カドラバ、東京・大阪の計5か所で屋外広告を展開 トレカカルチャーの中心地に「集え、トレカの最前線。」

トリシューラ株式会社

トリシューラ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：チン キョウチョウ）が運営する、世界最大級のトレーディングカード・オールインワンアプリ「カドラバ」は、東京・大阪のトレーディングカードカルチャーとの親和性が高いエリア計5か所にて、WEB CMにも登場している錦鯉・長谷川雅紀さん、高橋ひかるさんを起用した屋外広告を展開いたします。

また屋外広告と連動して、ポケモンカードのBOXが当たる参加型SNSキャンペーンも実施しています。

■ 錦鯉・長谷川雅紀さん、高橋ひかるさんを起用した広告ビジュアル

今回の屋外広告には、現在公開中のWEB CMに出演している、錦鯉・長谷川さんと高橋ひかるさんが登場しています。長谷川さんは“トレカの神”を想起させる存在として、AIデッキ分析や相場確認といったカドラバの機能を象徴的に表現し、高橋さんはスマートフォンを手に、トレカを楽しむユーザーの視点を体現しています。

また、カドラバのブランドカラーである黄色を基調に、スローガン「集え、トレカの最前線。」を大きく掲げたデザインで展開しました。このスローガンには、トレカを愛するプレイヤーが自然と集い、カードや最新情報が行き交う“広場”のような存在でありたいという想いが込められています。

街の中で直感的に伝わるビジュアルを通じて、トレーディングカードの最前線を支えるプラットフォームとしてのカドラバの姿を描いています。

WEB CMは以下URLよりご覧いただけます。

【トレ神登場篇】横型１.

動画URL：https://youtu.be/6hFpcjsss0k

【みんなとトレ神篇】横型２.

動画URL：https://youtu.be/REa4yElNCNE

■ 屋外広告と連動した参加型のハッシュタグキャンペーンも開催！

屋外広告の公開を記念して、SNS投稿による参加型ハッシュタグキャンペーンも実施しています。

【期間】

2026年1月16日（金）～2026年2月15日（日）23時59分まで

【応募方法】

１.屋外広告を撮影

２.#カドラバ見つけた のハッシュタグをつけてXに投稿

【当選プレゼント】

応募いただいた方の中から、抽選で3名様に拡張パック「ムニキスゼロ」1BOXをプレゼントいたします。

■ 掲出概要

今回の屋外広告は、多くの人が日常的に行き交う導線上に掲出することで、通勤・通学や街歩きの中で、ふと目に留まり、カドラバの存在に触れる機会を生み出しています。

またオタロードや、2月1日から掲出される秋葉原駅西側広場の周辺は、カードショップが多く集まるエリアで、トレカを楽しむ人にとっては日常的に足を運ぶ場所でもあります。カードを探しに行く道中やショップ巡りの合間など、トレカに触れる時間の中で広告が目に入ることで、カドラバの存在を自然と知るきっかけを生み出しています。

以下の5か所で掲出しています。

【屋外広告 掲出場所一覧】

掲出場所：大阪日本橋 オタロード

掲載期間：1月16日～1月29日

掲出場所：渋谷ハチ公口 山手線階段

掲載期間：1月19日～2月1日

掲出場所：大阪駅 アドコラム

掲載期間：1月19日～2月1日

掲出場所：大阪駅 ノースゲート東地下通路

掲載期間：1月19日～2月1日

掲出場所：秋葉原駅 西側広場

掲載期間：2月1日～2月14日

■ トレカKOLとの連携による広がり

今回の屋外広告展開にあわせて、サーニーゴチャンネル、はるｎチャンネル、ポケゲトチャンネル、ぶらくろチャンネル、そだチャンネルなど、トレーディングカード分野で活動するKOLとの連携も実施しています。

実際に広告設置地点を訪れた様子が発信されるなど、オンライン上でも多くの反響が生まれています。

■ 「カドラバ」について

「カドラバ」は、安全なカード取引、デッキ構築とコミュニティを含む、世界最大級のトレーディングカード・オールインワンアプリです。最新のゲーム環境を反映したデッキ情報の閲覧から、AIによるデッキ分析、効率的なカード購入までをアプリ内で完結できます。

トレカプレイヤーの「探す・分析・購入」をワンストップで支え、トレカの最前線で戦うすべてのプレイヤーをサポートします。

ポケカ、遊戯王、ワンピース、ロルカナ、ガンダムなど人気タイトルを幅広く網羅し、初心者から上級者まで、トレーディングカードをこよなく愛するすべての人がより快適に楽しめる環境を提供します。

■ 会社概要

会社名：トリシューラ株式会社

代表取締役：チン キョウチョウ

本社所在地：東京都中央区日本橋富沢町10-11 TWG日本橋イーストII8F

公式HP：https://kadoraba.com

公式X：https://x.com/kadoraba

公式Instagram：https://www.instagram.com/kadoraba_app/

公式YouTube：https://www.youtube.com/@kadoraba

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@kadoraba