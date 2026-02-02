コントローラの刷新により電動シリンダの使い勝手を大幅改善

新東工業株式会社

新東工業株式会社（本社：名古屋市、社長：永井淳）は、2026年2月から電動シリンダ用コントローラを刷新し、販売を開始します。新しいコントローラとの組み合わせにより、新東の電動シリンダは「より使いやすく、より安心に、より速い」商品に生まれ変わります。

電動シリンダとコントローラ

電動シリンダはモーターの回転を直線運動に変え、ロッドを伸縮させる装置で多層フィルム等の張り合わせや圧着、ベアリング等の圧入、リベットカシメ、その他成形や、切断などに導入され、高精度な加工を担っています。コントローラはプログラムの設定によって電動シリンダの荷重、位置を自動制御し、運転の可視化やデータの分析、保存によりトレーサビリティによる高度な品質管理が可能となります。電動シリンダとコントローラの組み合わせにより従来の油圧システムでは構築が難しい、高精度で高度な生産システムが実現できます。

新型コントローラは作業者の負担軽減と工数削減の実現を目指しました。動作プログラム作成を容易に行えるテンプレート機能と直感的に操作ができるユーザーインターフェースの採用及び立上げ、保全作業をサポートするガイド機能や自動校正機能の追加で「より使いやすく」なりました。また、モータブレーキを常に監視する機能を業界初（※1）採用することで、故障による設備停止を防ぎ「より安心に」使い続けることができます。さらに加工とデータ処理を同時に行える「より速い」仕組みを採用することにより、生産性の向上に寄与します。

当社は、長年培ってきた電動アクチュエータ制御技術を基盤に電動シリンダの普及拡大を図り、ものづくりの高精度化や省エネルギーに貢献してまいります。

今後もお客様のご要望にお応えできるよう、新たな技術に挑戦してまいります。

※1：自社調べ（2023年5月特許登録、電動シリンダとして、調査国：日本、米国、中国、韓国、ドイツ、台湾）

