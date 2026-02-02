4人家族の食品消費税は年間「約5.4万円」。節約アプリ「レシチャレ」が2026年「消費税減税案」に伴い、家計の意識調査を実施

クラシル株式会社

クラシル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：堀江 裕介）が運営する節約アプリ「レシチャレ」は全国のユーザー2,176名を対象に、2026年の国政選挙で議論されている「食料品の消費税減税案」に関連した、「家計と暮らしの意識調査」を実施しました。

本調査の結果、4人世帯が支払う食品消費税は年間約5.4万円に達し、減税案は子育て世帯に年5万円強の恩恵をもたらす試算が出ています。しかし、生活者の56.5％は「減税されても支出額は変えない」と回答しており、長引く物価高を背景とした慎重な姿勢が浮き彫りとなりました（※1）。

消費税減税後も慎重な姿勢が目立つ一方で、生活者の本音は「ささやかな我慢の解禁」に向いています。減税を機に叶えたい贅沢として「牛肉へのランクアップ」（24.3％）が最多となりました。

この傾向は実際の行動データにも現れており、国内No.1のレシピプラットフォーム（※2）「クラシル」における「牛肉」関連ワードの検索数は、前年比で約1.5倍に急増。減税の議論をきっかけに、生活者の「牛肉を食卓に取り入れたい」という意欲が鮮明になっています。

■主な調査結果

- 【家計の実態】4人家族の食品消費税は年間「約5.4万円」その一方で7割以上が「生鮮品の値上げ」を実感しており、減税による支出抑制（年間約53,952円）を相殺しかねない物価高への強い警戒感が浮き彫りに。- 【意外な本音】減税されても56.5%が「支出額は変えない」減税分を消費拡大に回すのではなく、「物価高が減税分を相殺。工夫なしでは生活維持が困難」（31.3％）や「将来への備え」（21.2％）に充てるという生活者のシビアな現実。- 【ささやかな贅沢】減税で叶えたい贅沢1位は「牛肉へのランクアップ」（24.3％）物価高で続いていた“食の我慢”を、減税を機に「月に数回だけでも解禁したい」という切実な願い。- 【家計防衛の新基準】約7人に1人がポイ活で「月3,000円以上」お得に国の制度を待つだけでなく、アプリやサービスを駆使して自らの力で家計を守る「お得活用」が、令和の新しいスタンダードに。- 【食への意欲】牛肉関連のレシピ検索数が前年比約1.5倍に急増「減税を機に叶えたい贅沢」第1位となった牛肉への関心は、実際の行動にも顕著に現れており、レシピ検索頻度の加速が確認された。

1. 【家計試算】4人家族（夫婦＋子ども2人）が食品に払う消費税は年間「約5.4万円」

本調査において、4人家族（夫婦＋お子さん2人）では、年間の平均食費が約674,400円（月あたり約56,200円）に達していることが判明しました。これに基づき、食品にかかる軽減税率8％の税額を試算すると、年間で約53,952円を支払っている実態が明らかになりました。現在提案されている「軽減税率分（8％）をゼロにする」案は、こうした子育て世帯にとって年間5万円強の支出抑制につながる計算となります。このように、減税による一定の支出抑制が期待される一方で、生活者が家計の手綱を緩められない背景には、深刻な物価高に対する強い警戒感があります。



事実、直近（2025年11月以降）の価格上昇について尋ねたところ、「生鮮品（肉・魚・米・野菜など）」の値上げを実感している層が72.4%にのぼり、次いで「食料品（調味料、缶詰、乳製品、加工食品など）」も52.7%と半数を超えています。日々の食卓に欠かせない生鮮品や加工食品の価格上昇が、消費税という固定的な負担に追い打ちをかける形で、家計を圧迫し続けている現状が浮き彫りになりました。

2. 【減税後のスタンス】56.5％が「支出額は変えない」。減税分を生活維持と将来へ充てるシビアな現実

4人世帯（夫婦＋子2人）の月間食費・回答分布

食品の消費税減税が実施された場合のお金の使い方（スタンス）を尋ねると、「生活水準や支出額は今と変えず、そのまま過ごしたい」という現状維持の回答が56.5％で最多となりました。 その理由として、「減税分以上に物価が上がっており、工夫しないと生活を維持できない」（31.3％）や「貯蓄のペースを早めるチャンス」（21.2％）といった声が多く、減税を消費拡大の機会と捉えるのではなく、将来の安心や現状の生活維持に充てようとする、生活者の慎重かつ現実的な姿勢が浮き彫りとなりました。

