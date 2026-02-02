ローズウッド宮古島、開業1周年を迎え日本料理レストラン「苧麻（英文：CHOMA）」を本格始動

Rosewood Hotels and Resorts, L.L.C.苧麻

世界25カ国で42以上のホテル、リゾート、レジデンスを展開するローズウッドは、日本初進出となるローズウッド宮古島（所在地：沖縄県宮古島市平良字荷川取1068-1、総支配人：中山典子）において、2026年3月に迎える開業1周年にあわせ、日本料理レストランとバー「苧麻（ちょま）CHOMA」をオープンいたします。

ローズウッド宮古島は、琉球に受け継がれてきた精神性や自然観を大切にし、その土地の物語を施設全体に織り込んできました。

美しい海を臨むビーチフロントに建つ「苧麻」は、宮古島の伝統、自然や文化に着想を得た料理とドリンクを通じて、より多層的で感覚に響く食体験を提供します。

苧麻は2026年2月2日（月）よりソフトオープン、4月にグランドオープンを予定しており、これに先立ちレストランおよびバー、ならびにダイニングクレジット付きの1周年記念宿泊オファーの予約受付を開始いたします。

◼️苧麻について

苧麻とは、日本の最高級麻織物のひとつとして知られる宮古上布に用いられる繊維植物であり、宮古の自然や高度な技術、世代を超えて受け継がれてきた島の物語を今に伝える存在です。

レストラン「苧麻」は、その宮古上布の精神を料理で表現するダイニングです。 細やかさ、美しさ、そして妥協のない手仕事。その上布づくりに宿る価値観を、寿司や鉄板焼きの繊細な技、天ぷら、焼き鳥／炭火焼きのライブ感あふれる臨場感、そして素材本来の力を引き出す調理に落とし込みました。目の前に海が広がるテラス席から、一枚布のように美しい流れを感じるカウンター席まで、提供されるのは“宮古上布のように、手間ひまと心を尽くした料理”。 宮古島の恵み、日本各地から選び抜いた旬の食材を、丁寧に織り上げるように仕立てた、ここでしか体験できない一皿をご堪能いただけます。



苧麻は、複数の建物で構成されるダイニング施設です。焼鳥・天婦羅・寿司のカウンターを備えた棟、鉄板料理棟、バー、そしてプライベートダイニングが独立して配置され、それぞれの料理に最適な空間をつくり出しています。

ビーチフロントにはテラス席も広がり、海を間近に感じながら食事を楽しめます。

2026年2月2日より一部のダイニングエリアおよびバーを先行してソフトオープンし、4月にグランドオープンを予定しています。ご宿泊でないお客様もご利用可能です。ソフトオープン期間中は、宮古島をはじめとした沖縄の新鮮な食材をメインに使用した炭火焼、天婦羅を中心とした3つのコースメニュー（18,000円、25,000円、35,000円 全て税金、サ-ビス料込み）を提供いたします。

営業時間：

レストラン：17:30～21:00（ラストオーダー）

ファーストシーティング： 17:30～18:00

セカンドシーティング： 19:30～20:00

バー：17:00～22:00

予約： 要予約

電話: 0980-79-8899 (ホテル代表)

予約サイト： https://www.sevenrooms.com/reservations/choma

定休日： 毎週日曜日・水曜日

席数： ダイニングエリア：屋内：48席、屋外：47席、

バー：屋内：24席、屋外：20席

駐車場： 10台 + 1台（バリアフリー）

URL： https://www.rosewoodhotels.com/jp/miyakojima/dining

email：Miyakojima.Restaurantreservations@rosewoodhotels.com

１）1周年記念オファー「1st Anniversary Celebration」

苧麻のオープンと、ローズウッド宮古島の開業1周年を記念し、期間限定の特別宿泊パッケージをご用意しました。本パッケージでは、通常の宿泊料金はそのままに、滞在の時間をより豊かにお楽しみいただけるダイニングクレジットを付帯しています。ヴィラにご宿泊のお客様には1室1滞在につき25,000円分、ハウスにご宿泊のお客様には50,000円分のクレジットを進呈し、苧麻をはじめとする館内のダイニング体験にてご利用いただけます。

