＜東海エリア初上陸＞ 2007年創業・19年続く麻辣湯専門店「七宝麻辣湯（チーパオマーラータン）」が名古屋久屋大通パークにオープン！

株式会社ダイニングイノベーション

株式会社ダイニングイノベーション（本社：東京都渋谷区、代表：松宮 秀丈）は、

東海エリア初上陸となる「七宝麻辣湯（チーパオマーラータン）久屋大通パーク店」を、

2026年2月27日（金）にオープンいたします。

七宝麻辣湯は、2007年に東京・渋谷で創業。麻辣湯が今のように広く知られる前から、日本で19年にわたり専門店として展開し、30種以上の薬膳素材を用いたスープを、店舗ごとに毎日炊き出しながら、日常の食事として食べ続けられる味を追求してきました。

辛さやトッピングを自由に選べるカスタマイズ性も特徴で、その日の気分や体調に合わせて“自分だけの一杯”を楽しめます。また、名古屋限定商品の展開も予定しています。

店舗情報

■OPEN日 ：2026年2月27日(金)

■店舗名 ：七宝麻辣湯 久屋大通パーク店

■営業時間：11:00～23:00(L.O:22:30)

■住所 ：愛知県名古屋市中区錦3丁目15-14 RAYARD Hisaya-odori ParK 2F

■アクセス ：市営地下鉄桜通線「久屋大通駅」徒歩1分

市営地下鉄東山線「栄」徒歩1分

■席数 ：29席

七宝麻辣湯について

■ 2007年創業の麻辣湯専門店

七宝麻辣湯は、2007年に東京・渋谷で創業し、日本でいち早く麻辣湯の魅力を広めてきた専門店です。創業者がシンガポールで麻辣湯と出会い、中国で200軒以上を食べ歩きながら研究を重ね、本場の味を基盤にしつつ、麻辣湯本来の魅力を最大限に引き出し、独自に磨き上げた純粋な味わいが特徴です。

■ 一度食べたらやみつきになる秘伝の薬膳スープ

鶏や牛をじっくり煮込んだスープに、白豆蒄や肉桂、花椒、羅漢果など30種類以上の薬膳スパイスを配合。毎日店舗で仕込むスープは、深い旨味と香りが特徴です。さらに、鹿児島県産さつまいもと北海道産じゃがいもから作られた春雨がスープとの相性抜群。初めての方でもクセになる美味しさを提供します。また、麺と具材はお湯ではなく、特製スープで茹でるというこだわりの調理法により、スープの旨みがしっかりと染み込み、格別な味わいが楽しめます。

■ ヘルシーで自由に自分だけの麻辣湯が楽しめる

50種類以上のトッピング、5種類の麺、6種類のスープ、そして0～10辛まで選べる辛さ調整で、無限のアレンジが可能。たっぷりの野菜やきのこを加え、食物繊維や薬膳スパイスのデトックス効果、美肌や脂肪燃焼をサポートする成分が豊富。女性一人でも入りやすい落ち着いた雰囲気の店内で、自分好みの麻辣湯を心ゆくまで楽しめます。

麻辣湯のご注文の仕方

１.ベースはこだわりのスープ＋春雨（スープも麺も変更可能）

麻辣湯（スープ＋春雨）620円

＋トッピング 1g 3.1円



２.50種類以上の中からお好きなトッピングを選ぶ

店内の冷蔵ケースに並べられた野菜や具材からお好きなトッピングを選び、ボウルに入れてスタッフにお渡しください。（どれをお選びいただいても1g 3.1円）

追加トッピング（＋150円）

・豚肉・牛肉・羊肉・エビ・イカ・アサリ・パクチー・めかぶ・モッツアレラチーズ など



３.辛さを選択

スープの辛さは０から3辛をベースにご用意。お好みで10辛までご用意！

▼卓上のスパイスでさらにおいしく食べられます。

にんにく…風味もコクも増します

花椒…ビリビリしびれる刺激的なアクセント

黒酢…辛みがやわらぎ、さっぱりします

しょうが…爽やかな香りと辛さがクセになります

店舗

【北海道】COCONO SUSUKINO店、すすきの南6条店、大通り店

【東京都】渋谷店、恵比寿店、笹塚店、新宿南店、池袋東口店、飯田橋店、赤坂店、浜松町店、麻布十番店、田町店、学芸大学店、中目黒店、青物横丁

店、五反田店、用賀店、三軒茶屋栄通り店、下北沢店、成城学園前店、中野店、西荻窪店、吉祥寺北口店、三鷹店、町田東口店、西葛西店、八王子店、新小岩店

【神奈川県】横浜ポルタ店、関内店、藤沢店、大船店、溝の口店、綱島店、新横浜店

【埼玉県】大宮東口店、浦和西口店、志木店、川口店

【千葉県】柏店、松戸、海浜幕張店、行徳店、新松戸店

【宮城県】仙台青葉通一番町店

【新潟県】新潟店

【石川県】クロスゲート金沢店

【大阪府】NAMBAなんなん店、京橋コムズガーデン店、梅田EST店、西中島店

【兵庫県】姫路フェスタ店

【福岡県】天神西通り店

※57店舗（2026年1月末付）