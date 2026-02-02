コラボレーションヘッドホン「Beoplay H100 G-Dragon Edition」を発表

バング・アンド・オルフセン・ジャパン株式会社アーティストがてがけるブランド、PEACEMINUSONEのアイコンであるデイジーモチーフを融合させた特別モデル

Bang & Olufsen（バング ＆ オルフセン）は、世界的なアーティストであり、音楽、ファッションそしてアートに多大な影響を与え続けるトレンドセッター、G-Dragon（ジードラゴン）とのコラボレーションにより誕生した「Beoplay H100 G-Dragon Edition」（ベオプレイ H100 ジードラゴン エディション）を発売します。このコラボレーションモデルは、全世界で188台限定のコレクターズアイテムです。

Beoplay H100 G-Dragon Editionは、Bang & Olufsen創立100周年記念コラボレーションシリーズの一環として、ハイエンドサウンドと芸術的創造性の融合を象徴するアイテムとして登場します。ブランドの100年にわたる伝統と革新的な音響技術に、アーティストがてがけるブランド、PEACEMINUSONE（ピースマイナスワン）のアイコンであるデイジーモチーフを融合させ、音楽・ファッション・アートの新たな融合を提案します。 Bang & Olufsen創立100周年という特別な年とG-Dragonのシグネチャーナンバー「88」をかけ合わせ、世界限定188台としたことで真に意義深いコラボレーションとなっています。

本エディションはコラボレーションの独自性を完成させる特注パッケージにG-DragonのデイジーエンブレムをあしらったBeoplay H100、PEACEMINUSONEロゴを刻印したレザーポーチ、シグネチャークリップを配したジッパーデザインになっています。

Bang & Olufsenのフラッグシップヘッドホン「Beoplay H100」は、卓越した音質、先進的なデジタルノイズキャンセリング、長く使えるモジュラー設計、洗練されたデザインが特徴です。G-Dragonエディションは、この技術的・デザイン的基盤に新たな芸術的感性と希少性を加え、音とスタイルの境界を広げるコラボレーションの傑作となりました。

“このコラボレーションは、当社の100周年を祝う特別な瞬間を刻むものです。世界中の音楽、ファッション、アート愛好家だけでなく、ブランドのファンにも新たなインスピレーションをもたらすでしょう。Beoplay H100 G-Dragon Editionは、Bang & Olufsenの100年にわたる伝統とG-Dragonのユニークな芸術的ビジョンが融合した作品です。” ‐Nikolaj Wendelboe, CEO of Bang & Olufsen

Beoplay H100 G-Dragon Edition（284,900円（税込））は、2026年2月5日（木）より公式オンラインストア(https://www.bang-olufsen.com/ja/jp)とBang & Olufsen伊勢丹新宿店、表参道店のみで販売します。店舗により販売方法が異なりますので各店舗にお問い合わせください。

BANG & OLUFSENについて

Bang & Olufsenは1925年にデンマークのStruerでPeter BangとSvend Olufsenによって創立されたブランドです。二人の創立者の情熱とビジョンは現在でも色濃くブランドの礎となっています。創業当時より、Bang & Olufsenは革新的なオーディオ・ビジュアル製品と音響技術の開発を続けています。今日に至るまでBang & Olufsenの大切な製品価値は一貫して美しいサウンド、タイムレスなデザイン、そして比類なきクラフツマンシップです。革新的で前進的なプロダクトは世界中のBang & Olufsenのストアや一般販売店にて販売されています。