「リコメン堂」公式Instagramで2月限定の参加型プレゼント企画を開催。投票でプレゼント商品が決まる“simplus”「ヨーグルトメーカー vs コードレス掃除機」キャンペーン。

写真拡大 (全3枚)

株式会社ジェネレーションパス

株式会社ジェネレーションパス（東京都新宿区西新宿、代表取締役社長：岡本洋明、証券コード：東証グロース3195）は、リコメン堂公式Instagramアカウント(@rcmd.interior)にて、“simplus”のヨーグルトメーカーまたはコードレス掃除機が当たるプレゼントキャンペーンを開催いたします。








■キャンペーン概要

キャンペーン名：みんなで決めるプレゼントキャンペーン
投票期間：2026年2月2日(月)～2月8日(日)23:59まで


プレゼント商品発表：2026年2月9日(月)


応募期間：2026年2月9日(月)～2月28日(土)23:59まで



投票方法：


プレゼント商品投票投稿(https://www.instagram.com/p/DUPlogAlHjC/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)に“ヨーグルトメーカー”もしくは“掃除機”とコメント


で投票完了



応募方法：


1.リコメン堂公式Instagram（@rcmd.interior）をフォロー


2.simplus公式Instagram（@simplus_jp）をフォロー


3.キャンペーン投稿に“欲しいカラー”をコメント


で応募完了



プレゼント商品内容：
投票で決定した商品を抽選で1名様にプレゼント



当選発表：
キャンペーン終了後、当選者の方へInstagramのDMにてご連絡いたします。



■「simplus」について

simplus（シンプラス）は、シンプル（Simple)だけど、一味違う個性（Plus)を表現した商品を提供するブランドです。余計な機能はいらない、必要最低限のモノが欲しい。でもどこかにちょっとしたこだわりを感じる。毎日の暮らしをシンプルに過ごしたい、けど、自分の個性は大事にしたい、というあなたを応援するブランドになれたらうれしいと思っています。


■「プレゼント商品」について

商品名：simplus ヨーグルトメーカー(https://recommendo.jp/products/b8-sp-yg01?_pos=3&_sid=ee69f2189&_ss=r)


商品名：simplus コードレス掃除機(https://recommendo.jp/products/b8-sp-vc02?_pos=1&_sid=7f39cef65&_ss=r)


【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ジェネレーションパス 広報担当


電話：03-3343-3544　FAX：03-5321-6191


お問い合わせ窓口はこちら(https://www.genepa.com/inquiry/other_contact/)