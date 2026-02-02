創業52年、全国で料理教室を展開するホームメイドクッキング　2026年2月1日付で吉留景子が新・取締役社長に就任

株式会社ホームメイドクッキング

この度、2026年1月27日開催の当社株主総会および取締役会におきまして、役員の一部異動が承認され、2月1日付で下記のとおり就任いたしましたのでお知らせします。

今後は吉留が培ってきたマーケティング経験を活かして、食の安全と健康を追求し、社会に貢献する企業として更なる成長と発展を目指します。

■新・取締役社長 吉留景子からのコメント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/35048/table/25_1_1a3dbd542ecda6979bff4adb61ddc0ac.jpg?v=202602020451 ]

1973年4月に創業後52年、日本の料理教室をリードしてきた歴史ある「ホームメイドクッキング」にご縁を頂いたことにワクワクしています。

洋食化が進む1970年代後半から1980年代に、パン作りメーンの唯一無二の料理教室としてその認知が進み、現在は、ケーキ、和菓子、料理など幅広い手作り教室を全国に展開するようになりましたが、創業以来の理念は現在も変わることなく、「食の安全と健康」を標榜し、本教室卒業生を中心に構成する食に通じたベテラン講師達による指導が当社の強みです。

一方、食を取り巻く環境は、少子高齢化が進み、グローバル化含めて多様な価値観が共存し、従来の発想だけでは生き残っていけない厳しい時代に

もなっています。料理作りは女性だけの役割でもなくなり、食は屋内だけでなく屋外でも楽しむ時代です。今や、料理教室だけではなくて、料理アプリもYouTubeもTV番組も雑誌も競合の時代です。

変化する時代に、柔軟にスピードを持って向き合っていかないと生き残ってはいけません。

ホームメイドクッキングは次代へ向けて変わっていきます。挑戦することを恐れません。

お客様やお取引先の皆さま、全国各地の地域社会や行政機関の皆さまをはじめいつも応援してくださるステークホルダーの皆さま、社会全体への責任も踏まえて幅広い関係構築も社員一丸となって目指していきます。どうぞ宜しくお願いいたします。

【プロフィール】

・鹿児島県出身

＜職務経歴＞

・1979年、西武百貨店新卒入社

渋谷店キッチン売場「オー・マイ・ダイニング」で販売職からスタート

1981年、販売計画部にてマーケティング業務担当

公園通り「SEED」「LOFT」の新業態開発プロジェクト等推進

・1986年、商品本部 商品開発部商品政策課にて全店商品政策立案等推進

1990年、商品政策課長として本部初の女性課長就任後、業態開発企画開発課長歴任

・1993年、本部 営業企画部 営業政策課長

全店来店客調査等のマーケティング業務、店舗構造改善業務、

全店営業会議事務局業務、全社風土刷新業務では全社行動基準策定等

・1995年、電通の地域分社化に伴う電通九州の中途採用公募に応募し入社

全国5400人、電通九州1150人受験。電通九州18人採用。唯一の女性採用

福岡本社営業局配属。人生初の営業職に挑戦

・2000年、営業局東京駐在部長として電通九州初の女性部長に就任

・2003年、電通東京本社出向（第3営業局営業部長）。電通初の女性営業部長

・2004年、電通九州福岡本社営業部長

・2005年、鹿児島支社支社次長兼営業部長兼ソリューション部長

・2007年、福岡本社 営業開発部長、アジア事業部長、メディア管理部長を歴任

・2016年、定年退職

・2016年、博多ステーションビル入社。理事 広報販促部長

博多駅なか商業施設「マイング」(九州のおみやげ処）等の運営管理。

初のディベロッパー業務

・2017年、取締役

創業以来初の女性の取締役、株主以外初の取締役。広報販促部長兼務

・2020年、取締役 事業推進部門長

店舗運営管理、広報・宣伝販売促進・ブランディング・インバウンド業務、

テナントリーシング、店舗開発企画等の営業全般責任者

・2023年、任期満了にて退職

入社前年度年間売上は91億円で、途中コロナ禍期間を挟んだものの、

退職年度年間売上140億円。在任7年間で49億円上乗せ

・2023年、個人事業主「カタリスト」創業

顧問（菓子メーカー「千鳥屋本家」、毛皮ファッション企業「レイナ」）

＜その他活動歴＞

・1987年～1995年、日本マーケティング協会 委員

・1989年～1992年、通産省「TALK（食空間と生活文化ラウンドテーブル）」委員会委員

1990年TALK設立へ向けたマーケティング委員長として指針策定。

後の東京ドームでのTALKテーブルウェアフェスティバル開催、

2003年テーブルコーディネーター資格制度設置につながる

・1990年～現在、 日本販路コーディネーター協会 講師

・1993年～1994年、北海道庁 政策推進委員会 委員

・1996年～1997年、福岡県庁 女性活躍推進委員会 委員

・2004年～2005年、長崎県庁 ブランド長崎総合プロデュース事業 ディレクター

・2004年～2006年、長崎県庁 政策指針策定委員会委員、構造改善委員会委員

・2005年～2007年、鹿児島広告協会 委員

・2006年～2007年、鹿児島県酒造組合 地理的表示「薩摩焼酎」PR委員会 委員

「薩摩焼酎宣言」策定等ブランディング業務、認証ロゴマーク策定、

広告制作、全国PR業務、「上海」デビューキャンペーン等推進

・2006年～2007年、鹿児島大学農学部大学院 焼酎学寄付講座（5億円）設立事務局

・2007年～2010年、鹿児島大学農学部大学院 焼酎学講座非常勤講師（マーケティング）

・2016年～現在、 日本観光士会「観光コーディネーター」資格認定

・2017年～2023年、九州経済連合会「九州女性の会」会員

（2019年～2020年副会長、2021年～2023年会長）

・2018年～2022年、九州経済連合会「ダイバーシティ推進委員会」委員

・2023年～現在、 日本販路コーディネーター協会 審査員

（2023年～ 商品開発年間大賞）

（2024年～ イベントプロモーション年間大賞）

・2023年～現在、 南洲会（福岡鹿児島県人会）役員

（2023年～副幹事長、2026年～副会長）

・2025年～現在、 電通九州OB会会長

以 上

■株式会社ホームメイドクッキングについて

ホームメイドクッキングは1973年（昭和48年）に創業した料理教室です。発足当初は「家庭製パン研究センター」として神奈川県横浜市でスタートし、「焼きたての美味しいパンをどの家庭でもやさしく作れるようにしたい」という想いから始まりました。

全国55教室の運営をし、年間で会員をメインに、延べ約20万人が通っています。アットホームな雰囲気の中、楽しみながら料理を学べる実習中心の料理教室です。

【会社概要】

会社名 : 株式会社ホームメイドクッキング

本社 : 東京都大田区平和島6-1-1 東京流通センター センタービル5F

代表者 : 取締役社長 吉留景子

創業 : 1973年4月

資本金 : 7億円（資本準備金含む）

事業内容 : 料理教室「ホームメイドクッキング」の企画・運営、食材・食品・調理器具等の製造・販売

料理教室ホームページ https://www.homemade.co.jp/

オンラインショップ https://online.homemade.co.jp/