信設定をお願いします。
※DM(ダイレクトメッセージ)の受信は、[設定とサポート/設定とプライバシー/プライバシーと安全/
ダイレクトメッセージ]から設定できます。詳細はXヘルプセンターをご参照ください。
※賞品の発送は国内のみに限ります。
●にらちゃんと『ペルソナ３ リロード』主人公が交差する「ずっと真夜中でいいのに。」公式タイアップMV公開！
「ずっと真夜中でいいのに。」の人気曲「海馬成長痛」と『ペルソナ３ リロード』の人気曲「Mass Destruction -Reload-」をマッシュアップした楽曲が登場！
公式タイアップのために描き下ろされたオリジナルアニメーションと合わせて、ぜひお楽しみください。
海馬成長痛× Mass Destruction -Reload- マッシュアップMV
https://www.youtube.com/watch?v=3ytqnteXfjw
「ずっと真夜中でいいのに。」（ずとまよ）とは
作詞・作曲・ボーカルを手がけるACAねによる音楽グループ。
独自の音楽性と世界観のある歌詞で、若い世代を中心に高い支持を集めている。
公式サイト：https://zutomayo.net/
●Nintendo Switch 2 版がセール初登場！『ペルソナ３ リロード』２周年記念セール開催！
ニンテンドーeショップ、PS Storeにて、2周年を記念したセールを実施します。
Nintendo Switch 2 版は、今回が初のセールとなります。
Nintendo Switch 2 版のセールは本日2月2日（月）より開催中。
PS Storeは2月4日（水）より開始予定です。
セーブデータを引き継げる「無料体験版」も配信中です。
本作をまだプレイされたことのない方も、この機会にぜひ『ペルソナ３ リロード』の世界に触れていただければ幸いです。
ニンテンドーeショップ
【実施期間】2026年2月2日（月）～2026年2月24日（火）
※ご購入の際はセール価格になっていることをお確かめください
タイトル／通常価格（税込）／セール価格（税込）／割引率
ペルソナ３ リロード／\7,678／\4,990／35％
ペルソナ３ リロード デジタルデラックスエディション／\10,406／\6,243／40%
ペルソナ３ リロード デジタルプレミアムエディション／\13,728／\8,236／40%
ペルソナ３ リロード Episode Aegisパック／\3,850／\2,695／30%
PS Store
【実施期間】2026年2月4日（水）～2026年2月25日（水）
※ご購入の際はセール価格になっていることをお確かめください
タイトル／通常価格（税込）／セール価格（税込）／割引率
ペルソナ３ リロード／\7,678／\3,839／50％
ペルソナ３ リロード デジタルデラックスエディション／\10,406／\5,203／50%
ペルソナ３ リロード デジタルプレミアムエディション／\13,728／\6,864／50%
ペルソナ３ リロード: エクスパンションパス／\3,850／\1,925／50%
「アトラスタイトルSALE情報サイト」
https://www.atlus.co.jp/sale/
●『ペルソナ３ リロード』商品スペック
■商品名：ペルソナ３ リロード
■プラットフォーム：Xbox Series X|S / Xbox One / Windows / PlayStation(R)5 / PlayStation(R)4 / Steam / Nintendo Switch 2
※Xbox Series X|S、Xbox One、Windows、SteamはDL版のみ
※PS4版からPS5版への無料アップグレードに対応
■プレイ人数：１人
■CERO：C（15才以上対象）
■ジャンル：RPG
■発売日：好評発売中
■価格：
通常版／ダウンロード通常版：7,678円（税込）
『ペルソナ３ リロード デジタルデラックスエディション』：10,406円（税込）
『ペルソナ３ リロード デジタルプレミアムエディション』：13,728円（税込）
『ペルソナ３ リロード デジタルデラックスエディション』
ダウンロード版『ペルソナ３ リロード』にアートブックとサウンドトラックのデジタルアプリを付属した豪華版！
『ペルソナ３ リロード デジタルプレミアムエディション』
ダウンロード版『ペルソナ３ リロード』にアートブックとサウンドトラックのデジタルアプリ、及び本作のDLCを付属した特別版！
■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。