本パッケージのご予約は、公式ウェブサイトまたはお電話にて承ります。

特典：

1）1室1滞在につき25,000円（KUURAハウス、UPRAハウス、KAMIIハウスは50,000円）のダイニングクレジット付与

2）レストランでのご朝食（5歳以下のお子様はご朝食無料）

3）ウェルネスファシリティおよびフィットネスセンターへのアクセス

宿泊対象期間：2026年3月1日から6月15日まで（ご利用除外日が適用される場合があります。）

販売期間： 2026年3月31日まで

電話： 0980-79-8998（予約課直通、電話受付時間 10:00～18:00）

予約サイト： https://www.rosewoodhotels.com/jp/miyakojima/offers

email：Miyakojima.reservations@rosewoodhotels.com

２）苧麻バー：3月1日限定｜バーテンダー・後閑信吾氏を迎えるスペシャルゲストシフト

高級感を湛えながらも肩肘張らずに過ごせる苧麻バーは、ホテルレベルのホスピタリティとリゾートならではの親しみやすさを併せ持つ空間です。ビーチフロントの夕景や美しい夜空を背景に、苧麻（宮古上布の原材料）の「糸・柄・織り・仕上げ」の工程から着想を得たオリジナルカクテルが、ここでしか味わえない物語を紡ぎます。宮古島産の泡盛はもとより、日本酒や国産ウイスキーを目利きによって選び抜いた上質なセレクションとして取り揃え、ここでしか出会えない希少な銘酒もラインアップしています。

開業1周年当日の 3月1日 には、Best Bar50にランキングに選出されるいくつものバーを要するSGグループを率いる世界各国で活躍するバーテンダー、後閑信吾氏 をスペシャルゲストに迎え、苧麻バーにて一夜限りのゲストシフトを開催いたします。日本の感性とグローバルな技術を融合させた後閑氏のカクテルと、宮古島の空気が交差する特別な夜は、記念すべき節目を祝うにふさわしい体験となります。

■ ローズウッド・バーテンダー・ゲストシフト・シリーズ-スペシャルゲストシフト

会 場：「苧麻バー」沖縄県宮古島市平良字荷川取1068-1

日 程：2026年3月1日（日）

営業時間：19:00-22:00（ラストオーダー21時半）まで

電話： 0980-79-8899（ホテル代表）

email：Miyakojima.Restaurantreservations@rosewoodhotels.com

◼️ローズウッド宮古島について

宮古島の広大な碧い海を見渡す風光明媚な半島に位置するローズウッド宮古島は、日本のラグジュアリーな旅を新しい形で体験できる場所です。ローズウッドの「A Sense of Place（センス オブ プレイス）」という哲学を体現したオランダの著名な建築デザイナー、 ピート・ブーン氏によるデザインは、周囲の自然環境と見事に調和しています。55棟のゲストルームには、オーシャンビューヴィラやビーチフロント ヴィラ、さらに150平方メートル以上もの広さを含む一軒家タイプの3棟のハウスがあります。琉球の歴史を反映した多様なダイニング体験、アクティビティ、ウェルネスのサービスを通し、ローズウッド宮古島は、世界でも唯一無二な地域で育まれてきた精神的な調和と文化的なクラフトマンシップの深い融合を体現します。

詳細は https://www.rosewoodhotels.com/jp/miyakojima をご覧ください。

SNS：Instagram @rosewoodmiyakojima(https://www.instagram.com/rosewoodmiyakojima/)

◼️ローズウッドについて

ローズウッドは、世界各地の“特別な場所”との出会いから生まれ、進化を続けるグローバルなホテル、リゾート、レジデンスのコレクションを展開しています。 世界に42の唯一無二のデスティネーションを擁し、それぞれの土地を形づくる文化やコミュニティを讃えながら、ホスピタリティを“互いを豊かにする関係”として捉える理念を大切にしています。

すべてのディテールには、その土地が持つ物語が丁寧に織り込まれ、ゲストに思いがけない発見やつながりの瞬間をもたらします。また、ローズウッド レジデンスは、この精神を住まいへと広げ、帰属心と探究心が日々を豊かに彩るライフスタイルを提案しています。

詳細は rosewoodhotels.com(https://www.rosewoodhotels.com/en/default) をご覧ください。

Instagram(https://www.instagram.com/rosewoodhotels/) | Facebook(https://www.facebook.com/RosewoodHotels/) でも最新情報をご覧いただけます。

◼️後閑信吾（ごかんしんご）氏について後閑信吾氏

バーテンダー、SG Groupファウンダー

2012年世界一のバーテンダーを決める大会「バカルディレガシー」にアメリカ代表として出場し優勝。2017年バー業界のアカデミー賞と言われるInternational Bartender of the Year 受賞。The World's / Asia's /North America's 50 Best Bars においては世界最多の入賞歴を持つ。近年では国内酒造と協業してバーに適した焼酎やリキュール、スピリッツを発表し、國酒を世界へ広めるための活動にも力を入れている。現在東京、ニューヨーク、マドリード、香港、上海、沖縄を拠点に活動中。