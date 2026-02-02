『ペルソナ３ リロード』2周年記念 描き下ろしイラスト＆「ずっと真夜中でいいのに。」公式タイアップMV公開

株式会社セガ

株式会社セガのグループ会社の株式会社アトラスより現在好評発売中のRPG『ペルソナ３ リロード』は、本日発売から2周年を迎えました。

こちらを記念し、キャラクターデザイナー 嶋田あずさ描き下ろしの「記念イラスト」を公開しました。

記念イラストを使用したサイン入り色紙のプレゼントキャンペーンも実施中です。

さらに、人気音楽バンド「ずっと真夜中でいいのに。」と公式タイアップしたマッシュアップミュージックビデオも公開中です。

また、ニンテンドーeショップ、PS Storeにて2周年記念セールも開催！

Nintendo Switch2版は初のセールとなります。

この機会にぜひ『ペルソナ３ リロード』をお楽しみください。

●嶋田あずさ 描き下ろし「記念イラスト」公開！

『ペルソナ３ リロード』の発売2周年を記念して、キャラクターデザイナー 嶋田あずさによる描き下ろし「記念イラスト」を公開！

●「嶋田あずさ 直筆サイン入りイラスト色紙」が当たる２周年記念キャンペーン開催！

Xの「モルガナ_ペルソナ広報アカウント（@p_kouhou(https://x.com/p_kouhou)）」にて、「嶋田あずさ 直筆サイン入りイラスト色紙」が10名様に当たるプレゼントキャンペーンを実施中です。ぜひご参加ください。

＜応募方法＞

（１）「モルガナ_ペルソナ広報アカウント（@p_kouhou(https://x.com/p_kouhou)）」をフォロー！

（２）#P3Rここが好き を付けて『P3R』未プレイの人に伝えたい

「推しキャラ」や「物語」の魅力を投稿！ ※ネタバレにご配慮ください

＜賞品＞

「嶋田あずさ 直筆サイン入りイラスト色紙 10名様

＜応募締切＞

2026年2月23日（月）23:59 まで

＜当選発表＞

「モルガナ_ペルソナ広報アカウント（@p_kouhou(https://x.com/p_kouhou)）からDMでご連絡

※投稿にあたりましては、X(旧Twitter)の利用規約を遵守した上で投稿してください。

※非公開のアカウントは抽選の対象外となります。

※ポスト内容は公式にて紹介、お取り上げさせていただく可能性がございます。

※当選のご連絡は「@p_kouhou(https://x.com/p_kouhou)」からDM(ダイレクトメッセージ)にてご連絡させていただきます。

Xの設定からDMの受信設定をお願いします。

※DM(ダイレクトメッセージ)の受信は、[設定とサポート/設定とプライバシー/プライバシーと安全/

ダイレクトメッセージ]から設定できます。詳細はXヘルプセンターをご参照ください。

※賞品の発送は国内のみに限ります。

●にらちゃんと『ペルソナ３ リロード』主人公が交差する「ずっと真夜中でいいのに。」公式タイアップMV公開！

「ずっと真夜中でいいのに。」の人気曲「海馬成長痛」と『ペルソナ３ リロード』の人気曲「Mass Destruction -Reload-」をマッシュアップした楽曲が登場！

公式タイアップのために描き下ろされたオリジナルアニメーションと合わせて、ぜひお楽しみください。

海馬成長痛× Mass Destruction -Reload- マッシュアップMV

https://www.youtube.com/watch?v=3ytqnteXfjw

「ずっと真夜中でいいのに。」（ずとまよ）とは

作詞・作曲・ボーカルを手がけるACAねによる音楽グループ。

独自の音楽性と世界観のある歌詞で、若い世代を中心に高い支持を集めている。

公式サイト：https://zutomayo.net/

●Nintendo Switch 2 版がセール初登場！『ペルソナ３ リロード』２周年記念セール開催！

ニンテンドーeショップ、PS Storeにて、2周年を記念したセールを実施します。

Nintendo Switch 2 版は、今回が初のセールとなります。

Nintendo Switch 2 版のセールは本日2月2日（月）より開催中。

PS Storeは2月4日（水）より開始予定です。

セーブデータを引き継げる「無料体験版」も配信中です。

本作をまだプレイされたことのない方も、この機会にぜひ『ペルソナ３ リロード』の世界に触れていただければ幸いです。

ニンテンドーeショップ

【実施期間】2026年2月2日（月）～2026年2月24日（火）

※ご購入の際はセール価格になっていることをお確かめください

タイトル／通常価格（税込）／セール価格（税込）／割引率

ペルソナ３ リロード／\7,678／\4,990／35％

ペルソナ３ リロード デジタルデラックスエディション／\10,406／\6,243／40%

ペルソナ３ リロード デジタルプレミアムエディション／\13,728／\8,236／40%

ペルソナ３ リロード Episode Aegisパック／\3,850／\2,695／30%

PS Store

【実施期間】2026年2月4日（水）～2026年2月25日（水）

※ご購入の際はセール価格になっていることをお確かめください

タイトル／通常価格（税込）／セール価格（税込）／割引率

ペルソナ３ リロード／\7,678／\3,839／50％

ペルソナ３ リロード デジタルデラックスエディション／\10,406／\5,203／50%

ペルソナ３ リロード デジタルプレミアムエディション／\13,728／\6,864／50%

ペルソナ３ リロード: エクスパンションパス／\3,850／\1,925／50%

「アトラスタイトルSALE情報サイト」

https://www.atlus.co.jp/sale/

●『ペルソナ３ リロード』商品スペック

■商品名：ペルソナ３ リロード

■プラットフォーム：Xbox Series X|S / Xbox One / Windows / PlayStation(R)5 / PlayStation(R)4 / Steam / Nintendo Switch 2

※Xbox Series X|S、Xbox One、Windows、SteamはDL版のみ

※PS4版からPS5版への無料アップグレードに対応

■プレイ人数：１人

■CERO：C（15才以上対象）

■ジャンル：RPG

■発売日：好評発売中

■価格：

通常版／ダウンロード通常版：7,678円（税込）

『ペルソナ３ リロード デジタルデラックスエディション』：10,406円（税込）

『ペルソナ３ リロード デジタルプレミアムエディション』：13,728円（税込）

(C)ATLUS. (C)SEGA.

『ペルソナ３ リロード デジタルデラックスエディション』

ダウンロード版『ペルソナ３ リロード』にアートブックとサウンドトラックのデジタルアプリを付属した豪華版！

『ペルソナ３ リロード デジタルプレミアムエディション』

ダウンロード版『ペルソナ３ リロード』にアートブックとサウンドトラックのデジタルアプリ、及び本作のDLCを付属した特別版！

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。