3. 【食生活の変化】過半数が「買い物基準は不変」。減税後も続く物価高の影響

食品の消費税減税が実施された場合でも、普段の食卓で「今より少し贅沢な食材・食品」を購入する頻度は「変わらない」とする回答が53.5％と過半数を占めました。 日常の買い物基準そのものを引き上げるというより、「メリハリをつけて、ときどき少し良いものを楽しみたい」（38.9％）という、物価高騰による先行き不透明感からくる慎重な消費スタンスが主流であると考えられます。

4. 【我慢の解禁】減税で叶えたい贅沢1位は「牛肉へのランクアップ」（24.3％）

消費税減税後も現状の生活を維持する予定の方が多い一方で、減税をきっかけに「少し贅沢をしたい」と願う生活者の本音も見えてきました。具体的な内容を聞くと、「豚肉や鶏肉を、牛肉（国産牛やステーキ用など）に変える頻度を増やしたい」という精肉のランクアップが24.3％で最多となりました。 次いで「切り身だけでなく、お刺身や旬の魚、少し高価な魚種を購入したい」（18.9％）、「忙しい日に、デパ地下や専門店などの“少し良いお惣菜”を買い足したい」（14.2％）と続きます。物価高の中で長らく「牛肉」や「刺身」を我慢してきた生活者にとって、減税は“ささやかな我慢の解禁”を望むきっかけとして期待されています。

5. 【ポイ活による節約実態】「月3,000円以上」お得な層が約7人に1人。自律的に家計を守る「お得活用」が新スタンダードへ

制度だけに頼らず、自ら家計の「元手」を生み出そうとする動きも顕著です。

1か月あたりのポイ活・クーポンによるお得額を聞いたところ、「月3,000円以上お得」という層が全体の約7人に1人（14.4%）にのぼる結果となりました。

これは、前述の4人世帯が支払っている消費税相当額（月約4,496円）に近い、あるいは上回る規模の還元を自律的に得ている層が一定数存在することを示しています。節約サービスを駆使して、自分の力で減税と同等、あるいはそれ以上の効果を生み出そうとする「自律的な家計防衛」が生活者のスタンダードになりつつあります。

6. 【検索トレンド】「牛肉」関連ワードの検索数は前年比約1.5倍に

本調査にて「減税を機に叶えたい贅沢」の第1位となった牛肉への関心は、レシピ検索という行動データにおいても顕著に現れています。

国内No.1のレシピプラットフォーム「クラシル」における「牛肉」関連ワードの検索数は、前年比で約1.5倍に急増（※3）。検索頻度の加速が確認されています。

これを受け「クラシル」では、牛肉レシピへの注目が高まっている状況を鑑み、現在関心を集めている以下の人気記事を改めて紹介いたします。

- 牛肉のレシピ一覧：https://www.kurashiru.com/video_categories/211- 牛肉薄切りのレシピおすすめ29選：https://www.kurashiru.com/lists/4c81458d-11e6-491a-8b06-ea15d33dc44f

「レシチャレ」および「クラシル」は、テクノロジーとデータを活用し、生活者の皆さまが自律的に家計を守り、豊かにしていくための挑戦をサポートし続けます。

AIによる高度なレシート解析を通じて日々の買い物から価値を創出する「レシチャレ」と、節約レシピも多数掲載し「食費の最適化」を支援する「クラシル」。

当社は、社会情勢や制度の変化に左右されることなく、誰もが自らの工夫で豊かな暮らしを実現できる方法を、先進的なテクノロジーをもって提案し続けてまいります。

実施日：2026年1月27日

有効回答数：2,176件

対象：一般ユーザー（「レシチャレ」アプリ内でアンケートを実施）

調査方法：インターネット調査

実施主体：クラシル株式会社

-------------------------------------

【会社概要】

社名：クラシル株式会社（英文：Kurashiru, Inc.）

代表取締役社長：堀江 裕介

設立：2014年4月

所在地：〒108-0023 東京都港区芝浦3丁目1-1

msb Tamachi 田町ステーションタワーN 23階

https://kurashiru.co.jp/

-------------------------------------

【本件に関するお問い合わせ先】

クラシル株式会社 広報

E-mail：contact.pr@kurashiru.co.jp

※1 本リリースにおける平均の食費および食品の消費税額は、回答の分布範囲の中央値（例：「3～4万円未満」は35,000円）に基づき算出した推計値です。また、上限が設定されていない項目（「12万円以上」など）については、一定の金額を仮定して計算しています。

※2 クラシルは"料理/レシピ" カテゴリにおいてDL数No.1アプリ(2023年1月~2023年6月、iOS&Android合算値、対象国日本)※data.ai調べ

※3 2025年・2026年 同期比較（1月1日～2月2日）